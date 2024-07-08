Байден запевнив демократів, що продовжить участь у виборах

Чинний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру із цьогорічних президентських виборів.

Про це він написав у відкритому листі до членів Демократичної партії США, опублікованому на його сторінці у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні однопартійці-демократи, запевняю, що попри усі спекуляції в ЗМІ та деінде, я твердо налаштований продовжити участь у цих перегонах, дійти до їх завершення й перемогти Дональда Трампа", - зазначив Байден.

Він також розповів, що протягом останніх днів спілкувався із багатьма людьми з приводу власного балотування.

"Можу відповісти на все це чітко й однозначно: я би не висувався знову, якби не був повністю переконаний, що я - найкращий претендент на перемогу над Дональдом Трампом в 2024-му", - підкреслив чинний президент.

Байден нагадав, що здобув переконливу перемогу на партійних праймеріз, коли його кандидатуру на участь у виборах президента підтримала абсолютна більшість делегатів.

Читайте: Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

"Я відчуваю глибоке зобовʼязання перед вірою й довірою, яку виборці Демократичної партії висловили мені для балотування цього року. Це рішення мали ухвалити вони. Не преса, не експерти, не великі донори, не жодна інша окрема група, якими б добрими не були їх наміри", - написав він.

Він наголосив, що Демократична партія має "історію, бачення та фундаментальну відданість перемозі американських свобод та демократії".

"Будь-яке ослаблення рішучості чи брак ясності щодо завдань, які стоять перед нами, лише допомагають Трампу й шкодять нам. Настав час згуртуватися, просуватися вперед у партійній єдності та здолати Дональда Трампа", - резюмував Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters