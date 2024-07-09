В Одессе был взрыв во время тревоги
Днем 9 июля 2024 года в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв!" - написал он.
По данным Воздушных сил, в южных регионах объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга.
"Одесская область - оставайтесь в укрытиях!" - отмечают Воздушные силы.
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Sharl
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