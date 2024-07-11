За сутки на юге уничтожены 103 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожены 103 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 103 человека.
Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 реактивные системы залпового огня "Град";
- 1 тяжелую огнеметную систему залпового огня "Буратино";
- 1 зенитный артиллерийский комплекс;
- 9 пушек;
- 12 единиц автобронетехники;
- 4 разведывательных БПЛА;
- 4 лодки;
- 1 квадроцикл.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 блиндажей, 2 полевых пункта боеснабжения, пункт управления БПЛА и полевой пункт материально-технического обеспечения.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 555 620 российских захватчиков.
