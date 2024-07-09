Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 553 410 осіб (+1220 за добу), 8178 танків, 15 015 артсистем, 15 704 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 553 410 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 553410 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15015 (+49) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)
Топ коментарі
+28 Qq Qqq #455433
показати весь коментар09.07.2024 08:40 Відповісти Посилання
+18 володимир омельянов
показати весь коментар09.07.2024 08:00 Відповісти Посилання
+15 Виктор Бороветский
показати весь коментар09.07.2024 07:46 Відповісти Посилання
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На кінець зими ББМ випереджали арту майже на 2,5 тис одиниць, на разі грубо 700 одиниць, до кінця літа арта вийде вперед, як і авто свого часу.
В листопаді 23-го авто наздогнали ББМ, а на сьгодні вже на 4,5 тисячі одиниць випереджають.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
Дай-то Боже!
Кожен розуміє, що якщо теоретично ЗСУ втрачає 50 000 то кацапів здихає стількиж.
Причому цифра 50 000 в місяць прозвучала вже ВДРУГЕ.
Моя думка - пуцло готовить кацапське суспільство до офіційного озвучення втрат. Для чого?