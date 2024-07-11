Первые заключенные, получившие разрешение на мобилизацию, уже проходят военную подготовку, - Малюська
Подготовка первой группы осужденных, которые были освобождены для службы в ВСУ, продлится не менее двух месяцев. Их отправят на передовую до конца лета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times рассказал министр юстиции Денис Малюська.
Малюська сообщил, что после принятия закона из 5196, которые просили об этом, около 2872 заключенных были освобождены. Отказ по состоянию здоровья получили 368 человек.
"В тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы быть полезными на фронте. Это хорошее окно возможностей начать свою жизнь с новой страницы", - отметил он.
Ожидается, что программа принесет около 5 тысяч новых рекрутов, а "при самых благоприятных обстоятельствах" их количество может утроиться.
Напомним, в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сформировали новый батальон "Характерники" из бывших заключенных. Вскоре он начнет выполнять боевые задачи.
Цей так званий" закон про мобілізацію " немає ні підпісів, ні нормальної печатки - тобто фуфло штовхають, ну і відповідно ніяких компенсацій ні самі бійці ,ні їхні родичи не отримують.
Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в https://hromadske.ua/viyna/224893-my-viddayemo-armiyi-naykrashchykh-viazniv-interviu-z-zastupnytseiu-ministra-iustytsiyi-pro-mobilizatsiiu-zasudzenykh інтерв'ю hromadske
"Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина", - каже заступниця міністра.
29.05.24
==================
А якого окупанта і де тоді півтора місяця тому вони взяли?
========
- пане президенте, там народ мітингує
- так? а що вони хочуть? грошей немає. і не буде...
- та ні, вимагає хороших лікарів і професійного медичного огляду на ВЛК. Як у в'язниці
"Судитимуть скандального екскерівника одеського обласного ТЦК Борисова за поїздки до Іспанію та на Сейшели замість фронту. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП, який ухилявся від служби. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі".
Я от тільки не зрозумів, куди поділося "незаконне збагачення" та повна конфіскація майна?