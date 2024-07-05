Кулеба провел разговор с новым главой МИД Британии Лемми: особое внимание уделили саммиту НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в котором поздравил его с назначением на должность.
Об этом в X сообщил глава украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах.
"Мы обсудили следующие шаги в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне", - отметил глава МИД.
Кулеба также отметил, что Лемми принял его приглашение посетить Украину с визитом.
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Валентин Коваль #587289
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