В Одесі пролунав вибух під час тривоги
Вдень 9 липня 2024 року в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух!", - написав він.
За даними Повітряних сил, у південних регіонах оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.
"Одещина - залишайтесь в укриттях!", - наголошують Повітряні сили.
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Sharl
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