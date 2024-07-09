Необходимо снять ограничения на удары по территории России западным оружием, - Стефанчук после обстрела "Охматдета"

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал западные страны снять ограничения на удары предоставленным Украине оружием по территории России.

Во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя последнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в частности, на детскую больницу "Охматдет" и роддом. Он показал фотографию с очередями автомобилей с помощью, которую киевляне везли в пострадавшую больницу.

"Этот урок солидарности должны усвоить и наши партнеры. Нужно, чтобы на границе Украины стояли такие очереди автомобилей с помощью и оружием, которое прибывало бы вовремя", - подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что Украина прежде всего хочет иметь гарантированное ей уставом ООН право на защиту и использовать его в полной мере.

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"Необходимо снять ограничения на удары по территории Российской Федерации западным оружием, нужны стабильные и прогнозируемые поставки оружия, боеприпасов, нужны F-16, обучение пилотов, боеприпасы для этих самолетов", - призвал Стефанчук.

По его словам, только возможность бить по 25 аэропортам, из которых поднимаются военные самолеты РФ, чтобы запускать управляемые авиабомбы по Украине.

Он добавил, что последняя российская атака должна стать уроком для тех, кто пытается склонять Украину к переговорам с Россией.

"Это пример того как нам надо воспринимать мантры о том, что Россия хочет мира. Вот это мир по-русски", - резюмировал председатель ВР.

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