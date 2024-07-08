Последствия поражения склада боеприпасов в Воронежской области РФ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
Напомним, пожар произошел после атаки украинских беспилотников. По информации местных властей, все они были сбиты, однако обломки упали на хозпостройку, после чего она загорелась. Однако впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима ЧС в районе удара и эвакуации жителей.
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Вдала робота.Випалюємо далі.
Хутір Погорелівка виправдовує свою назву)
Не зупинятися!
Бавовна для кацапії має стати звичайним явищем.
У Воронезькій області такі майданчики були https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B001 біля Пєрєщєпного (росошанський р-н), https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B014 біля Шапошніковки (Ольховатський р-н)... У Бєлгородській - https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B050 біля селища Уточка (Красногвардєйський р-н) ... У цих областяк таких місць повно. Але все залежить від можливості нашої аеророзвідки залітати на таку глибину, від можливостей отримувати регулярно якісні супутникові знімки, які можно порівнювати. Звісно, великою вдачею бувають "очі" на місцях, у більшості випадків за гроші.
На деяких арсеналах і зараз іде будівництво нових капітальних соруд, ось як на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-му арсеналі ГРАУ місто Торопець-1 https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg
А склади, які вони роблять поспіхом у прикордонних областях, звалюючи під відкритим небом посеред полів купи ящиків з б/к, мають просто оперативний тимчасовий характер. Тому такі склади легко вражаються легкими дронами літакового типу, як це вже було у Воронезькій області наприкинці червня https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B017 у Ольховатці , чи https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 у Сєргєєвкє два дні тому. Там ракети та снаряди було звалено у ящиках просто неба, і там же «жілі часовиє в палаткє». Є підозра, що хтось з місцевих заробив трохи біткоінів.