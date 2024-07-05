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Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Британії Леммі: особливу увагу приділили саміту НАТО

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, в якій привітав його з призначенням на посаду.

Про це у X повідомив очільник українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий прем’єр Британії Стармер оголосив склад уряду. Глави МЗС і Міноборони Леммі та Гілі - мають проукраїнську позицію. ФОТО

"Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС.

Кулеба також зауважив, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Леммі Девід (62)


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Попробував би не привітати - Кулєбяка
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05.07.2024 21:18 Відповісти
НАТО слід запитати, чому вона надає так мало зброї.https://www.yahoo.com/news/ukraine-troops-withdraw-district-key-143550687.html
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05.07.2024 21:34 Відповісти
Кулеба як кин чен ин вітає вже 4 го премʼєра Англії
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05.07.2024 21:51 Відповісти
Невже розповів про пАтужну бурутьбу з корупцією?
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05.07.2024 21:58 Відповісти
Погану людину Леммі не назвуть
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05.07.2024 22:08 Відповісти
 
 