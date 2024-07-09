В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Вдень 9 липня 2024 року в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!", - написав він.

За даними Повітряних сил, у південних регіонах оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

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"Одещина - залишайтесь в укриттях!", - наголошують Повітряні сили.