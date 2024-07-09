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Новости Война
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Необходимо снять ограничения на удары по территории России западным оружием, - Стефанчук после обстрела "Охматдета"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал западные страны снять ограничения на удары предоставленным Украине оружием по территории России.

Во время брифинга "Война, демократия и парламент: Украина 2024" в Ukraine House в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя последнюю массированную ракетную атаку РФ на Украину, в частности, на детскую больницу "Охматдет" и роддом. Он показал фотографию с очередями автомобилей с помощью, которую киевляне везли в пострадавшую больницу.

"Этот урок солидарности должны усвоить и наши партнеры. Нужно, чтобы на границе Украины стояли такие очереди автомобилей с помощью и оружием, которое прибывало бы вовремя", - подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что Украина прежде всего хочет иметь гарантированное ей уставом ООН право на защиту и использовать его в полной мере.

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"Необходимо снять ограничения на удары по территории Российской Федерации западным оружием, нужны стабильные и прогнозируемые поставки оружия, боеприпасов, нужны F-16, обучение пилотов, боеприпасы для этих самолетов", - призвал Стефанчук.

По его словам, только возможность бить по 25 аэропортам, из которых поднимаются военные самолеты РФ, чтобы запускать управляемые авиабомбы по Украине.

Он добавил, что последняя российская атака должна стать уроком для тех, кто пытается склонять Украину к переговорам с Россией.

"Это пример того как нам надо воспринимать мантры о том, что Россия хочет мира. Вот это мир по-русски", - резюмировал председатель ВР.

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Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+14
а у борова е южмаш но боров тупий кого ви наобирали довбні ?
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09.07.2024 00:47 Ответить
+13
А також необхідно "заколоти" цю свиноту,Руслана Хрюханчука,який обслуговує ФСБшного кнура Єрмака,і повернути законодавчий орган влади українському народу.
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09.07.2024 00:49 Ответить
+10
треба робити НАРЕШТІ на 11 році війни СВОЇ РАКЕТИ і обстрілювати москалів вздовж, впоперек і по діагоналі! так само як вони це роблять.

але при владі зєлєнскАвА, йермАкА і всяких інших тАтАрових таке неможливо навіть теоретично! а якщо хтось навіть подумає, щоб їх прибрати, то його зразу посадять/отруять/загинуть в автокатастрофі.....
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09.07.2024 02:50 Ответить
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а у борова е южмаш но боров тупий кого ви наобирали довбні ?
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09.07.2024 00:47 Ответить
Я ви примудрилися програти вибору клоуну?

Ви з отари левів під керівництвом барана? Я вгадав? 🧐
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09.07.2024 00:54 Ответить
я той що бере з русні віру по звичаю- кров за кров
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09.07.2024 00:59 Ответить
геть сержуя?
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09.07.2024 01:23 Ответить
Є підземний Арсенал у столиці ще... Хоча фуд-корт там вже
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09.07.2024 00:56 Ответить
Кого ви обирали 30 років, довбні? Мабуть ТО зелений сифіліс розвалив військо? Чи він ракети з літаками на газ міняв? Він в той час ще ху.м на роялі грав. Чи може єрмак склади підривав? Нєх.й пиз.ти, ви та ваші батьки навибирали вже, як не кучму так януковича. За Порошенко промовчу, бо тут за нього або добре, або ніяк.
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09.07.2024 03:13 Ответить
Може повернути Турчинова займатися ракетами ? Бо ці клоуни у техніці слабеньки
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09.07.2024 03:20 Ответить
І чим порох кращий за остальних підарів презів ?
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09.07.2024 06:29 Ответить
Тим, що при ньому запустили ракетні програми і розробку іншої зброї і при пороху поставили в Києві ППО (при зюзі з ППО зняли клістрони, закрили всі програми і не зробили жодного держзамовлення для ЗСУ, скоротили армію і розмінували майже все що було заміновані при пороху, оборонні підприємств працювали при пороху цілодобово, при зюзі перейшли на один день в тиждень) Тепер спитайте себе, чим він краще і спитайте себе де наші ракети і інша зброя, і чому все цє відбулося
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09.07.2024 07:43 Ответить
ну дурне...
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09.07.2024 08:44 Ответить
А також необхідно "заколоти" цю свиноту,Руслана Хрюханчука,який обслуговує ФСБшного кнура Єрмака,і повернути законодавчий орган влади українському народу.
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09.07.2024 00:49 Ответить
Десь у розпачі від страху заголосила теща Коливана,притискаючи до грудей неоплачену квитанцію за комірне.
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09.07.2024 08:17 Ответить
Я, РЯЖЕНИЙ ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЄРМАКА ,собою, своїм рабствуованням агенту Козиру та його другій порловниці сам є ПОСІБНИКОМ ТАКИХ ТЕРАКТІВ бо неприймання України в НАТО - НА МОЙ СОВІСТІ АДВАКТА ДИЯВОЛА (голова ВР юрист-= авдвокат, диявол -Єрмак)
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09.07.2024 00:52 Ответить
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09.07.2024 08:45 Ответить
ЦЕ ТВОЯ ВЛАДА, пане клован спікіріади клованської демократії стікаючої кров"ю України .
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09.07.2024 08:47 Ответить
Зелений боров нагадав усім прописні істини ...
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09.07.2024 01:14 Ответить
що б йому приліпити, щоб воно летіло подальше?
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09.07.2024 01:21 Ответить
В Білому домі розповіли, які цілі знищила Україна в Криму за допомогою ATACMShttps://focus.ua/uk/*******-novosti/656563-v-bilomu-domi-rozpovili-yaki-cili-znishchila-ukrajina-v-krimu-za-dopomogoyu-atacms
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09.07.2024 01:29 Ответить
треба робити НАРЕШТІ на 11 році війни СВОЇ РАКЕТИ і обстрілювати москалів вздовж, впоперек і по діагоналі! так само як вони це роблять.

