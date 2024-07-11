РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7583 посетителя онлайн
Новости
2 456 11

Первые заключенные, получившие разрешение на мобилизацию, уже проходят военную подготовку, - Малюська

Мобілізовані українські в’язні

Подготовка первой группы осужденных, которые были освобождены для службы в ВСУ, продлится не менее двух месяцев. Их отправят на передовую до конца лета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Малюська сообщил, что после принятия закона из 5196, которые просили об этом, около 2872 заключенных были освобождены. Отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.

"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - отметил он.

Читайте также: Более 3 тыс. заключенных получили разрешение на мобилизацию в армию, - Минюст

Ожидается, что программа принесет около 5 тысяч новых рекрутов, а "при самых благоприятных обстоятельствах" их количество может утроиться.

Напомним, в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформировали новый батальон "Характерники" из бывших заключенных. Вскоре он начнет выполнять боевые задачи.

Автор: 

заключенные (516) ВСУ (6919) Малюська Денис (322)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Відмову за станом здоров'я отримали 368 осіб.
========

- пане президенте, там народ мітингує
- так? а що вони хочуть? грошей немає. і не буде...
- та ні, вимагає хороших лікарів і професійного медичного огляду на ВЛК. Як у в'язниці
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
+7
Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, вже взяли в полон російського військового.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в https://hromadske.ua/viyna/224893-my-viddayemo-armiyi-naykrashchykh-viazniv-interviu-z-zastupnytseiu-ministra-iustytsiyi-pro-mobilizatsiiu-zasudzenykh інтерв'ю hromadske

"Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", - каже заступниця міністра.

29.05.24
==================

А якого окупанта і де тоді півтора місяця тому вони взяли?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:43 Ответить
+5
Романа Червінського звільніть. Більш цінного фахівця для воєнної розвідки немає
показать весь комментарий
11.07.2024 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая то мутная схема от ТЦК...
показать весь комментарий
11.07.2024 10:43 Ответить
Тобто, після 45-ти вибору вже немає. Просто чудово!
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
Ну саме так, а всі інші - фактично будуть вважатися найманцями, тобто злочинцями (стаття 447 кку)
Цей так званий" закон про мобілізацію " немає ні підпісів, ні нормальної печатки - тобто фуфло штовхають, ну і відповідно ніяких компенсацій ні самі бійці ,ні їхні родичи не отримують.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:17 Ответить
Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, вже взяли в полон російського військового.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в https://hromadske.ua/viyna/224893-my-viddayemo-armiyi-naykrashchykh-viazniv-interviu-z-zastupnytseiu-ministra-iustytsiyi-pro-mobilizatsiiu-zasudzenykh інтерв'ю hromadske

"Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", - каже заступниця міністра.

29.05.24
==================

А якого окупанта і де тоді півтора місяця тому вони взяли?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:43 Ответить
Тільки не питайте хто, де і що зробив. Он малюська від небуй робити відпустив чи то вуса, чи ще щось - сміливо експериментує з рослинністю на морді лиця, а все інше - шум!
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
Відмову за станом здоров'я отримали 368 осіб.
========

- пане президенте, там народ мітингує
- так? а що вони хочуть? грошей немає. і не буде...
- та ні, вимагає хороших лікарів і професійного медичного огляду на ВЛК. Як у в'язниці
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
Романа Червінського звільніть. Більш цінного фахівця для воєнної розвідки немає
показать весь комментарий
11.07.2024 11:00 Ответить
З приємного:
"Судитимуть скандального екскерівника одеського обласного ТЦК Борисова за поїздки до Іспанію та на Сейшели замість фронту. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП, який ухилявся від служби. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі".
Я от тільки не зрозумів, куди поділося "незаконне збагачення" та повна конфіскація майна?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:41 Ответить
Bloomberg 4.07.24,інтерв"ю Зеленського:у нас сформовано 14бригад,які нічим озброїти((то малюськіну бригаду озброять кастетами та сокирами?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:44 Ответить
 
 