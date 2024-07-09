Общие боевые потери РФ с начала войны – около 553 410 человек (+1220 за сутки), 8178 танков, 15 015 артсистем, 15 704 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 553 410 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 553410 (+1220) человек,
- танков - 8178 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 15704 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 15015 (+49) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средства ППО - 880 (+0) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11922 (+29),
- крылатые ракеты - 2389 (+36),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20212 (+62) ед,
- специальная техника - 2516 (+13)
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+28 Qq Qqq #455433
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+18 володимир омельянов
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+15 Виктор Бороветский
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На кінець зими ББМ випереджали арту майже на 2,5 тис одиниць, на разі грубо 700 одиниць, до кінця літа арта вийде вперед, як і авто свого часу.
В листопаді 23-го авто наздогнали ББМ, а на сьгодні вже на 4,5 тисячі одиниць випереджають.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
Дай-то Боже!
Кожен розуміє, що якщо теоретично ЗСУ втрачає 50 000 то кацапів здихає стількиж.
Причому цифра 50 000 в місяць прозвучала вже ВДРУГЕ.
Моя думка - пуцло готовить кацапське суспільство до офіційного озвучення втрат. Для чого?