Кулеба провел разговор с новым главой МИД Британии Лемми: особое внимание уделили саммиту НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в котором поздравил его с назначением на должность.

Об этом в X сообщил глава украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах.

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"Мы обсудили следующие шаги в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне", - отметил глава МИД.

Кулеба также отметил, что Лемми принял его приглашение посетить Украину с визитом.