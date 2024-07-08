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Новости Война
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На юге Украины ПВО в течение дня уничтожила пять разведывательных беспилотников врага

орлан

В течение дня 8 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников врага.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

Уничтожено три БпЛА "ZALA" и по одному "Supercam" и "Орлан-10".

ПК Південь збиті безпілотники

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Автор: 

беспилотник (3776) ПВО (2844)


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08.07.2024 19:12 Ответить
Так, у день в Миколаїві чув роботу зусшки.
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08.07.2024 19:16 Ответить
 
 