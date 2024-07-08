Последствия поражения склада боеприпасов в Воронежской области РФ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Напомним, пожар произошел после атаки украинских беспилотников. По информации местных властей, все они были сбиты, однако обломки упали на хозпостройку, после чего она загорелась. Однако впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима ЧС в районе удара и эвакуации жителей.

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