Безвідсоткові кредити і нові закони: Зеленський анонсував пакет рішень щодо подолання енергокризи

Найближчим часом Кабмін представить суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електроенергії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Взяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше.

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Звичайно, ми зосереджені й на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Триває робота і щодо відновлення енергообʼєктів.

Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", - розповів Зеленський.