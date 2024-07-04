Если мир не хочет, чтобы мы били по энергетике РФ, то пусть сделает так, чтобы Россия не била по нашей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина била по российским НПЗ в ответ на атаки оккупантов по энергетической инфратсруктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"У нас было много разных диалогов. Моя позиция - очень открытая. У нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или СВО, как он сказал, в геноцид украинского народа. А оставлять людей без воды питьевой, без электричества больницы и т.д., - это и есть геноцидная политика. Словами никто не остановил Путина. Тогда мы начали бить по его энергетике. Чтобы он понял что-то. Не факт, что он что-то поймет, но мы это начали делать", - пояснил президент.

По словам Зеленского, тогда с Украиной начали говорить, что она должна прекратить такие шаги, поскольку это эскалация.

"Куда больше эскалация, чем война? Я не знаю. Но мы вышли сегодня на очень четкую ситуацию. Наша позиция очень проста. Миру больно, что мы бьем по энергетике России? Сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике. Вот очень просто формула", - добавил глава государства.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали Украину прекратить атаки по российским НПЗ.

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