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В Одесі пролунав вибух під час тривоги

Вибух в Одесі

Вдень 9 липня 2024 року в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух!", - написав він.

За даними Повітряних сил, у південних регіонах оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Читайте: Окупанти запустили ракету на Одещину, в Одесі чули вибух

"Одещина - залишайтесь в укриттях!", - наголошують Повітряні сили. 

Автор: 

вибух (4527) Одеса (5509) Одеська область (3306)


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Я не впізнаю Одесу, що у багатих і бізнесових одеситів не має грошів щоби скинутись та купити собі пару Патріотів та декілька Містралів? Давно б це зробили раз у державі коштів немає.
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09.07.2024 16:12 Відповісти
Ті можуть...я їх знаю...трохи
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09.07.2024 16:23 Відповісти
Дык, бубик отбирает себе.
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09.07.2024 16:56 Відповісти
Теж дивуюсь з цього, думаю, скинулися б і прості мешканці, хто скільки зміг. Напевно, верховний жрець не дозволяє.
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09.07.2024 18:40 Відповісти
 
 