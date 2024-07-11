РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7583 посетителя онлайн
Новости
626 3

Нидерланды выделили 20 миллионов евро на FPV-дроны для Украины в рамках "коалиции дронов"

дрони

20 миллионов евро в общий фонд "коалиции дронов" для Украины внесут Нидерланды. В рамках коалиции планируется передать 1 миллион ударных FPV-дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Как отметили в оборонном министерстве Нидерландов, Украина имеет дефицит беспилотников, а вот Россия - нет. Для уменьшения этого дефицита Латвия и Украина в начале этого года создали коалицию беспилотников, к которой присоединились и Нидерланды. В феврале был подписан меморандум о взаимопонимании.

"Украине нужно большое количество ударных дронов. Они очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя. Вместе с 11 другими странами мы собираемся предоставить их, и мы подтвердили это сегодня на саммите НАТО", - заявил министр обороны Брекельманс.

Также читайте: Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительную систему ПВО Patriot

По данным Минобороны Нидерландов, цель коалиции - передать Украине 1 миллион беспилотников в этом году, а вскоре расширить поставки на другие типы, например, разведывательные. В то же время, более 265 компаний, в том числе девять из Нидерландов, подписали соглашение о поставках FPV-дронов в Украину.

Что такое коалиция дронов?

Коалиция дронов - организация стран, участвующих в производстве и передаче Украине дронов в рамках поставки оружия и оборудования в Украину во время российского вторжения для отражения российской агрессии с 2024 года.

Коалиция дронов официально стартовала 17 февраля в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас в беспилотную коалицию официально входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Дания, Эстония, Италия, Франция, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия и Швеция, а Чешская Республика находится в процессе присоединения.

Пять стран "коалиции дронов" для Украины создали совместный фонд на €45 млн.

Автор: 

беспилотник (4281) Нидерланды (1639) дроны (4724)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім у телеЛохоФоні розкажуть як "найвялічнєйший лідор забезпечив дронами"......
показать весь комментарий
11.07.2024 11:07 Ответить
тільки зе3.14дарам не давайте - все вкрадуть
показать весь комментарий
11.07.2024 11:29 Ответить
Выделите СВОЕГО человека, который будет следить за разворовыванием (простите) использованием этих средств по назначению
показать весь комментарий
11.07.2024 12:49 Ответить
 
 