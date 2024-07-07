Кулеба об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Усиление ПВО и существенный шаг к членству в Альянсе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего Киев ожидает от юбилейного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Об этом дипломат рассказал на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкампом, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, Украина ожидает комплекс решений по усилению обороноспособности, в частности в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО.

"Наше ожидание от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будут означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Наше послание РФ четкое - Украина станет членом НАТО и ЕС, - президент Финляндии Стубб

Юбилейный саммит НАТО

9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит к 75-летию Североатлантического Альянса. Военно-политический блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства.

В украинской Конституции закреплен курс на вступление в НАТО. Страны-члены Альянса активно помогают Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ, поставляя вооружение, боеприпасы и организуя учения для украинских военных.

Читайте также: Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис