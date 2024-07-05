Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Британії Леммі: особливу увагу приділили саміту НАТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, в якій привітав його з призначенням на посаду.
Про це у X повідомив очільник українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах.
"Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначив глава МЗС.
Кулеба також зауважив, що Леммі прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.07.2024 21:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
NAN YI XIAO CHUO
показати весь коментар05.07.2024 21:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
polini orop
показати весь коментар05.07.2024 21:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Isolda Peres
показати весь коментар05.07.2024 21:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
U A #508723
показати весь коментар05.07.2024 22:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль