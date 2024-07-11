РУС
За сутки на юге уничтожены 103 оккупанта и 34 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки рф

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожены 103 оккупанта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 103 человека.

Также россияне потеряли 34 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 1 тяжелую огнеметную систему залпового огня "Буратино";
  • 1 зенитный артиллерийский комплекс;
  • 9 пушек;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 4 разведывательных БПЛА;
  • 4 лодки;
  • 1 квадроцикл.

Также читайте: Вражеские штурмы на Ореховском направлении и на левобережье Днепра не имели успеха, - Силы обороны Юга

Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 блиндажей, 2 полевых пункта боеснабжения, пункт управления БПЛА и полевой пункт материально-технического обеспечения.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 555 620 российских захватчиков.

"хороших" руцьких не буває забагато
показать весь комментарий
11.07.2024 14:22 Ответить
А на Житомирщині, під час московської війн, бандюки своє криваве роблять…
Справа "Коростишівської банди", яку затримала СБУ, стане тестом для судової системи України - експерт!!! Пильнуймо!!
https://tsn.ua/********/sprava-korostishivskoyi-bandi-yaku-zatrimala-sbu-stane-testom-dlya-sudovoyi-sistemi-********-ekspert-2618874.html
показать весь комментарий
11.07.2024 14:29 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 14:34 Ответить
і де ці руϟϟп**ідори беруть мотивацію вбивати українців,..
і самим здихати на чужій землі..?
показать весь комментарий
11.07.2024 16:23 Ответить
 
 