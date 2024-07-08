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Последствия поражения склада боеприпасов в Воронежской области РФ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Появились спутниковые снимки последствий пожара на складе боеприпасов рядом с хутором Погореловка и селом Сергеевка в Подгорном районе Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Напомним, пожар произошел после атаки украинских беспилотников. По информации местных властей, все они были сбиты, однако обломки упали на хозпостройку, после чего она загорелась. Однако впоследствии губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о введении режима ЧС в районе удара и эвакуации жителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражена российская САУ 2С7 "Пион" на территории России в Белгородской области. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6813) пожар (5976) россия (96216)


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Топ комментарии
+22
Дуже добре!
Хутір Погорелівка виправдовує свою назву)
Не зупинятися!
Бавовна для кацапії має стати звичайним явищем.
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08.07.2024 07:52 Ответить
+21
Погорєловка...дуже символічно.
Вдала робота.Випалюємо далі.
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08.07.2024 07:50 Ответить
+10
Йойки майойки....що маленький дрон накоїв....
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08.07.2024 07:43 Ответить
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Йойки майойки....що маленький дрон накоїв....
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08.07.2024 07:43 Ответить
Погорєловка...дуже символічно.
Вдала робота.Випалюємо далі.
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08.07.2024 07:50 Ответить
Дуже добре!
Хутір Погорелівка виправдовує свою назву)
Не зупинятися!
Бавовна для кацапії має стати звичайним явищем.
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08.07.2024 07:52 Ответить
З початку війни не було чим, бо хтось вирішив, що краще заморозити ракетну програму та зазирати в очко путіну.
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08.07.2024 09:13 Ответить
Настільки вдало прилетіло, що шарики ніяк не оговтаються. Методички просто задимілись.
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08.07.2024 08:14 Ответить
Ось що чудотворні уламки українських дронів роблять. Як казав Тарас Бульба: "Це ще козаки тільки свої люльки розпалюють .." Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям!
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08.07.2024 08:32 Ответить
Ви думаєте у нас протягом 10 років вибухи на таких складах просто так були ? Вони цю війну планували з 2008 року
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08.07.2024 08:33 Ответить
та ні то все Парашенка підірвав лічна.
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08.07.2024 08:41 Ответить
з покон віків московія завжди була готова знищувати Україну. ще Костомаров чи Ключевський (хто з них вже не пам"ятаю )казав, "Поки існують Україна і россія доки бідуть між ними війни. поки не залишиться з них хтось один, разом вони існувати не можуть" І це як показали події, виявилось правдою.
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08.07.2024 09:41 Ответить
з 2005 року
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08.07.2024 11:13 Ответить
Гей, москалик, не о натуя дражнити маленьких українських дрочиків на яких іноді спить бавовнятко - своїми довбаними артскладами. ?
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08.07.2024 10:50 Ответить
идиоты разместили склад БК в буферной зоне.
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08.07.2024 11:27 Ответить
Не " хозбудівля",а ,українською, госпбудівля,госпприміщення,не бужьте схожі на ведучих з"марафєта"
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08.07.2024 11:48 Ответить
у Білгородській, Курській Брянській, Воронезькій областях ще до вторгнення існувало багато подібних напівобладнаних майданчиків для оперативного зберігання б/к під відкритим небом.
У Воронезькій області такі майданчики були https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B001 біля Пєрєщєпного (росошанський р-н), https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B014 біля Шапошніковки (Ольховатський р-н)... У Бєлгородській - https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B050 біля селища Уточка (Красногвардєйський р-н) ... У цих областяк таких місць повно. Але все залежить від можливості нашої аеророзвідки залітати на таку глибину, від можливостей отримувати регулярно якісні супутникові знімки, які можно порівнювати. Звісно, великою вдачею бувають "очі" на місцях, у більшості випадків за гроші.
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08.07.2024 11:57 Ответить
Таких наспех складов до Волги не меряно. Особенно после 1990-1гг когда посыпалась гдр и остальные союзнички. Складировали как попало, потом забором обносили---и всё или почти всё. Ну разве навесы. Давно стоило грохнуть. Но беда в ином. Это мало что даёт. Беда в том что у нас и такого нет и похоже не будет. Сами делать не можем---долго теперь ждать когда. Ну а так как даёт запад......... надоело обсуждать.
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08.07.2024 19:49 Ответить
ті склади, що від самої Калініградськоі області https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B035 (Ладушкін) і аж до самого Хабаровського краю https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B005 (Чєгдомин), називаються арсеналами. До них і вивозили озброєння та б\к з країн східної «співдружності». І вони не були організовані поспіхом. Кожний такий арсенал має холодні та опалювані приміщення, електричні підстанції, очисні споруди, резервуари для зберігання води та палива, та пожежні водойми. Вони підпорядковуються різним родам військ, як то: ВКС, ППО, ГУ МО, ВМФ, РВСН, кожний флот має свій арсенат. Найбільшу кількість арсеналів має ГРАУ МО рф - наразі більше тридцяти діючих арсеналів. Місцезнаходження всіх відоме, їх гарно видно на гуглмап через дуже характерний вигляд. Зазвичай вони тупо маркуються на мапі як «садовиє участкі». Наприклад https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B008 67-й асенал ГРАУ у Брянській області. Всі ці арсенали і перейшли у спадщину рф. На деяких із арсеналів навіть існує доволі серйозне виробництво, як наприклад на https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B027 28-му арсеналі ВКС рф (в/ч 14272, п. Знам'янка-1, Тамбовська обл.), на якому обслуговується діюча та демонтована техніка космічного призначення: супутників, вимірювальної та пускової апаратури, ракет. Або https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B015 53-й арсенал ГРАУ (Юганєц, Ніжєгородська обл.), на якому виготовляють ФАБи та снаряди.
На деяких арсеналах і зараз іде будівництво нових капітальних соруд, ось як на https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B030 23-му арсеналі ГРАУ місто Торопець-1 https://topwar.ru/uploads/posts/2015-12/1449489346_1.jpg

А склади, які вони роблять поспіхом у прикордонних областях, звалюючи під відкритим небом посеред полів купи ящиків з б/к, мають просто оперативний тимчасовий характер. Тому такі склади легко вражаються легкими дронами літакового типу, як це вже було у Воронезькій області наприкинці червня https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B017 у Ольховатці , чи https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 у Сєргєєвкє два дні тому. Там ракети та снаряди було звалено у ящиках просто неба, і там же «жілі часовиє в палаткє». Є підозра, що хтось з місцевих заробив трохи біткоінів.
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09.07.2024 11:35 Ответить
 
 