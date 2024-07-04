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Новости Война
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Если мир не хочет, чтобы мы били по энергетике РФ, то пусть сделает так, чтобы Россия не била по нашей, - Зеленский

Зеленський про заборону ударів по НПЗ РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина била по российским НПЗ в ответ на атаки оккупантов по энергетической инфратсруктуре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"У нас было много разных диалогов. Моя позиция - очень открытая. У нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или СВО, как он сказал, в геноцид украинского народа. А оставлять людей без воды питьевой, без электричества больницы и т.д., - это и есть геноцидная политика. Словами никто не остановил Путина. Тогда мы начали бить по его энергетике. Чтобы он понял что-то. Не факт, что он что-то поймет, но мы это начали делать", - пояснил президент.

По словам Зеленского, тогда с Украиной начали говорить, что она должна прекратить такие шаги, поскольку это эскалация.

"Куда больше эскалация, чем война? Я не знаю. Но мы вышли сегодня на очень четкую ситуацию. Наша позиция очень проста. Миру больно, что мы бьем по энергетике России? Сделайте так, чтобы Россия не била по нашей энергетике. Вот очень просто формула", - добавил глава государства.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали Украину прекратить атаки по российским НПЗ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+11
Навіть ЗЕ іноді каже правельні речі..... що написали.
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04.07.2024 11:44 Ответить
+9
А ми б'ємо по енергетиці кацапів? Хоч одну електпрстанцію на мордорі розбомбили?
Знову ''дічь'' несе.
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04.07.2024 11:55 Ответить
+7
Довбню що ти там виправдовуєшся? Україна має право їпашити по рашці куди завгодно ...
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04.07.2024 11:46 Ответить
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Навіть ЗЕ іноді каже правельні речі..... що написали.
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04.07.2024 11:44 Ответить
Нельзя выиграть у шулера, играя по правилам.
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04.07.2024 11:45 Ответить
Можеш зрозуміліше писати? Бо цей філософський висєр якийсь не дуже зрозумілий. Хто шулер? Хто з ним грає? Які правила?
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04.07.2024 12:59 Ответить
Довбню що ти там виправдовуєшся? Україна має право їпашити по рашці куди завгодно ...
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04.07.2024 11:46 Ответить
Звернись до НАТО та Байдена з проханням закриття неба...Три роки тому це вже потрібно було зробити...
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04.07.2024 11:46 Ответить
ви вийшли з коми? він звертався і нам відмовили
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04.07.2024 16:25 Ответить
Енергетика України ВЖЕ наполовину знищена, а кацапська тільки нпз пошкоджені🤬
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04.07.2024 11:47 Ответить
У вас було "багато різних діалогів" з вересня 2021-го про повномаштабне вторгнення. Твоя позиція було озвучена тобою же: "західні ЗМІ нагнітають істерику", "ми можемо збільшити армію в 2 рази, але як тоді будувати дороги?", "збільшення витрат на армію - це піар і популізм" і, звичайно, "травневі шашлики" (вже після візиту Директора ЦРУ).
Але в усьому винні США, ЄС, опозиція і військові, а найвеличніше - д'Артан'ян!

Як там "смєтуни"? Вже в дорозі? Чи ще ржуть, бо гірше ж не стало?
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04.07.2024 11:50 Ответить
А ми б'ємо по енергетиці кацапів? Хоч одну електпрстанцію на мордорі розбомбили?
Знову ''дічь'' несе.
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04.07.2024 11:55 Ответить
Чомусь впевнен що невдовзі йому буде відповідь від західних партнерів, що ніхто не забороняв бити по російскої енергетиці. Треба ж бубе на когось стрілки перевести.
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04.07.2024 11:57 Ответить
А яка вам потрібна відповідь, якщо були слухання в сенаті, де представник адміністрації відповіла що Україна європейська держава та повинна сповідувати ці цінності і не може бити по цивільній інфраструктурі а лише по військових об'єктах
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04.07.2024 13:22 Ответить
Воно так пітушиться наче вибило 50% енергетики росіянської. Та хоча б 10%
А не навпаки.
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04.07.2024 11:58 Ответить
Так домовленість була виселити Україну. Виселяти кацапстан - так нє дагаварівалісь.
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04.07.2024 12:29 Ответить
У нас взагалі хтось збагне, що Голодомор 1933 був спільним проектом кремля і закордонного замовника.
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04.07.2024 12:32 Ответить
Ну, правдорубе, назви, будь-ласка, "закордонного замовника". Дуже цікаво, хто ж це, окрім комуняцьких людожерів, хотів знищення українського народу в 1933 році.
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04.07.2024 13:01 Ответить
Ну той хто купляв тоді зерно в совка, знаючи що це зерно скоріше всього відібране у селян які вмирають з голоду.

