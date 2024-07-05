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Кулеба провел разговор с новым главой МИД Британии Лемми: особое внимание уделили саммиту НАТО

Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в котором поздравил его с назначением на должность.

Об этом в X сообщил глава украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах.

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"Мы обсудили следующие шаги в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне", - отметил глава МИД.

Кулеба также отметил, что Лемми принял его приглашение посетить Украину с визитом.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Лемми Дэвид (61)


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Попробував би не привітати - Кулєбяка
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05.07.2024 21:18 Ответить
НАТО слід запитати, чому вона надає так мало зброї.https://www.yahoo.com/news/ukraine-troops-withdraw-district-key-143550687.html
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05.07.2024 21:34 Ответить
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05.07.2024 21:51 Ответить
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05.07.2024 21:58 Ответить
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05.07.2024 22:08 Ответить
 
 