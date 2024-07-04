Если мир не хочет, чтобы мы били по энергетике РФ, то пусть сделает так, чтобы Россия не била по нашей, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина била по российским НПЗ в ответ на атаки оккупантов по энергетической инфратсруктуре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Bloomberg.
"У нас было много разных диалогов. Моя позиция - очень открытая. У нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или СВО, как он сказал, в геноцид украинского народа. А оставлять людей без воды питьевой, без электричества больницы и т.д., - это и есть геноцидная политика. Словами никто не остановил Путина. Тогда мы начали бить по его энергетике. Чтобы он понял что-то. Не факт, что он что-то поймет, но мы это начали делать", - пояснил президент.
По словам Зеленского, тогда с Украиной начали говорить, что она должна прекратить такие шаги, поскольку это эскалация.
"Куда больше эскалация, чем война? Я не знаю. Но мы вышли сегодня на очень четкую ситуацию. Наша позиция очень проста. Миру больно, что мы бьем по энергетике России? Сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике. Вот очень просто формула", - добавил глава государства.
Ранее СМИ сообщали, что США призвали Украину прекратить атаки по российским НПЗ.
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Але в усьому винні США, ЄС, опозиція і військові, а найвеличніше - д'Артан'ян!
Як там "смєтуни"? Вже в дорозі? Чи ще ржуть, бо гірше ж не стало?
Знову ''дічь'' несе.
А не навпаки.
Статті в західній прессі були про голодомор але це нікого не зупинило в зерновому бізнесі із совком, тому що заходу потрібно було дешеве зерно через економічний кризис.
Отже, громадянин - збрехав. Ну, Бог йому суддя. За законом України заперечення (чи аналогічні дії у вигляді "розмиття відповідальності") - є "наругою над пам'яттю мільйонів жертв, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". На жаль - не встановлено відповідного покарання за такі протиправні дії - ані адміністративним кодексом, ані кримінальним кодексом.
Тож просто зафіксуємо, публічно, що громадянин - брехло.
Продавали тільки за золото йди зерно!
Подумайте, хто ж це міг бути ?
PS: ага, продавала тільки золото та зерно, але в голові брехла це американські банкіри поставили завдання сраліну та його посіпакам відбирати БУДЬ-ЯКІ продукти в українських селян, навіть ті, які неможливо було продати за кордон. Завітай до психіатра, Тарасе, тобі потрібно!
А щодо того що вони не знали.... знали все.... в совку побував один журналіст і задокументував голодомор і написав декілька статей для відомих газет... Тоді всі читали пресу, як тепер заглядають в соцмережі
Я тобі натякаю, що в тебе з логікою та причинно-наслідковими зв'язками якась проблема в голові. Ти несеш якісь нісенітниці і майже одразу протирічиш навіть своїм же ідіотським вигадкам.
Якщо цікаво для загального розвитку про одного із журналістів
Повернувшись до Британії наприкінці березня 1933 року, Джонс публікує прес-реліз, який передруковують у газетах Manchester Guardian і New York Evening Post.
"Я пройшов по селах дванадцяти колгоспів. Скрізь я чув крик: "Хліба немає! Ми вмираємо!" Крик цей лунає по всій Росії - Поволжя, Сибір, Білорусь, Північний Кавказ, Середня Азія.
Я відправився в район Чорнозем'я, тому що колись це була багатюща житниця Росії і тому що журналістів туди не пускають.
У поїзді я викинув скоринку хліба в урну. Її миттєво витягнув і жадібно з'їв селянин. Я провів ніч у селі, в якій ще недавно було двісті корів, а тепер залишилося шість. Люди їдять корм для худоби, і той у них вже закінчується.
Багато людей померли від голоду. "Ми чекаємо смерті, - кажуть вони. - Але поки у нас ще є корм для худоби. Відправляйтеся далі на південь. Там у людей не залишилося нічого. Багато будинків порожні, всі люди померли".
Повідомляю тобі, кінчене брехло, що ти порушуєш закон. Твої слова - протиправні.