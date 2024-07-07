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Кулеба об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Усиление ПВО и существенный шаг к членству в Альянсе

Кулеба про очікування України від саміту НАТО: Посилення ППО і суттєвий крок до членства в Альянсі

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего Киев ожидает от юбилейного саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Об этом дипломат рассказал на совместной пресс-конференции с новым министром иностранных дел Нидерландов Каспаро Вельдкампом, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, Украина ожидает комплекс решений по усилению обороноспособности, в частности в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО.

"Наше ожидание от саммита, что комплекс решений, которые там будут приняты, будут означать две вещи: существенное усиление нашей обороноспособности, особенно в сфере ПВО, и существенный шаг к членству в НАТО. На этом пока остановлюсь", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

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Юбилейный саммит НАТО

9-11 июля в Вашингтоне состоится саммит к 75-летию Североатлантического Альянса. Военно-политический блок НАТО был создан 4 апреля 1949 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 государства.

В украинской Конституции закреплен курс на вступление в НАТО. Страны-члены Альянса активно помогают Украине в борьбе с полномасштабной агрессией РФ, поставляя вооружение, боеприпасы и организуя учения для украинских военных.

Читайте также: Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, - президент Эстонии Карис

Автор: 

НАТО (10096) ПВО (2844) саммит (1200) членство в НАТО (1535) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Байдэн, пачему мы не в нато!! Америка ты нам должна!! Закройте небо!!! Все на Потужный саммит!!
Ермака уволить на это пойтить не могу!!
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07.07.2024 20:55 Ответить
+5
ПРибрати :КОЛОННУ КРЕМЛЯ!!! - ото й усі очікування від НАТО до України . Кулебо ти вже зовсім обЄрмачився? ПАПКИ ВАШІ ДРУЗЗЯ ? А ПАПКА ЄРМАКА РАШИСТ _ОФІЦЕР ГУР
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07.07.2024 20:52 Ответить
+5
Колись вважав Кулебу адекватною людиною. Але в останній час він усе більш перетворюється на клоуна. Точніш на прислугу у клоунів. Мабуть з ким поведешся..
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07.07.2024 21:03 Ответить
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Норм - перед цим два назад - тепер крок вперед - танцюєм перед НАТО?
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07.07.2024 20:51 Ответить
Та тут танцюй, чи не танцюй - всеодно получиш ***, а не НАТО.
Багато країн уже про це сказало - США, ФРН, Угорщина .....
Якщо б хотіли - давно прийняли б в НАТО. Так само і в ЄС.
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07.07.2024 21:08 Ответить
Прямою мовою zeрмакам вже казали, приберіть крота їрмакаку та припиніть красти - і що?
Кому потрібен кріт із безумною у своїх рядах?
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07.07.2024 21:12 Ответить
Можна хоч гопака станцювати, але з таким рівнем крадіжок і корупції нас тільки експонатом у музей мамзель Тюсо приймуть. А викорінення злодійства і корупції у нас вважається підривом національних підвалин, безпеки і знищенням державності

До речі, а кулі "у нас"... У них, пилять. Я, припустімо, як і понад 80% звичайного народу, до крадіжок і корупції не причетний, грошей із цього не маємо - глядачі в театрі без виходу і дверей
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07.07.2024 21:09 Ответить
ПРибрати :КОЛОННУ КРЕМЛЯ!!! - ото й усі очікування від НАТО до України . Кулебо ти вже зовсім обЄрмачився? ПАПКИ ВАШІ ДРУЗЗЯ ? А ПАПКА ЄРМАКА РАШИСТ _ОФІЦЕР ГУР
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07.07.2024 20:52 Ответить
вовка хрипить в очі українцям, що НАТО боїться КРЕМЛЯ - це він має на увазі своїх менеджерів на Банковій на увазі?
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07.07.2024 20:54 Ответить
папа Кулеби -Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Вірменія (з 24 грудня 2019 до 6 жовтня 2021 року). Батько https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра закордонних справ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Кулеби .
ЗА СТАТУТОМ ДИПЛОМАТИЧНОГО ВІДОМСТВА ПАПА АБО СИНОК ПОВИНЕН БУ ЗАЛИШИТИ СЛУЖБУ!"- це поПО-ПЕРШЕ

ПО-ДРУГЕ й головне,
З 1987 по 1988 - працював радником в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані . Після завершення перебування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганістані обіймав посаду начальника штабу на будівництві інтернаціональних об'єктів у районах Крайньої Півночі та Далекого Сходу.
САМЕ У ТІ ЧАСИ ПРАЦЮАВА ТЕЖ ТІПА РАДНИКОМ ОФІЦЕР ГУР ЄРМАК -тато.

А тепер ще повернемося до біографії тата Кулеби - дипломат після Афгану - начальник штабу на будівництві в Крайньої Півночі та Далекого Сходу _ це Україна?
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07.07.2024 21:02 Ответить
Вице-премьер-министр Украины по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F европейской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC евроатлантической интеграции (29 августа 2019 - 4 марта 2020)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Самый молодой руководитель внешнеполитического ведомства в истории Украины.(папа -друг Єрмака продовжував бути послом) А ДІМА ТАКООООЙ МАЛАДОЙ осталсям рабом ЕРМАКА
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07.07.2024 21:07 Ответить
ОЙ А ГДЕ ДІМА СИН ДРУГА ПАПИ_ЕРМАКА?

