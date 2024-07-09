В Одессе был взрыв во время тревоги

Днем 9 июля 2024 года в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - написал он.

По данным Воздушных сил, в южных регионах объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

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"Одесская область - оставайтесь в укрытиях!" - отмечают Воздушные силы.