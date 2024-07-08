Байден заверил демократов, что продолжит участие в выборах

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с нынешних президентских выборов.

Об этом он написал в открытом письмо к членам Демократической партии США, опубликованном на его странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые однопартийцы-демократы, уверяю, что несмотря на все спекуляции в СМИ и в других местах, я твердо настроен продолжить участие в этой гонке, дойти до ее завершения и победить Дональда Трампа", - отметил Байден.

Он также рассказал, что в течение последних дней общался со многими людьми по поводу собственного баллотирования.

"Могу ответить на все это четко и однозначно: я бы не выдвигался снова, если бы не был полностью убежден, что я - лучший претендент на победу над Дональдом Трампом в 2024-м", - подчеркнул действующий президент.

Байден напомнил, что одержал убедительную победу на партийных праймериз, когда его кандидатуру на участие в выборах президента поддержало абсолютное большинство делегатов.

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"Я чувствую глубокое обязательство перед верой и доверием, которое избиратели Демократической партии выразили мне для баллотирования в этом году. Это решение должны были принять они. Не пресса, не эксперты, не крупные доноры, не какая-либо другая отдельная группа, какими бы хорошими ни были их намерения", - написал он.

Он отметил, что Демократическая партия имеет "историю, видение и фундаментальную преданность победе американских свобод и демократии".

"Любое ослабление решимости или отсутствие ясности относительно задач, которые стоят перед нами, только помогают Трампу и вредят нам. Пришло время сплотиться, продвигаться вперед в партийном единстве и одолеть Дональда Трампа", - резюмировал Байден.

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