Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Британії Леммі: особливу увагу приділили саміту НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, в якій привітав його з призначенням на посаду.

Про це у X повідомив очільник українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах.

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"Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС.

Кулеба також зауважив, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.