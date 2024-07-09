Необхідно зняти обмеження на удари по території Росії західною зброєю, - Стефанчук після обстрілу "Охматдиту"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав західні країни зняти обмеження на удари наданою Україні зброєю по території Росії.

Про це він сказав під час брифінгу "Війна, демократія та парламент: Україна 2024" в Ukraine House у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Коментуючи останню масовану ракетну атаку РФ на Україну, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок. Він показав світлину з чергами автомобілів з допомогою, яку кияни везли до постраждалої лікарні.

"Цей урок солідарності мають засвоїти і наші партнери. Потрібно, щоб на кордоні України стояли такі черги автомобілів з допомогою і зброєю, яка прибувала б вчасно", - підкреслив спікер.

Він наголосив, що Україна передусім хоче мати гарантоване їй статутом ООН право на захист і використовувати його повною мірою.

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"Необхідно зняти обмеження на удари по території Російської Федерації західною зброєю, потрібні стабільні і прогнозовані поставки зброї, боєприпасі, потрібні F-16, навчання пілотів , боєприпаси для цих літаків", - закликав Стефанчук.

За його словами, тільки можливість бити по 25 аеропортах, з яких піднімаються військові літаки РФ, щоб запускати керовані авіабомби по Україні.

Він додав, що остання російська атака має стати уроком для тих, хто намагається схиляти Україну до переговорів з Росією.

"Це приклад того як нам треба сприймати мантри про те, що Росія хоче миру. Ось це мир по-російськи", - резюмував голова ВР.

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