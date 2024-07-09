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В Одессе был взрыв во время тревоги

Вибух в Одесі

Днем 9 июля 2024 года в Одессе во время объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв!" - написал он.

По данным Воздушных сил, в южных регионах объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с Юга.

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"Одесская область - оставайтесь в укрытиях!" - отмечают Воздушные силы.

Автор: 

взрыв (6813) Одесса (7921) Одесская область (3642)


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Я не впізнаю Одесу, що у багатих і бізнесових одеситів не має грошів щоби скинутись та купити собі пару Патріотів та декілька Містралів? Давно б це зробили раз у державі коштів немає.
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09.07.2024 16:12 Ответить
Ті можуть...я їх знаю...трохи
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09.07.2024 16:23 Ответить
Дык, бубик отбирает себе.
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09.07.2024 16:56 Ответить
Теж дивуюсь з цього, думаю, скинулися б і прості мешканці, хто скільки зміг. Напевно, верховний жрець не дозволяє.
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09.07.2024 18:40 Ответить
 
 