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07.07.2024 21:08 Ответить
ЗА ШПИГУНОМ КОЗИРЕМ СТОЇТЬ ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ США - й між клацанням фотоапарату розказує йому про НАТО
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07.07.2024 21:19 Ответить
Байдэн, пачему мы не в нато!! Америка ты нам должна!! Закройте небо!!! Все на Потужный саммит!!
Ермака уволить на это пойтить не могу!!
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07.07.2024 20:55 Ответить
Горбатая гора - 2, гетеросексуалам нє дано "постічь глубіну шоколадних глубін"
А 2 тому, що у орбана з ****** ще в 90-ті склалося
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07.07.2024 20:59 Ответить
Ну тобто ця уся підстава з орбаном і його "великі держави всьо парєшают" і його візит до кєтаю, це все наклеп, не було такого, дєрьмак човниковою дипломатією не займався, ми нє прі дєлах, да?
І хто тобі повірить?
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07.07.2024 20:55 Ответить
походу си сказал путину заканчивать войну. америка давит на китай, чтобы он перестал у россии нефть покупать, под угрозой санкций. а китаю это не выгодно.
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07.07.2024 20:55 Ответить
Хутiну пох на Китай та його проблеми. Вiн вже перейшов на корейский патронаж. Ман'як вiд свого не вiдступиться.😃
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07.07.2024 21:00 Ответить
Ага, Китай уже кинувся спасати Україну . А тим часом новина за сьогодні-

https://tsn.ua/svit/kitayski-soldati-pribuli-do-bilorusi-viyskoviy-ekspert-nazvav-spravzhnyu-metu-2616030.html Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету Китайські солдати прибули до Білорусі: військовий експерт назвав справжню мету

https://tsn.ua/svit/kitayski-soldati-pribuli-do-bilorusi-viyskoviy-ekspert-nazvav-spravzhnyu-metu-2616030.html Китайські солдати прибули до Білорусі - військовий експерт назвав справжню мету - Світ (tsn.ua)
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07.07.2024 21:12 Ответить
Передайте там на саммiтi, як що не в НАТО, то Украiна буде в ОДКБ раньше!🤡
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07.07.2024 20:57 Ответить
Енто да, не далеко от истинны....
Оман и орбан гарантируют...
😐
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07.07.2024 21:15 Ответить
В Китае там своя "атмосфера". То з горобцями воюють, то з "мiровим" капiталiзмом. Чим все закiнчуется ми всi знаемо! 🤣
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07.07.2024 21:25 Ответить
правда на самом деле очень интересная! Нам никто не должен, даже союзников де-юре нет! Есть добровольные пожертвования потому что часть населения стала Нацией и сдерживает орду, мирового людоеда!!
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07.07.2024 20:59 Ответить
У другу свiтову було таке саме. Американцi давали зброю СССР в надii, що цим минеться, але не минулось. Довелось воювати i перемогти, але не з тими i не того. 🤣
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07.07.2024 21:06 Ответить
И Китаю . Как совки отблагодарили, все помнят .
А Китаю не повезло, власть захватили комуняги, превратив в днр "кнр" ...
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07.07.2024 21:17 Ответить
Китай на краще не заслужив. Нехай жруть що мають.
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07.07.2024 21:27 Ответить
суттєвий крок до членства в Альянсі

Той самий піззьож з новими інтонаціями

Першокурсників акторських інститутів вчили промовляти фразу "Птица летит, летит птица" хоча б з двадцятьма різними інтонаціями.
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07.07.2024 21:01 Ответить
КремлезеленоЄрмаківськ ******* думає таки НАТУ ПРистидити
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07.07.2024 22:13 Ответить
Колись вважав Кулебу адекватною людиною. Але в останній час він усе більш перетворюється на клоуна. Точніш на прислугу у клоунів. Мабуть з ким поведешся..
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07.07.2024 21:03 Ответить
Кулеба це вже - мем. Не буть кулебою, я тебе прошу )))
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07.07.2024 21:09 Ответить
лопата кулеба що, знає що таке дипломатія
чи електрик , шмирКаль нові поправки видав!?
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07.07.2024 21:03 Ответить
не бреши
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07.07.2024 21:23 Ответить
суттєвий крок- арешт рашистської агентури в "зе владі",на котру неодноразовано вказували західні розвідки.Інакше ніяк...
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07.07.2024 21:33 Ответить
Сколько можно , одно и тоже парить людям, какое на куй НАТО , пока не остановится кровопролитие войны , ни о каком вступлении мечтать не нужно , и Калеба это знает...
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07.07.2024 21:39 Ответить
"....і суттєвий крок..." - не потужний, а просто суттєвий? Щось не ПОТУЖНО...
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07.07.2024 22:50 Ответить
шоб не порвал ширинку, когда большой шаг будешь делать и не показал нату
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08.07.2024 06:15 Ответить
 
 