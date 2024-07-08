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Байден запевнив демократів, що продовжить участь у виборах

Джо Байден

Чинний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру із цьогорічних президентських виборів.

Про це він написав у відкритому листі до членів Демократичної партії США, опублікованому на його сторінці у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні однопартійці-демократи, запевняю, що попри усі спекуляції в ЗМІ та деінде, я твердо налаштований продовжити участь у цих перегонах, дійти до їх завершення й перемогти Дональда Трампа", - зазначив Байден.

Він також розповів, що протягом останніх днів спілкувався із багатьма людьми з приводу власного балотування.

"Можу відповісти на все це чітко й однозначно: я би не висувався знову, якби не був повністю переконаний, що я - найкращий претендент на перемогу над Дональдом Трампом в 2024-му", - підкреслив чинний президент.

Байден нагадав, що здобув переконливу перемогу на партійних праймеріз, коли його кандидатуру на участь у виборах президента підтримала абсолютна більшість делегатів.

Читайте: Група донорів демократів та громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з виборів, - WP

"Я відчуваю глибоке зобовʼязання перед вірою й довірою, яку виборці Демократичної партії висловили мені для балотування цього року. Це рішення мали ухвалити вони. Не преса, не експерти, не великі донори, не жодна інша окрема група, якими б добрими не були їх наміри", - написав він.

Він наголосив, що Демократична партія має "історію, бачення та фундаментальну відданість перемозі американських свобод та демократії".

"Будь-яке ослаблення рішучості чи брак ясності щодо завдань, які стоять перед нами, лише допомагають Трампу й шкодять нам. Настав час згуртуватися, просуватися вперед у партійній єдності та здолати Дональда Трампа", - резюмував Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камала Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2893) вибори (6721) США (23437)


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Топ коментарі
+14
Дед иди на покой.

Спасибо за все что сделал.
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08.07.2024 18:54 Відповісти
+14
Чем Ху#ло Трампон лучше старина Байден. У нас тоже так было, скот не понял.
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08.07.2024 19:04 Відповісти
+10
Мінфін США запропонував Білому Дому нові санкції проти кацапського тіньового флоту, який перевозить кацапську нафту. Але Білий Дім відмовився вводити такі санкції. Бо можуть вирости ціни на бензин в США, а це може вплинути на виборців, - New York Times.

При цьому Мінфін США показав розрахунки, що вплив на ціни в США, якщо і буде, то буде дуже незначним. Але Білий Дім каже, що все одно ризик є, тому ніяких нових санкцій. Більше того Амос Хохштайн заявив, що відсутність нових санкцій не тільки стримає ціни на бензин в США, а ще й завадить параші отримувати більше коштів.

Як бачимо Байдену пофіг на смерті дітей і мирних жителів в Україні. У нього вибори, які він 100% програє.
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08.07.2024 19:28 Відповісти
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А хто другий дідуган?
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08.07.2024 20:30 Відповісти
Байден точно нас доконає. І трампон на підході. Демократам треба щось міняти.
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08.07.2024 20:07 Відповісти
At this point, Biden's every appearance works in Trump's favor. Essentially, Biden is campaigning for Trump rather than for himself. Trump is just watching his opponent destroy himself. Trump's advisors must have told him to go easy on Biden so it does not look like he is gleefully beating up a physically and mentally feeble old man.
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08.07.2024 20:33 Відповісти
так и есть.
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09.07.2024 00:03 Відповісти
Хохлы спорят с маларосами, кто виноват, в том, что казластан напал, Байден, Трамп или Обама ...
Как то уже даже и неловко напоминать, что эти трое - президенты США , а не Украины. Что в Украине были свои шесть президентов. Что за обороноспособность страны и боеспособность ВСУ отвечает президент Украины, что у страны было 30 лет на подготовку, что каждый из этих шести выбирался гражданами Украины, а не США, что пятеро из них не приложили никаких усилий, что один из них (а не Байден) приказал закрыть ракетные программы, разминировать Чонгар, жарить шашлык и строить дороги когда за поребриком на глазах у всего мира собиралась миллионная банда выродков, убийц и насильников... Не, как всегда, во всем виноват далекий чужой дядька((. .
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09.07.2024 00:02 Відповісти
Дядька не просто стар, он супер стар и вообще туго соображает, жарит Чонгар и строит шашлыки.
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09.07.2024 00:11 Відповісти
Кто заставил Украину выбросить ядерное оружие?
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09.07.2024 01:34 Відповісти
Михайло Горбачов усі ядерні запали зі стратегічних ракет скрутив
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09.07.2024 11:03 Відповісти
Кто довел Украину до такого состояния, что она была вынуждена отдать я/о в обмен на кацапский газ?
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09.07.2024 14:23 Відповісти
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