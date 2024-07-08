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Бомбардировщики Ту-95 совершили пуски ракет, - Воздушные силы

Ту-95

Стратегическая авиация РФ предположительно осуществила пуски крылатых ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области! Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после 2:00!", - предупреждают в ВС ВСУ.

Позже в восточных областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Ранее сообщалось, что вечером 7 июля в России взлетели 4 стратегических бомбардировщика Ту-95.

Также читайте: Оккупанты запустили ракету на Одесчину, в Одессе слышали взрыв

Автор: 

крылатые ракеты (889) Воздушные силы (2431) ту-95 (15)


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Топ комментарии
+7
Нема прощіння уродам калічащім мирні місця. Ці потвори тренеруються... І сім'ям їх хай буде накбздон.
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08.07.2024 02:07 Ответить
+4
Дайте Сокири індійськи!!! Не буде у рашьці ціх ведмедів - загроз людству.
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08.07.2024 01:55 Ответить
+3
Кацапи, burn in Hell!!!
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08.07.2024 01:58 Ответить
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Дайте Сокири індійськи!!! Не буде у рашьці ціх ведмедів - загроз людству.
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08.07.2024 01:55 Ответить
ДАТИ ..дати дати .......а може своє треба мати?
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08.07.2024 04:19 Ответить
а самі в хаті як ви без сокир?
як біда до сусіда біжете?
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08.07.2024 02:20 Ответить
Кацапи, burn in Hell!!!
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08.07.2024 01:58 Ответить
Кожна та тушка несе по 6 ракет..пдри..
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08.07.2024 02:05 Ответить
нині - максимум три, або й дві... але від цього не легше...
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08.07.2024 04:10 Ответить
Нема прощіння уродам калічащім мирні місця. Ці потвори тренеруються... І сім'ям їх хай буде накбздон.
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08.07.2024 02:07 Ответить
сподіваюсь СБУ працює по цій темі персонально....
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08.07.2024 03:01 Ответить
Віктюки працюють не покладая рук
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08.07.2024 03:45 Ответить
прийде час, всі ці літуни,будуть ходити і боятися своєї тіні.
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08.07.2024 04:12 Ответить
де наші ракети
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08.07.2024 05:30 Ответить
американці порізали , забув ?
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08.07.2024 06:15 Ответить
...зі словами "дактонанаснападьот!?".
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08.07.2024 06:47 Ответить
Це ті які Кучма-жЮлія передали кацапам за газ ?
щось я не памятаю щоб мериканці різали якісь ракети крім стратигічних "Сатана".
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08.07.2024 09:12 Ответить
і літаки не різали ? все самі і договір про РСМД теж самі !
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08.07.2024 11:36 Ответить
А колись ці літаки, можливо, були нашими (свого часу такі літаки базувались в Прилуках і Узині) ,але потім наші теперішні союзники примусили віддати їх Рашці ,а дякі літак (куди правду діти ) перегнали до рашки самі ж пілоти.
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08.07.2024 07:34 Ответить
Це для чого? Це "на часі"? Для кого це зараз вигідно?
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08.07.2024 08:02 Ответить
Для того ,щоб ніхто не забував історію,
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08.07.2024 08:12 Ответить
Так нагадайте про закриті ракетні програми, про зменшення підтримки ЗСУ, про занедбання оборони, про "вагнергейт", який дозволив вагнерівцям прийти в Україну.
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08.07.2024 08:31 Ответить
Голодранці, а ми такими були, не могли утримувати таку махіну що залишилась після розвалу совка.
багато хто оргазмує на ЯО та величезну армію, але забуває той факт що без грошей це все утримувати НЕРЕАЛЬНО.
просто хтось розміняв свою зброю на НАТО а хтось далі хотів дружити з братушкамикацапами, результат закономірний.
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08.07.2024 09:17 Ответить
Така вже наша ідентичність - одна частина України голосувала в 2004 і в 2010 за одного кандидата в президенти ,а друга частина за іншого кандидата в президенти от тому і результат закономірний- маємо ,те що маємо .
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08.07.2024 13:31 Ответить
так то вже наслідки
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08.07.2024 08:56 Ответить
 
 