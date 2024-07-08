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Байден заверил демократов, что продолжит участие в выборах

Джо Байден

Действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с нынешних президентских выборов.

Об этом он написал в открытом письмо к членам Демократической партии США, опубликованном на его странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые однопартийцы-демократы, уверяю, что несмотря на все спекуляции в СМИ и в других местах, я твердо настроен продолжить участие в этой гонке, дойти до ее завершения и победить Дональда Трампа", - отметил Байден.

Он также рассказал, что в течение последних дней общался со многими людьми по поводу собственного баллотирования.

"Могу ответить на все это четко и однозначно: я бы не выдвигался снова, если бы не был полностью убежден, что я - лучший претендент на победу над Дональдом Трампом в 2024-м", - подчеркнул действующий президент.

Байден напомнил, что одержал убедительную победу на партийных праймериз, когда его кандидатуру на участие в выборах президента поддержало абсолютное большинство делегатов.

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"Я чувствую глубокое обязательство перед верой и доверием, которое избиратели Демократической партии выразили мне для баллотирования в этом году. Это решение должны были принять они. Не пресса, не эксперты, не крупные доноры, не какая-либо другая отдельная группа, какими бы хорошими ни были их намерения", - написал он.

Он отметил, что Демократическая партия имеет "историю, видение и фундаментальную преданность победе американских свобод и демократии".

"Любое ослабление решимости или отсутствие ясности относительно задач, которые стоят перед нами, только помогают Трампу и вредят нам. Пришло время сплотиться, продвигаться вперед в партийном единстве и одолеть Дональда Трампа", - резюмировал Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24760) США (27166)


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Топ комментарии
+14
Дед иди на покой.

Спасибо за все что сделал.
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08.07.2024 18:54 Ответить
+14
Чем Ху#ло Трампон лучше старина Байден. У нас тоже так было, скот не понял.
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08.07.2024 19:04 Ответить
+10
Мінфін США запропонував Білому Дому нові санкції проти кацапського тіньового флоту, який перевозить кацапську нафту. Але Білий Дім відмовився вводити такі санкції. Бо можуть вирости ціни на бензин в США, а це може вплинути на виборців, - New York Times.

При цьому Мінфін США показав розрахунки, що вплив на ціни в США, якщо і буде, то буде дуже незначним. Але Білий Дім каже, що все одно ризик є, тому ніяких нових санкцій. Більше того Амос Хохштайн заявив, що відсутність нових санкцій не тільки стримає ціни на бензин в США, а ще й завадить параші отримувати більше коштів.

Як бачимо Байдену пофіг на смерті дітей і мирних жителів в Україні. У нього вибори, які він 100% програє.
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08.07.2024 19:28 Ответить
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А хто другий дідуган?
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08.07.2024 20:30 Ответить
Байден точно нас доконає. І трампон на підході. Демократам треба щось міняти.
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08.07.2024 20:07 Ответить
At this point, Biden's every appearance works in Trump's favor. Essentially, Biden is campaigning for Trump rather than for himself. Trump is just watching his opponent destroy himself. Trump's advisors must have told him to go easy on Biden so it does not look like he is gleefully beating up a physically and mentally feeble old man.
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08.07.2024 20:33 Ответить
так и есть.
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09.07.2024 00:03 Ответить
Хохлы спорят с маларосами, кто виноват, в том, что казластан напал, Байден, Трамп или Обама ...
Как то уже даже и неловко напоминать, что эти трое - президенты США , а не Украины. Что в Украине были свои шесть президентов. Что за обороноспособность страны и боеспособность ВСУ отвечает президент Украины, что у страны было 30 лет на подготовку, что каждый из этих шести выбирался гражданами Украины, а не США, что пятеро из них не приложили никаких усилий, что один из них (а не Байден) приказал закрыть ракетные программы, разминировать Чонгар, жарить шашлык и строить дороги когда за поребриком на глазах у всего мира собиралась миллионная банда выродков, убийц и насильников... Не, как всегда, во всем виноват далекий чужой дядька((. .
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09.07.2024 00:02 Ответить
Дядька не просто стар, он супер стар и вообще туго соображает, жарит Чонгар и строит шашлыки.
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09.07.2024 00:11 Ответить
Кто заставил Украину выбросить ядерное оружие?
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09.07.2024 01:34 Ответить
Михайло Горбачов усі ядерні запали зі стратегічних ракет скрутив
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09.07.2024 11:03 Ответить
Кто довел Украину до такого состояния, что она была вынуждена отдать я/о в обмен на кацапский газ?
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09.07.2024 14:23 Ответить
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