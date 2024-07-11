Нидерланды выделили 20 миллионов евро на FPV-дроны для Украины в рамках "коалиции дронов"

20 миллионов евро в общий фонд "коалиции дронов" для Украины внесут Нидерланды. В рамках коалиции планируется передать 1 миллион ударных FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Как отметили в оборонном министерстве Нидерландов, Украина имеет дефицит беспилотников, а вот Россия - нет. Для уменьшения этого дефицита Латвия и Украина в начале этого года создали коалицию беспилотников, к которой присоединились и Нидерланды. В феврале был подписан меморандум о взаимопонимании.

"Украине нужно большое количество ударных дронов. Они очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Вместе с 11 другими странами мы собираемся предоставить их, и мы подтвердили это сегодня на саммите НАТО", - заявил министр обороны Брекельманс.

По данным Минобороны Нидерландов, цель коалиции - передать Украине 1 миллион беспилотников в этом году, а вскоре расширить поставки на другие типы, например, разведывательные. В то же время, более 265 компаний, в том числе девять из Нидерландов, подписали соглашение о поставках FPV-дронов в Украину.

Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас в беспилотную коалицию официально входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Эстония, Италия, Франция, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция, а Чешская Республика находится в процессе присоединения.

Пять стран "коалиции дронов" для Украины создали совместный фонд на €45 млн.