Общие боевые потери РФ с начала войны – около 555 620 человек (+1110 за сутки), 8182 танка, 15 110 артсистем, 15 732 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 555 620 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 555620 (+1110) человек
- танков - 8182 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 15732 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 15110 (+59) ед,
- РСЗО - 1119 (+4) ед,
- средства ППО - 886 (+3) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12009 (+36),
- крылатые ракеты - 2392 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед,
- специальная техника - 2535 (+4)
Писали в різних джерелах, що Україна ще має деяку кількість корпусів Т-64 на зберіганні. Але вони в такому стані, що це навіть не капіталка. Тож вироблять, але потроху.
Чергове "випилювання" вмотивованих та кваліфікованих засрашинців з їхньої країни (шляхами мобілізації сотень тисяч та еміграції від мобілізації мільйонами) - призведе до того, що через 20 років технічний потенціал засрашки впаде нижче за монгольській. На поточний момент вони приблизно рівні (там теж основним бойовим танком є Т-55/54/62 і трішки Т-72).
145! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 63!, броня 19, логістика 56!
Кількість збитих БПЛА перевалила за 12000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 555 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.