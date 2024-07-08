На півдні України ППО протягом дня знищила п’ять розвідувальних безпілотників ворога

Упродовж дня 8 липня протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

Знищено три БпЛА "ZALA" та по одному "Supercam" і "Орлан-10".

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