Общие боевые потери РФ с начала войны – около 555 620 человек (+1110 за сутки), 8182 танка, 15 110 артсистем, 15 732 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 555 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 555620 (+1110) человек

танков - 8182 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 15732 (+17) ед,

артиллерийских систем - 15110 (+59) ед,

РСЗО - 1119 (+4) ед,

средства ППО - 886 (+3) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+36),

крылатые ракеты - 2392 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед,

специальная техника - 2535 (+4)

Также смотрите: Силы обороны ночью уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО