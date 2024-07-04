Якщо світ не хоче, щоб ми били по енергетиці РФ, то хай зробить так, щоб Росія не била по нашій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна била по російських НПЗ у відповідь на атаки окупантів по енергетичній інфратсруктурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"У нас було багато різних діалогів. Моя позиція дуже відкрита. У нас б'ють по електриці і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або СВО, як він сказав, на геноцид українського народу. А залишати людей без води питної, без електрики лікарні тощо, це і є геноцидна політика. Словами ніхто не зупинив Путіна. Тоді ми почали бити по його енергетиці. Щоб він зрозумів щось. Не факт, що він щось зрозуміє, але ми почали робити", - пояснив президент.

За словами Зеленського, тоді з Україною почали говорити, що вона повинна припинити такі кроки, оскільки це ескалація.

"Куди більше ескалація, ніж війна? Я не знаю. Але ми вийшли сьогодні на дуже чітку ситуацію. Наша позиція дуже просто. Світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії? Зробіть так, щоб Росія не била по нашій енергетиці. Ось дуже просто формула", - додав глава держави.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ.

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