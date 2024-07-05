Беспроцентные кредиты и новые законы: Зеленский анонсировал пакет решений относительно преодоления энергокризиса
В ближайшее время Кабмин представит обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электроэнергии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Были и чиновники, представители различных органов центральной власти. И в ближайшее время они должны детально представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества. Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы - полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее.
Конечно, мы сосредоточены и на переговорах с европейскими партнерами, чтобы увеличить объем импорта электричества. Продолжается работа и по восстановлению энергообъектов.
Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности громад обязательно должны быть учтены", - рассказал Зеленский.
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Люди уже плюются и у многих уже рыгачка от одного его вида обнаркоченного
забезпечення армії - якось самі, волонтери там, дрони домашні, стартапи
підтримка переселенців - ну якось самі, гуманітарка, добрі люди.
електрика - ну якось самі там, генератори, панелі, оце от все.
таке питання, а тоді НАХІБА нам ти і твої "5-6 менеджерів"?
Українці сильні своїми горизонтальними звязками, це те що дивує світ.
коли оця небрита морда полізла і почала ламати ці звязки - все пішло шкереберть. а тепер - ну якось самі
Скоріше б це вже все навернулося на фіг, може нове покоління щось збудує нормальне, раз нинішнє не змогло.
Дивна історія і дуже мутна
Які нах кредити?
На кого розраховані ці росказні?
Якщо ти сам всім винен, то що кому ти можеш у борг дати?
А на фіга тоді нам ця недієздатна влада взагалі?
А їм будуть допомагати пенсіонери зі смартфонами, що будуть керувати 1млн дронів для очищення панелей. Які розміщені між 1 млрд дерев, що гармонічно поєднується з футуристичним ******** містом на березі моря.
Де будуть в інституті президенства запускати ракети в космос прямо з льодовикових арен.