Статті в західній прессі були про голодомор але це нікого не зупинило в зерновому бізнесі із совком, тому що заходу потрібно було дешеве зерно через економічний кризис.
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04.07.2024 13:18 Ответить
Тобто, "замовника" в сенсі "група осіб чи організація, яка свідомо уклала з комуняцьким урядом угоду на цілеспрямоване знищення українського народу" не було. Нагадую, що тотального голоду в совку в 1933 році не було. Совок штучно і цілеспрямовано створив голод у частині регіонів (серед яких були і кацапські регіони). Явище було значно масштабніше за Україну. Але звісно, нам на кацапів начхати, а цілеспрямовані дії проти України і українців в сенсі "Голодомору" - неодноразово доведені. Я до того, що коли продовольство продавалось, голоду ще не було, а соц.мереж, аби показати, "звідки зерно" - тоді не існувало. Всі контакти - контролювались. І інформації про тотальний геноцид ні в кого не було перші декілька місяців вже після початку голоду.

Отже, громадянин - збрехав. Ну, Бог йому суддя. За законом України заперечення (чи аналогічні дії у вигляді "розмиття відповідальності") - є "наругою над пам'яттю мільйонів жертв, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". На жаль - не встановлено відповідного покарання за такі протиправні дії - ані адміністративним кодексом, ані кримінальним кодексом.

Тож просто зафіксуємо, публічно, що громадянин - брехло.
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04.07.2024 14:44 Ответить
Були введені обмеження (санкції), на торгівлю з СРСР.
Продавали тільки за золото йди зерно!

Подумайте, хто ж це міг бути ?
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04.07.2024 15:24 Ответить
тссс, час перевірити неушкодженість шапочки з фольги! Тарасе! Галактєка в опасностє! Сіоністи зі всіх сторін!

PS: ага, продавала тільки золото та зерно, але в голові брехла це американські банкіри поставили завдання сраліну та його посіпакам відбирати БУДЬ-ЯКІ продукти в українських селян, навіть ті, які неможливо було продати за кордон. Завітай до психіатра, Тарасе, тобі потрібно!
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04.07.2024 22:00 Ответить
В цьому сенсі так це був звичайний business as usual, совок продавав відібране зерно дешевше ринку і така купівля була непоганою для цих компаній оборуткою...

А щодо того що вони не знали.... знали все.... в совку побував один журналіст і задокументував голодомор і написав декілька статей для відомих газет... Тоді всі читали пресу, як тепер заглядають в соцмережі
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04.07.2024 15:41 Ответить
"європа мовчала". 100 років пройшло - нічого не змінилося
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04.07.2024 16:27 Ответить
Та ти вже визначся - отой ЄДИНИЙ журналіст побув в Україні коли Голодомор вже лютував (а значить зерно та інші продукти вже були відібрані, вже продані і вже доставлені світовій закулісі в особі світового заколоту банкірів-сіоністів проти українського народу, а люди вже рік вмирали від голоду і жерли власних дітей), чи він документував саме дії самого першого загону, що відбирав ВСІ продукти, а не тільки зерно, і вже тоді його осяяла вся неосяжна іншими конструкція заколоту банкірів-сіоністів, бо він в командира загону побачив отой всеосяжний договір в оригіналі?!?

