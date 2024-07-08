Байден заверил демократов, что продолжит участие в выборах
Действующий президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с нынешних президентских выборов.
Об этом он написал в открытом письмо к членам Демократической партии США, опубликованном на его странице в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые однопартийцы-демократы, уверяю, что несмотря на все спекуляции в СМИ и в других местах, я твердо настроен продолжить участие в этой гонке, дойти до ее завершения и победить Дональда Трампа", - отметил Байден.
Он также рассказал, что в течение последних дней общался со многими людьми по поводу собственного баллотирования.
"Могу ответить на все это четко и однозначно: я бы не выдвигался снова, если бы не был полностью убежден, что я - лучший претендент на победу над Дональдом Трампом в 2024-м", - подчеркнул действующий президент.
Байден напомнил, что одержал убедительную победу на партийных праймериз, когда его кандидатуру на участие в выборах президента поддержало абсолютное большинство делегатов.
"Я чувствую глубокое обязательство перед верой и доверием, которое избиратели Демократической партии выразили мне для баллотирования в этом году. Это решение должны были принять они. Не пресса, не эксперты, не крупные доноры, не какая-либо другая отдельная группа, какими бы хорошими ни были их намерения", - написал он.
Он отметил, что Демократическая партия имеет "историю, видение и фундаментальную преданность победе американских свобод и демократии".
"Любое ослабление решимости или отсутствие ясности относительно задач, которые стоят перед нами, только помогают Трампу и вредят нам. Пришло время сплотиться, продвигаться вперед в партийном единстве и одолеть Дональда Трампа", - резюмировал Байден.
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Как то уже даже и неловко напоминать, что эти трое - президенты США , а не Украины. Что в Украине были свои шесть президентов. Что за обороноспособность страны и боеспособность ВСУ отвечает президент Украины, что у страны было 30 лет на подготовку, что каждый из этих шести выбирался гражданами Украины, а не США, что пятеро из них не приложили никаких усилий, что один из них (а не Байден) приказал закрыть ракетные программы, разминировать Чонгар, жарить шашлык и строить дороги когда за поребриком на глазах у всего мира собиралась миллионная банда выродков, убийц и насильников... Не, как всегда, во всем виноват далекий чужой дядька((. .