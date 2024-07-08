Байден запевнив демократів, що продовжить участь у виборах
Чинний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру із цьогорічних президентських виборів.
Про це він написав у відкритому листі до членів Демократичної партії США, опублікованому на його сторінці у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні однопартійці-демократи, запевняю, що попри усі спекуляції в ЗМІ та деінде, я твердо налаштований продовжити участь у цих перегонах, дійти до їх завершення й перемогти Дональда Трампа", - зазначив Байден.
Він також розповів, що протягом останніх днів спілкувався із багатьма людьми з приводу власного балотування.
"Можу відповісти на все це чітко й однозначно: я би не висувався знову, якби не був повністю переконаний, що я - найкращий претендент на перемогу над Дональдом Трампом в 2024-му", - підкреслив чинний президент.
Байден нагадав, що здобув переконливу перемогу на партійних праймеріз, коли його кандидатуру на участь у виборах президента підтримала абсолютна більшість делегатів.
"Я відчуваю глибоке зобовʼязання перед вірою й довірою, яку виборці Демократичної партії висловили мені для балотування цього року. Це рішення мали ухвалити вони. Не преса, не експерти, не великі донори, не жодна інша окрема група, якими б добрими не були їх наміри", - написав він.
Він наголосив, що Демократична партія має "історію, бачення та фундаментальну відданість перемозі американських свобод та демократії".
"Будь-яке ослаблення рішучості чи брак ясності щодо завдань, які стоять перед нами, лише допомагають Трампу й шкодять нам. Настав час згуртуватися, просуватися вперед у партійній єдності та здолати Дональда Трампа", - резюмував Байден.
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Как то уже даже и неловко напоминать, что эти трое - президенты США , а не Украины. Что в Украине были свои шесть президентов. Что за обороноспособность страны и боеспособность ВСУ отвечает президент Украины, что у страны было 30 лет на подготовку, что каждый из этих шести выбирался гражданами Украины, а не США, что пятеро из них не приложили никаких усилий, что один из них (а не Байден) приказал закрыть ракетные программы, разминировать Чонгар, жарить шашлык и строить дороги когда за поребриком на глазах у всего мира собиралась миллионная банда выродков, убийц и насильников... Не, как всегда, во всем виноват далекий чужой дядька((. .