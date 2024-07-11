Оккупанты ночью ударили по Сумщине баллистикой, утром атаковали пограничье дронами
Российские военные в ночь на 11 июля атаковали Сумскую область баллистическими ракетами Искандер-М. FPV-дронами утром нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Середина-Буда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Сумскую ГВА и прокуратуру области.
Баллистические ракеты враг направил на Кролевецкую громаду. В результате удара один человек получил ранения.
Кроме того, ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 42 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Кролевецкая и Середино-Будская громады.
А утром 11 июля враг атаковал FPV-дронами гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда.
"11 июля 2024 года около 7:00 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Шосткинского района FPV-дронами. В результате чего произошло возгорание жилого дома", - рассказали в прокуратуре области.
Отмечается, что враг повторно применил по той местности FPV-дрон, когда местные жители пришли тушить пожар. Двое мужчин, 55 и 56 лет, получили осколочные ранения.
