Бомбардировщики Ту-95 совершили пуски ракет, - Воздушные силы
Стратегическая авиация РФ предположительно осуществила пуски крылатых ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.
"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после 2:00!", - предупреждают в ВС ВСУ.
Позже в восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Ранее сообщалось, что вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.
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як біда до сусіда біжете?
щось я не памятаю щоб мериканці різали якісь ракети крім стратигічних "Сатана".
багато хто оргазмує на ЯО та величезну армію, але забуває той факт що без грошей це все утримувати НЕРЕАЛЬНО.
просто хтось розміняв свою зброю на НАТО а хтось далі хотів дружити з братушкамикацапами, результат закономірний.