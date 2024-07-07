Кулеба об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Усиление ПВО и существенный шаг к членству в Альянсе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего Киев ожидает от юбилейного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.
Об этом дипломат рассказал на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкампом, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, Украина ожидает комплекс решений по усилению обороноспособности, в частности в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО.
"Наше ожидание от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будут означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Юбилейный саммит НАТО
9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит к 75-летию Североатлантического Альянса. Военно-политический блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства.
В украинской Конституции закреплен курс на вступление в НАТО. Страны-члены Альянса активно помогают Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ, поставляя вооружение, боеприпасы и организуя учения для украинских военных.
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Багато країн уже про це сказало - США, ФРН, Угорщина .....
Якщо б хотіли - давно прийняли б в НАТО. Так само і в ЄС.
Кому потрібен кріт із безумною у своїх рядах?
До речі, а кулі "у нас"... У них, пилять. Я, припустімо, як і понад 80% звичайного народу, до крадіжок і корупції не причетний, грошей із цього не маємо - глядачі в театрі без виходу і дверей
ЗА СТАТУТОМ ДИПЛОМАТИЧНОГО ВІДОМСТВА ПАПА АБО СИНОК ПОВИНЕН БУ ЗАЛИШИТИ СЛУЖБУ!"- це поПО-ПЕРШЕ
ПО-ДРУГЕ й головне,
З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані . Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.
САМЕ У ТІ ЧАСИ ПРАЦЮАВА ТЕЖ ТІПА РАДНИКОМ ОФІЦЕР ГУР ЄРМАК -тато.
А тепер ще повернемося до біографії тата Кулеби - дипломат після Афгану - начальник штабу на будівництві в Крайньої Півночі та Далекого Сходу _ це Україна?
Ермака уволить на это пойтить не могу!!
А 2 тому, що у орбана з ****** ще в 90-ті склалося
І хто тобі повірить?
https://tsn.ua/svit/kitayski-soldati-pribuli-do-bilorusi-viyskoviy-ekspert-nazvav-spravzhnyu-metu-2616030.html Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету
https://tsn.ua/svit/kitayski-soldati-pribuli-do-bilorusi-viyskoviy-ekspert-nazvav-spravzhnyu-metu-2616030.html Китайські солдати прибули до Білорусі - військовий експерт назвав справжню мету - Світ (tsn.ua)
Оман и орбан гарантируют...
😐
А Китаю не повезло, власть захватили комуняги, превратив в
днр"кнр" ...
Той самий піззьож з новими інтонаціями
Першокурсників акторських інститутів вчили промовляти фразу "Птица летит, летит птица" хоча б з двадцятьма різними інтонаціями.
лопатакулеба що, знає що таке дипломатія
чи електрик , шмирКаль нові поправки видав!?