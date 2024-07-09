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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 553 410 осіб (+1220 за добу), 8178 танків, 15 015 артсистем, 15 704 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 553 410 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 553410 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8178 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
  • артилерійських систем – 15015 (+49) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація дроном-камікадзе п’яного окупанта в українському полі. ВIДЕО

Втрати армії РФ за 8 липня

Автор: 

армія рф (17876) Генштаб ЗС (6799) ліквідація (4096) знищення (7600)


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Топ коментарі
+28
Минув 3789 день москальсько-української війни.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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09.07.2024 08:40 Відповісти
+18
Єдине що радує це як здихають рашиські варвари ,ці виродки які прийшли на нашу землю виконуючи волю свого маняка вбивці мають здохнути.
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09.07.2024 08:00 Відповісти
+15
Арта броню наздоганяє! Слава ЗСУ! Донатьте їм!
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09.07.2024 07:46 Відповісти
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Арта броню наздоганяє! Слава ЗСУ! Донатьте їм!
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09.07.2024 07:46 Відповісти
Є така тенденція.
На кінець зими ББМ випереджали арту майже на 2,5 тис одиниць, на разі грубо 700 одиниць, до кінця літа арта вийде вперед, як і авто свого часу.
В листопаді 23-го авто наздогнали ББМ, а на сьгодні вже на 4,5 тисячі одиниць випереджають.
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09.07.2024 11:29 Відповісти
Єдине що радує це як здихають рашиські варвари ,ці виродки які прийшли на нашу землю виконуючи волю свого маняка вбивці мають здохнути.
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09.07.2024 08:00 Відповісти
Минув 3789 день москальсько-української війни.
150!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 49, броня 26!, логістика 62!
Арта перевалила за 15 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 553 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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09.07.2024 08:40 Відповісти
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09.07.2024 08:54 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ!!))
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09.07.2024 10:24 Відповісти
1220 зажмуреных кацапов в день = 36600 двухсотых кацапов в месяц. Но мы об этом во всеуслышанье не трубим. А вот пыня через Орбана заявил, что наши потери составляют 40 000-50 000 в месяц.
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09.07.2024 09:22 Відповісти
А вони "хахлов" вже "пабєділі" і вже воюють з НАТОй.
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09.07.2024 09:51 Відповісти
Дык, нам это понятно, но надо же орбану пасть прихлопнуть , чтобы не нес чушь ... О, в Одессе тревога.
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09.07.2024 10:00 Відповісти
А во-вторых: Нападающая сторона(кацапы) несет большие потери в 3-5 раз. Это получается , что кацапов жмурится 120 000 - 250 000- в месяц(это по пыниной недомолвке, через Орбана).
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09.07.2024 10:05 Відповісти
З окопів кажуть, що завдяки дронам та західній арті орків дохне не у 3-5 разів більше, а у середньому у 8-10, а у особливо гарячі дні навіть до 18 доходить.
Дай-то Боже!
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09.07.2024 10:09 Відповісти
То вологі мрії пині. І орбана.
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09.07.2024 10:05 Відповісти
То они на себя наговаривают , бо чмобья дохлого в нарабсеюшке будет по умолчанию (по статистике, ) до 250 000.
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09.07.2024 10:10 Відповісти
Прикинь - зал*пенфюрер відверто сказав про кацапські втрати.
Кожен розуміє, що якщо теоретично ЗСУ втрачає 50 000 то кацапів здихає стількиж.
Причому цифра 50 000 в місяць прозвучала вже ВДРУГЕ.
Моя думка - пуцло готовить кацапське суспільство до офіційного озвучення втрат. Для чого?
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09.07.2024 12:48 Відповісти
Путлер казав інше. Їхні втрати в місяць 20000 рил, з них 5000 вбитими. Берем і множимо на 28 місяців війни і отримуємо 560000, з них 140000 вбитими. Збігається з даними нашого ГШ.
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09.07.2024 12:57 Відповісти
 
 