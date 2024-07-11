Премьер-министр Баварии в Германии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер не исключает возможности того, что федеральное правительство во главе с Союзом может начать возвращать военнообязанных мужчин в Украину.

Отмечается, что в последние недели союзные партии - ХСС и Христианско-демократический союз (ХДС) - обсуждали вопрос снятия защиты с украинских призывников.

По словам Зедера, если немецкое правительство возглавит ХДС/ХСС, оно вышлет украинцев призывного возраста в случае, если Украина обратится с соответствующей просьбой.

В частности, он выступил против того, чтобы украинские беженцы автоматически получали право на социальную помощь. Партия сразу отнеслась к этому скептически, добавил Зедер.

Издание отметило, что украинские беженцы, которые выехали в Германию, получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.

В свою очередь председатель Союза Юнге (JU) Иоганнес Винкель, утверждает, что эти украинцы должны защищать собственную страну, а не искать убежища в Германии.

