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Беспроцентные кредиты и новые законы: Зеленский анонсировал пакет решений относительно преодоления энергокризиса

Президент України Володимир Зеленський

В ближайшее время Кабмин представит обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электроэнергии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Принял сегодня участие в работе Конгресса местных и региональных властей Украины. Были и чиновники, представители различных органов центральной власти. И в ближайшее время они должны детально представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, наши громады, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества. Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы - полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее.

Читайте также: Если мир не хочет, чтобы мы били по энергетике РФ, то пусть сделает так, чтобы Россия не била по нашей, - Зеленский

Конечно, мы сосредоточены и на переговорах с европейскими партнерами, чтобы увеличить объем импорта электричества. Продолжается работа и по восстановлению энергообъектов.

Ответственность за все части комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для всех чиновников. И дополнительные потребности громад обязательно должны быть учтены", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+22
Помните, как один балабол обещал до окончания военного положения не повышать коммунальные тарифы.
Люди уже плюются и у многих уже рыгачка от одного его вида обнаркоченного
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05.07.2024 22:21 Ответить
+16
Чергове вечірнє бла бла бла
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05.07.2024 22:13 Ответить
+13
Слався, бздуче!!! 🎉 Як же класно ми зараз живем, не то шо при Пороху. Аж подих перехоплює
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05.07.2024 22:22 Ответить
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😂
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05.07.2024 22:12 Ответить
Чергове вечірнє бла бла бла
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05.07.2024 22:13 Ответить
Дешевенькі кредитики для бізнесу ...ну-ну
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05.07.2024 22:16 Ответить
бизнес наш и без кредитов обойдется, лишь бы меньше налоговая прессовала и остальные контролирующие органы, которые как коршуны, продохнуть не даю
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06.07.2024 09:56 Ответить
Закони? А може кошти на захист енергетики України, а не відосики
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05.07.2024 22:17 Ответить
Помните, как один балабол обещал до окончания военного положения не повышать коммунальные тарифы.
Люди уже плюются и у многих уже рыгачка от одного его вида обнаркоченного
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05.07.2024 22:21 Ответить
"Бачили очі, що купували, тепер хоч повилазьте." Мені здається це на 100% правильно описує ситуацію.
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05.07.2024 23:03 Ответить
Слався, бздуче!!! 🎉 Як же класно ми зараз живем, не то шо при Пороху. Аж подих перехоплює
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05.07.2024 22:22 Ответить
СТОП СЛОВО ЕСТЬ?
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05.07.2024 22:26 Ответить
ПОРОШЕНКО
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05.07.2024 22:28 Ответить
СТОП-кран для ЗЄлі
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06.07.2024 00:37 Ответить
Ага, в прифронтових селах дозволив людям самим дрова заготовляти..
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05.07.2024 22:30 Ответить
Екофлов вже не актуально, купляєм пили! 🪚🌳 Добрий ЗЄпідор Шмигаль розрішив
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05.07.2024 22:37 Ответить
Він ще й анонсіст
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05.07.2024 22:31 Ответить
Просто взьми мило мотузку і йди ПІД ТРИ ЧОРТИ. ШО ТИ ЙШОВ НА ЦЮ ПОСАДУ? Ти розумієшся хоч в чомусь?
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05.07.2024 22:34 Ответить
Вова,ніхто тобі бабок не дасть,тому,що в тебе морда воровата.Без створення незалежного ринку енергетики і ліквідації штучної монополії жоден інвестор не буде вкладати гроші в твоє офісне шапіто,навіть якщо ти зробиш нульові ставки по кридитам.
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05.07.2024 22:34 Ответить
То в бубєнчіка блохи, а ви кажете наркотики. Пакльоп!
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05.07.2024 22:34 Ответить
" Ви не розумієте, просто через мільярд висаджених дерев нема де будувати електрогенеруючі потужності.
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05.07.2024 22:37 Ответить
і знову все на плечі народу.
забезпечення армії - якось самі, волонтери там, дрони домашні, стартапи
підтримка переселенців - ну якось самі, гуманітарка, добрі люди.
електрика - ну якось самі там, генератори, панелі, оце от все.