але при владі зєлєнскАвА, йермАкА і всяких інших тАтАрових таке неможливо навіть теоретично! а якщо хтось навіть подумає, щоб їх прибрати, то його зразу посадять/отруять/загинуть в автокатастрофі.....
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09.07.2024 02:50 Ответить
Просто ідеальна картинка для рашистських ЗМІ - у жертвах ракетного обстрілу винуватий Зеленський і Єрмак, а ніяк не ******** пуйло і підтримуючі його орки. Сектанти, у вас совість є?
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09.07.2024 06:23 Ответить
Тобто ті, которі закрили ракетні програми «Точка-У», «Борисфен», «Сапсан» та «Грім» для ЗСУ, виявляється ні в чому не винні, а винен тільки один пуйло?!
Це якийсь жарт в стилі а-ля 95-й квартал!
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09.07.2024 08:48 Ответить
Не бреши - https://www.slovoidilo.ua/2023/03/10/stattja/bezpeka/tochka-u-borysfen-sapsan-ta-hrim-dovha-ruka-********
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09.07.2024 10:18 Ответить
18 лютого український журналіст Юрій Бутусов заявив, що ДОЗ на 2020 рік не передбачає фінансування програми ракетних комплексів "Нептун" та закупку партії ракет до РСЗО "Вільха"

Про це журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook.

Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.

"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде свідомий зрив ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.

За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.

"Всупереч вимогам діючих оборонних програм, які ніхто не відміняв, не передбачається закупівля великої партії ракет "Вільха", не передбачається фінансування програми "Нептун". Без таких засобів ракетна програма просто помре, і все унікальні досягнення останніх років будуть поховані. Всі країни світу розвивають тактичне і оперативно-тактична ракетна зброя, реактивні системи залпового вогню. Згідно ДОЗ 2019 го року, за даними Цензор.Нет, було закуплено і поставлено на озброєння 100 ракет "Вільха". Але один залп однієї установки "Вільха" - це 12 ракет. І програми припускають закупівлю значно більшого числа ракет. Також необхідне фінансування потрібне і "Нептуну", - підкреслив журналіст.

Також Бутусов зауважив, що не передбачається фінансування проєкту колісної САУ "Богдана".
Так що , БРЕШЕШ ТИ !!!!
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09.07.2024 12:04 Ответить
"Згідно ДОЗ 2019 го року, за даними Цензор.Нет, було закуплено і поставлено на озброєння 100 ракет "Вільха" - тільки реальність дещо інша. У грудні 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Шепетівським ремонтним заводом було повідомлено про підготовку другого зразка «Вільхи». За словами генерального конструктора «Вільхи», вже замовлено близько 100 ракет. Перші пускові установки мали бути готові в першій половині 2019 року, а ракети - у другій половині 2019 року. Між "мали бути готові" і поставлені - є деяка різниця. В 2019-20-ому ще була модернізація і випробування, з 2021-ого планувалось серійне виробництво. У нас же все, як завжди. Постсовок нікуди ж не подівся.
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09.07.2024 17:21 Ответить
Дякую, що так докладно розповідаєш про позитивні результати ракетних програм президента Порошенка та секретаря РНБО Турчинова .

Одне питання - а в чому тут заслуга Зеленського, який закрив ракетні програми (Юрій Бутусов: "Держоборонзамовлення-2020 ліквідує ракетну програму України" Джерело: https://censor.net/ua/r3176375), і якого ти намагаєшся виправдати за бездіяльність та саботаж у питаннях обороноздатності країни?

Чи не набридло маніпулювати, адепт зе-покращень?!
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10.07.2024 10:23 Ответить
Хамас так ті б вже з труб наробили ракет тільки наші чмоні їздять по світу х протягнутою рукою
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09.07.2024 06:31 Ответить
А деж наша далекобійна зброя блдь? Чисельна ДБР, САП, НАБУ .... повинні відкрити кримінальну справу та розслідувати чому Україна опинилася у такому стані
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09.07.2024 08:03 Ответить
Цікаво, а яка організація видирала клістрони з наших ППО? Чи не ДБР, часом?
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09.07.2024 08:47 Ответить
Гігант мислі. Пілять...
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09.07.2024 08:52 Ответить
 
 