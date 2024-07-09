Общие боевые потери РФ с начала войны – около 553 410 человек (+1220 за сутки), 8178 танков, 15 015 артсистем, 15 704 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 553 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 553410 (+1220) человек,

танков - 8178 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15704 (+19) ед,

артиллерийских систем - 15015 (+49) ед,

РСЗО - 1115 (+0) ед,

средства ППО - 880 (+0) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11922 (+29),

крылатые ракеты - 2389 (+36),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20212 (+62) ед,

специальная техника - 2516 (+13)

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