Я тобі натякаю, що в тебе з логікою та причинно-наслідковими зв'язками якась проблема в голові. Ти несеш якісь нісенітниці і майже одразу протирічиш навіть своїм же ідіотським вигадкам.
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04.07.2024 21:57 Ответить
Ти щось мабуть попутав кому відписуєш.... я не писав для сіоністів а про те що західному бізнесу було пох... звідки той дешевий хліб взявся, головне що він дешевий і на ньому можна добре заробити і що вони знали про голодомор в совку коли купляли звідти пшеницю

Якщо цікаво для загального розвитку про одного із журналістів

Повернувшись до Британії наприкінці березня 1933 року, Джонс публікує прес-реліз, який передруковують у газетах Manchester Guardian і New York Evening Post.

"Я пройшов по селах дванадцяти колгоспів. Скрізь я чув крик: "Хліба немає! Ми вмираємо!" Крик цей лунає по всій Росії - Поволжя, Сибір, Білорусь, Північний Кавказ, Середня Азія.

Я відправився в район Чорнозем'я, тому що колись це була багатюща житниця Росії і тому що журналістів туди не пускають.

У поїзді я викинув скоринку хліба в урну. Її миттєво витягнув і жадібно з'їв селянин. Я провів ніч у селі, в якій ще недавно було двісті корів, а тепер залишилося шість. Люди їдять корм для худоби, і той у них вже закінчується.

Багато людей померли від голоду. "Ми чекаємо смерті, - кажуть вони. - Але поки у нас ще є корм для худоби. Відправляйтеся далі на південь. Там у людей не залишилося нічого. Багато будинків порожні, всі люди померли".
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04.07.2024 22:18 Ответить
Уявляєм собі офіційний візит Ф. Варбурга до М. Калініна з підписанням угоди на ліквідацію 6 млн. населення шляхом відйому продовольства і публікація угоди в газеті Правда. Це так має виглядати "свідомо уклала угоду на цілеспрямоване бла-бла"? Фактом залишається надання банкірами Вол Стріт коштів і адміністративного сприяння на проведення колосального масштабу індустріалізації. А віддавав совецький уряд цей борг тим, що цікавило колективних Варбургів, бо більше віддавати було нічим.
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04.07.2024 16:30 Ответить
Комуняк ніби вже нема, а людожери залишились. Виходить людожери без ідеї. Очевидно, що окремі уряди не здатні реалізовувати такі маштабні проекти як голодомор. Урядовець є, а якщо він проти ідеологічного угрупування з мережею впливу, він раптом стає опортуністом/волюнтаристом/педофілом і т.д. Це стосується комуністичних вождів так само, їх влада тримається поки вона вигідна глобальним проектам. Індивідів і навіть груп однодумців у політиці нема. З ким взаємодіяли кремляді під час індустріалізації, хто їм давав гроші і під які цілі? Банкіри Вол Стріт вже тоді хотіли створити у причорномор'ї інше національно-територіальне утворення. Можна сказати більше, революція в Росії це опосередковано справа рівня іноземних розвідок, мотивація яких була у підриві існуючої держави, а побудова зовсім іншої системи влади була мотивом глобалістів старозаповітного проекту.
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04.07.2024 16:06 Ответить
Очевидно тільки, що ти кінчене брехло, бо головним замовником Голодомору в тебе є "американські банкіри", а не сралін з клікою, як встановлено істориками та розслідувачами.

Повідомляю тобі, кінчене брехло, що ти порушуєш закон. Твої слова - протиправні.
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04.07.2024 21:46 Ответить
Очевидно, що ти даун, який розділяє спільників на основних і другорядних керуючись рогокопитними рефлексами.
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05.07.2024 00:05 Ответить
Дітьо малоє,нерозумноє...кокосозавісімоє)))
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04.07.2024 12:55 Ответить
Ворог майже знищив наші ТЕС і ТЕЦ ,а де відповідь ? навіть в окупованих Криму і лднр вони зі світлом . Тобто розмова ні про що.
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04.07.2024 14:16 Ответить
навіть аеропорт в симферополі працює. І по всій росії. Ніколи цього не збагну
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04.07.2024 16:28 Ответить
Зеля, вчера тебе рашен фюрер, дал карт-бланш на ракетные обстрелы всех КБ на территории рашки. Так что дело только за ракетами от партнеров.
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04.07.2024 17:09 Ответить
 
 