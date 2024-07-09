Необходимо снять ограничения на удары по территории России западным оружием, - Стефанчук после обстрела "Охматдета"
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал западные страны снять ограничения на удары предоставленным Украине оружием по территории России.
Во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя последнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в частности, на детскую больницу "Охматдет" и роддом. Он показал фотографию с очередями автомобилей с помощью, которую киевляне везли в пострадавшую больницу.
"Этот урок солидарности должны усвоить и наши партнеры. Нужно, чтобы на границе Украины стояли такие очереди автомобилей с помощью и оружием, которое прибывало бы вовремя", - подчеркнул спикер.
Он подчеркнул, что Украина прежде всего хочет иметь гарантированное ей уставом ООН право на защиту и использовать его в полной мере.
"Необходимо снять ограничения на удары по территории Российской Федерации западным оружием, нужны стабильные и прогнозируемые поставки оружия, боеприпасов, нужны F-16, обучение пилотов, боеприпасы для этих самолетов", - призвал Стефанчук.
По его словам, только возможность бить по 25 аэропортам, из которых поднимаются военные самолеты РФ, чтобы запускать управляемые авиабомбы по Украине.
Он добавил, что последняя российская атака должна стать уроком для тех, кто пытается склонять Украину к переговорам с Россией.
"Это пример того как нам надо воспринимать мантры о том, что Россия хочет мира. Вот это мир по-русски", - резюмировал председатель ВР.
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Ви з отари левів під керівництвом барана? Я вгадав? 🧐
але при владі зєлєнскАвА, йермАкА і всяких інших тАтАрових таке неможливо навіть теоретично! а якщо хтось навіть подумає, щоб їх прибрати, то його зразу посадять/отруять/загинуть в автокатастрофі.....
Це якийсь жарт в стилі а-ля 95-й квартал!
Про це журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook.
Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.
"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде свідомий зрив ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.
За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.
"Всупереч вимогам діючих оборонних програм, які ніхто не відміняв, не передбачається закупівля великої партії ракет "Вільха", не передбачається фінансування програми "Нептун". Без таких засобів ракетна програма просто помре, і все унікальні досягнення останніх років будуть поховані. Всі країни світу розвивають тактичне і оперативно-тактична ракетна зброя, реактивні системи залпового вогню. Згідно ДОЗ 2019 го року, за даними Цензор.Нет, було закуплено і поставлено на озброєння 100 ракет "Вільха". Але один залп однієї установки "Вільха" - це 12 ракет. І програми припускають закупівлю значно більшого числа ракет. Також необхідне фінансування потрібне і "Нептуну", - підкреслив журналіст.
Також Бутусов зауважив, що не передбачається фінансування проєкту колісної САУ "Богдана".
Так що , БРЕШЕШ ТИ !!!!
Одне питання - а в чому тут заслуга Зеленського, який закрив ракетні програми (Юрій Бутусов: "Держоборонзамовлення-2020 ліквідує ракетну програму України" Джерело: https://censor.net/ua/r3176375), і якого ти намагаєшся виправдати за бездіяльність та саботаж у питаннях обороноздатності країни?
Чи не набридло маніпулювати, адепт зе-покращень?!