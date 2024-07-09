Необхідно зняти обмеження на удари по території Росії західною зброєю, - Стефанчук після обстрілу "Охматдиту"
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав західні країни зняти обмеження на удари наданою Україні зброєю по території Росії.
Про це він сказав під час брифінгу "Війна, демократія та парламент: Україна 2024" в Ukraine House у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Коментуючи останню масовану ракетну атаку РФ на Україну, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок. Він показав світлину з чергами автомобілів з допомогою, яку кияни везли до постраждалої лікарні.
"Цей урок солідарності мають засвоїти і наші партнери. Потрібно, щоб на кордоні України стояли такі черги автомобілів з допомогою і зброєю, яка прибувала б вчасно", - підкреслив спікер.
Він наголосив, що Україна передусім хоче мати гарантоване їй статутом ООН право на захист і використовувати його повною мірою.
"Необхідно зняти обмеження на удари по території Російської Федерації західною зброєю, потрібні стабільні і прогнозовані поставки зброї, боєприпасі, потрібні F-16, навчання пілотів , боєприпаси для цих літаків", - закликав Стефанчук.
За його словами, тільки можливість бити по 25 аеропортах, з яких піднімаються військові літаки РФ, щоб запускати керовані авіабомби по Україні.
Він додав, що остання російська атака має стати уроком для тих, хто намагається схиляти Україну до переговорів з Росією.
"Це приклад того як нам треба сприймати мантри про те, що Росія хоче миру. Ось це мир по-російськи", - резюмував голова ВР.
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Ви з отари левів під керівництвом барана? Я вгадав? 🧐
але при владі зєлєнскАвА, йермАкА і всяких інших тАтАрових таке неможливо навіть теоретично! а якщо хтось навіть подумає, щоб їх прибрати, то його зразу посадять/отруять/загинуть в автокатастрофі.....
Це якийсь жарт в стилі а-ля 95-й квартал!
Про це журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook.
Журналіст зазначив, що 18 лютого на засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядається єдиний конкретний документ оборонного планування в Україні - Державне оборонне замовлення.
"Те, як цей ключовий документ написаний, викликає питання не тільки до компетентності відповідальних керівників. Якщо в такому вигляді ДОЗ буде прийнятий, це буде не просто ганьбою, це буде свідомий зрив ключових оборонних ініціатив", - заявив Бутусов.
За його словами, проєкт ДОЗ згортає всі українські ракетні програми.
"Всупереч вимогам діючих оборонних програм, які ніхто не відміняв, не передбачається закупівля великої партії ракет "Вільха", не передбачається фінансування програми "Нептун". Без таких засобів ракетна програма просто помре, і все унікальні досягнення останніх років будуть поховані. Всі країни світу розвивають тактичне і оперативно-тактична ракетна зброя, реактивні системи залпового вогню. Згідно ДОЗ 2019 го року, за даними Цензор.Нет, було закуплено і поставлено на озброєння 100 ракет "Вільха". Але один залп однієї установки "Вільха" - це 12 ракет. І програми припускають закупівлю значно більшого числа ракет. Також необхідне фінансування потрібне і "Нептуну", - підкреслив журналіст.
Також Бутусов зауважив, що не передбачається фінансування проєкту колісної САУ "Богдана".
Так що , БРЕШЕШ ТИ !!!!
Одне питання - а в чому тут заслуга Зеленського, який закрив ракетні програми (Юрій Бутусов: "Держоборонзамовлення-2020 ліквідує ракетну програму України" Джерело: https://censor.net/ua/r3176375), і якого ти намагаєшся виправдати за бездіяльність та саботаж у питаннях обороноздатності країни?
Чи не набридло маніпулювати, адепт зе-покращень?!