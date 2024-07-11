РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 555 620 человек (+1110 за сутки), 8182 танка, 15 110 артсистем, 15 732 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 555 620 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 555620 (+1110) человек
  • танков - 8182 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 15732 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 15110 (+59) ед,
  • РСЗО - 1119 (+4) ед,
  • средства ППО - 886 (+3) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+36),
  • крылатые ракеты - 2392 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед,
  • специальная техника - 2535 (+4)

Также смотрите: Силы обороны ночью уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Інфографіка

армия РФ (20613) ликвидация (4063) уничтожение (7951)
+18
Минув 3791 день москальсько-української війни.
145! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 19, логістика 56!
Кількість збитих БПЛА перевалила за 12000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 555 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
11.07.2024 08:40 Ответить
+13
Танки схоже закінчуються,вата стабільно лізе,арта випилюється
11.07.2024 07:56 Ответить
+12
якщо танки у них закінчуються, де ж тоді ми їх будемо брати?
11.07.2024 08:11 Ответить
Десь беремо... Вчора був в Києві і, вірогідно з відповідного заводу (всі знають, на якому заводі в Києві танки "ремонтують"), провезли 2 важких причепи з танками Т-64. На вигляд - новенькими. Посеред білого дня.

Писали в різних джерелах, що Україна ще має деяку кількість корпусів Т-64 на зберіганні. Але вони в такому стані, що це навіть не капіталка. Тож вироблять, але потроху.
11.07.2024 10:12 Ответить
А ми більше обороняється,на штурмах танки стираються
11.07.2024 10:29 Ответить
як ми помилялися думаючи , що втрати зупинять московитів, а виявилося , що вони народжують московитів для втрат
11.07.2024 07:59 Ответить
Зупинить. Але не в той спосіб, в який ви помилялися. Після гігантських втрат населення і вмотивованих осіб в 1933-1945 роках (які навіть змогли почати працювати на американських заводах і виробляти десятки тисяч танків, літаків та гармат) - совок настільки виродився інтелектуально і генетично, що вже не подужав гонитву озброєнь "холодної війни". Бо не змогли "в науку", в першу чергу. І не було в совку власної інженерної та наукової школи. А все, що називалося "наукою" - було лише імітацією та "шарашками", де намагались скопіювати західні та японські технології.

Чергове "випилювання" вмотивованих та кваліфікованих засрашинців з їхньої країни (шляхами мобілізації сотень тисяч та еміграції від мобілізації мільйонами) - призведе до того, що через 20 років технічний потенціал засрашки впаде нижче за монгольській. На поточний момент вони приблизно рівні (там теж основним бойовим танком є Т-55/54/62 і трішки Т-72).
11.07.2024 10:22 Ответить
Сакральне 555 тис. м'яса з скрепами у дупі.
11.07.2024 08:15 Ответить
округліть до 666
11.07.2024 08:17 Ответить
Два танка, цікаво це вони - бо трофеї також ідуть у статистику.
11.07.2024 08:19 Ответить
думаю, що захоплені, яу і уражені, у цю статистику не входять.
11.07.2024 09:16 Ответить
11.07.2024 08:44 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!))
11.07.2024 10:21 Ответить
 
 