Беспроцентные кредиты и новые законы: Зеленский анонсировал пакет решений относительно преодоления энергокризиса

В ближайшее время Кабмин представит обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электроэнергии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Были и чиновники, представители различных органов центральной власти. И в ближайшее время они должны детально представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества. Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы - полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее.

Читайте также: Если мир не хочет, чтобы мы били по энергетике РФ, то пусть сделает так, чтобы Россия не била по нашей, - Зеленский

Конечно, мы сосредоточены и на переговорах с европейскими партнерами, чтобы увеличить объем импорта электричества. Продолжается работа и по восстановлению энергообъектов.

Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности громад обязательно должны быть учтены", - рассказал Зеленский.