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Новини Війна
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На півдні України ППО протягом дня знищила п’ять розвідувальних безпілотників ворога

орлан

Упродовж дня 8 липня протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

Знищено три БпЛА "ZALA" та по одному "Supercam" і "Орлан-10".

ПК Південь збиті безпілотники

Також читайте: Знищено 30 із 38 ворожих ракет, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4357) ППО (3290)


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08.07.2024 19:12 Відповісти
Так, у день в Миколаїві чув роботу зусшки.
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08.07.2024 19:16 Відповісти
 
 