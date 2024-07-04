Якщо світ не хоче, щоб ми били по енергетиці РФ, то хай зробить так, щоб Росія не била по нашій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна била по російських НПЗ у відповідь на атаки окупантів по енергетичній інфратсруктурі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.
"У нас було багато різних діалогів. Моя позиція дуже відкрита. У нас б'ють по електриці і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або СВО, як він сказав, на геноцид українського народу. А залишати людей без води питної, без електрики лікарні тощо, це і є геноцидна політика. Словами ніхто не зупинив Путіна. Тоді ми почали бити по його енергетиці. Щоб він зрозумів щось. Не факт, що він щось зрозуміє, але ми почали робити", - пояснив президент.
За словами Зеленського, тоді з Україною почали говорити, що вона повинна припинити такі кроки, оскільки це ескалація.
"Куди більше ескалація, ніж війна? Я не знаю. Але ми вийшли сьогодні на дуже чітку ситуацію. Наша позиція дуже просто. Світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії? Зробіть так, щоб Росія не била по нашій енергетиці. Ось дуже просто формула", - додав глава держави.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ.
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Але в усьому винні США, ЄС, опозиція і військові, а найвеличніше - д'Артан'ян!
Як там "смєтуни"? Вже в дорозі? Чи ще ржуть, бо гірше ж не стало?
Знову ''дічь'' несе.
А не навпаки.
Статті в західній прессі були про голодомор але це нікого не зупинило в зерновому бізнесі із совком, тому що заходу потрібно було дешеве зерно через економічний кризис.
Отже, громадянин - збрехав. Ну, Бог йому суддя. За законом України заперечення (чи аналогічні дії у вигляді "розмиття відповідальності") - є "наругою над пам'яттю мільйонів жертв, приниженням гідності Українського народу і є протиправним". На жаль - не встановлено відповідного покарання за такі протиправні дії - ані адміністративним кодексом, ані кримінальним кодексом.
Тож просто зафіксуємо, публічно, що громадянин - брехло.
Продавали тільки за золото йди зерно!
Подумайте, хто ж це міг бути ?
PS: ага, продавала тільки золото та зерно, але в голові брехла це американські банкіри поставили завдання сраліну та його посіпакам відбирати БУДЬ-ЯКІ продукти в українських селян, навіть ті, які неможливо було продати за кордон. Завітай до психіатра, Тарасе, тобі потрібно!
А щодо того що вони не знали.... знали все.... в совку побував один журналіст і задокументував голодомор і написав декілька статей для відомих газет... Тоді всі читали пресу, як тепер заглядають в соцмережі
Я тобі натякаю, що в тебе з логікою та причинно-наслідковими зв'язками якась проблема в голові. Ти несеш якісь нісенітниці і майже одразу протирічиш навіть своїм же ідіотським вигадкам.
Якщо цікаво для загального розвитку про одного із журналістів
Повернувшись до Британії наприкінці березня 1933 року, Джонс публікує прес-реліз, який передруковують у газетах Manchester Guardian і New York Evening Post.
"Я пройшов по селах дванадцяти колгоспів. Скрізь я чув крик: "Хліба немає! Ми вмираємо!" Крик цей лунає по всій Росії - Поволжя, Сибір, Білорусь, Північний Кавказ, Середня Азія.
Я відправився в район Чорнозем'я, тому що колись це була багатюща житниця Росії і тому що журналістів туди не пускають.
У поїзді я викинув скоринку хліба в урну. Її миттєво витягнув і жадібно з'їв селянин. Я провів ніч у селі, в якій ще недавно було двісті корів, а тепер залишилося шість. Люди їдять корм для худоби, і той у них вже закінчується.
Багато людей померли від голоду. "Ми чекаємо смерті, - кажуть вони. - Але поки у нас ще є корм для худоби. Відправляйтеся далі на південь. Там у людей не залишилося нічого. Багато будинків порожні, всі люди померли".
Повідомляю тобі, кінчене брехло, що ти порушуєш закон. Твої слова - протиправні.