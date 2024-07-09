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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 553 410 человек (+1220 за сутки), 8178 танков, 15 015 артсистем, 15 704 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 553 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 553410 (+1220) человек,
  • танков - 8178 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 15704 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 15015 (+49) ед,
  • РСЗО - 1115 (+0) ед,
  • средства ППО - 880 (+0) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11922 (+29),
  • крылатые ракеты - 2389 (+36),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20212 (+62) ед,
  • специальная техника - 2516 (+13)

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Втрати армії РФ за 8 липня

Автор: 

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+28
Минув 3789 день москальсько-української війни.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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09.07.2024 08:40 Ответить
+18
Єдине що радує це як здихають рашиські варвари ,ці виродки які прийшли на нашу землю виконуючи волю свого маняка вбивці мають здохнути.
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09.07.2024 08:00 Ответить
+15
Арта броню наздоганяє! Слава ЗСУ! Донатьте їм!
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09.07.2024 07:46 Ответить
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Арта броню наздоганяє! Слава ЗСУ! Донатьте їм!
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09.07.2024 07:46 Ответить
Є така тенденція.
На кінець зими ББМ випереджали арту майже на 2,5 тис одиниць, на разі грубо 700 одиниць, до кінця літа арта вийде вперед, як і авто свого часу.
В листопаді 23-го авто наздогнали ББМ, а на сьгодні вже на 4,5 тисячі одиниць випереджають.
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09.07.2024 11:29 Ответить
Єдине що радує це як здихають рашиські варвари ,ці виродки які прийшли на нашу землю виконуючи волю свого маняка вбивці мають здохнути.
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09.07.2024 08:00 Ответить
Минув 3789 день москальсько-української війни.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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09.07.2024 08:40 Ответить
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09.07.2024 08:54 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ!!))
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09.07.2024 10:24 Ответить
1220 зажмуреных кацапов в день = 36600 двухсотых кацапов в месяц. Но мы об этом во всеуслышанье не трубим. А вот пыня через Орбана заявил, что наши потери составляют 40 000-50 000 в месяц.
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09.07.2024 09:22 Ответить
А вони "хахлов" вже "пабєділі" і вже воюють з НАТОй.
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09.07.2024 09:51 Ответить
Дык, нам это понятно, но надо же орбану пасть прихлопнуть , чтобы не нес чушь ... О, в Одессе тревога.
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09.07.2024 10:00 Ответить
А во-вторых: Нападающая сторона(кацапы) несет большие потери в 3-5 раз. Это получается , что кацапов жмурится 120 000 - 250 000- в месяц(это по пыниной недомолвке, через Орбана).
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09.07.2024 10:05 Ответить
З окопів кажуть, що завдяки дронам та західній арті орків дохне не у 3-5 разів більше, а у середньому у 8-10, а у особливо гарячі дні навіть до 18 доходить.
Дай-то Боже!
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09.07.2024 10:09 Ответить
То вологі мрії пині. І орбана.
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09.07.2024 10:05 Ответить
То они на себя наговаривают , бо чмобья дохлого в нарабсеюшке будет по умолчанию (по статистике, ) до 250 000.
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09.07.2024 10:10 Ответить
Прикинь - зал*пенфюрер відверто сказав про кацапські втрати.
Кожен розуміє, що якщо теоретично ЗСУ втрачає 50 000 то кацапів здихає стількиж.
Причому цифра 50 000 в місяць прозвучала вже ВДРУГЕ.
Моя думка - пуцло готовить кацапське суспільство до офіційного озвучення втрат. Для чого?
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09.07.2024 12:48 Ответить
Путлер казав інше. Їхні втрати в місяць 20000 рил, з них 5000 вбитими. Берем і множимо на 28 місяців війни і отримуємо 560000, з них 140000 вбитими. Збігається з даними нашого ГШ.
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09.07.2024 12:57 Ответить
 
 