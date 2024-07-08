На юге Украины ПВО в течение дня уничтожила пять разведывательных беспилотников врага
В течение дня 8 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников врага.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
Уничтожено три БпЛА "ZALA" и по одному "Supercam" и "Орлан-10".
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Urs
показать весь комментарий08.07.2024 19:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий08.07.2024 19:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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