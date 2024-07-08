Бомбардировщики Ту-95 совершили пуски ракет, - Воздушные силы

Стратегическая авиация РФ предположительно осуществила пуски крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после 2:00!", - предупреждают в ВС ВСУ.

Позже в восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.

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