таке питання, а тоді НАХІБА нам ти і твої "5-6 менеджерів"?

Українці сильні своїми горизонтальними звязками, це те що дивує світ.
коли оця небрита морда полізла і почала ламати ці звязки - все пішло шкереберть. а тепер - ну якось самі
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05.07.2024 22:42 Ответить
Бо народ перетворився на стадо в стойлі. Тому на нього ярмо і вішають. А якби хоч раз взбрикнув, так, як проти Яника, дивись, і інше б відношення було б. Але ж неначасі.
Скоріше б це вже все навернулося на фіг, може нове покоління щось збудує нормальне, раз нинішнє не змогло.
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06.07.2024 09:44 Ответить
Зеленський анонсував пакет...

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05.07.2024 22:46 Ответить
на другому році знищення енергетики ВРУ лише задумався! над скасуванням мита на товари для відновлення енергетичних об'єктів...
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05.07.2024 22:47 Ответить
А живитись ці панелі будуть від ссяйва солнцессцяйного ЗЄпідора
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05.07.2024 22:54 Ответить
Коли люди влізуть в кабалу боргів, все це встановлять, прийде гетьманцев з желєзником і примусять в наказавому порядку продавати цю енергію кабміну за копійки, а він вже буде драти три шкіри з народу, або введуть податки на це обоаднення але потім, да такі, що світла не захочеш.
Дивна історія і дуже мутна
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05.07.2024 23:22 Ответить
Втомився бідолаха, стільки текстів за день треба зачитати, в кварталі було легше, і навіщо йому було це все міняти ?
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05.07.2024 22:57 Ответить
так анонсували зміни в оподаткуванні та кредити ще в травні, ну нічого до грудня може щось приймуть, мудрий нарід потерпить. головне гоб сонцесяйний лідор взимку світив на панелі та дув у вітряки, бо інакше буде срака.
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05.07.2024 23:34 Ответить
У країні преддефолтний стан.
Які нах кредити?
На кого розраховані ці росказні?
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05.07.2024 23:40 Ответить
так чтобы кредиты брать, их нужно чем-то отдавать. А чем бизнес будет отдавать, если зарабатывать все сложнее. У людей банально нет денег, уровень платежеспособности ниже плинтуса
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06.07.2024 09:58 Ответить
Щоб давати гроші у борг, треба їх мати.

Якщо ти сам всім винен, то що кому ти можеш у борг дати?
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06.07.2024 10:01 Ответить
А я гадала, для подолання енергокризи слід впроваджувати розгалужену енергодецентралізацію, відновлювати пошкоджені ТЕС та Гес (які взагалі можна відновити), посилювати захист, та посадити ********, які ******** гроші і нічого не зробили. А оно значить, що - просто кредити, і хай нарід сам себе енергетикою забезпечує?
А на фіга тоді нам ця недієздатна влада взагалі?
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05.07.2024 23:44 Ответить
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05.07.2024 23:53 Ответить
Це для вчителів та медиків з зарплатами в 2000₴ ??
А їм будуть допомагати пенсіонери зі смартфонами, що будуть керувати 1млн дронів для очищення панелей. Які розміщені між 1 млрд дерев, що гармонічно поєднується з футуристичним ******** містом на березі моря.
Де будуть в інституті президенства запускати ракети в космос прямо з льодовикових арен.
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06.07.2024 00:40 Ответить
.а что скажет м.Бэрнс о троице воров...Выведенное в офшоры 26 шт F-16 ...На тех деньгах лапа наложена.. кто троица воров знаете...
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06.07.2024 01:17 Ответить
Незрівнянний локшинатор...
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06.07.2024 06:40 Ответить
Головне джерело усіх криз в Україні наразі перебуває поза конституційного терміна на посаді
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06.07.2024 07:45 Ответить
 
 