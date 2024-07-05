Безвідсоткові кредити і нові закони: Зеленський анонсував пакет рішень щодо подолання енергокризи
Найближчим часом Кабмін представить суспільству зміни до законодавства і нові кредитні програми, які допоможуть в подоланні дефіциту електроенергії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Взяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше.
Звичайно, ми зосереджені й на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Триває робота і щодо відновлення енергообʼєктів.
Відповідальність за всі частини комплексного пакету рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", - розповів Зеленський.
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Люди уже плюются и у многих уже рыгачка от одного его вида обнаркоченного
забезпечення армії - якось самі, волонтери там, дрони домашні, стартапи
підтримка переселенців - ну якось самі, гуманітарка, добрі люди.
електрика - ну якось самі там, генератори, панелі, оце от все.
таке питання, а тоді НАХІБА нам ти і твої "5-6 менеджерів"?
Українці сильні своїми горизонтальними звязками, це те що дивує світ.
коли оця небрита морда полізла і почала ламати ці звязки - все пішло шкереберть. а тепер - ну якось самі
Скоріше б це вже все навернулося на фіг, може нове покоління щось збудує нормальне, раз нинішнє не змогло.
Дивна історія і дуже мутна
Які нах кредити?
На кого розраховані ці росказні?
Якщо ти сам всім винен, то що кому ти можеш у борг дати?
А на фіга тоді нам ця недієздатна влада взагалі?
А їм будуть допомагати пенсіонери зі смартфонами, що будуть керувати 1млн дронів для очищення панелей. Які розміщені між 1 млрд дерев, що гармонічно поєднується з футуристичним ******** містом на березі моря.
Де будуть в інституті президенства запускати ракети в космос прямо з льодовикових арен.