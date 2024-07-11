Германия будет отправлять в Украину военнообязанных, если правительство возглавит ХДС/ХСС, - премьер Баварии Зедер
Премьер-министр Баварии в Германии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер не исключает возможности того, что федеральное правительство во главе с Союзом может начать возвращать военнообязанных мужчин в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASB Zeitung.
Отмечается, что в последние недели союзные партии - ХСС и Христианско-демократический союз (ХДС) - обсуждали вопрос снятия защиты с украинских призывников.
По словам Зедера, если немецкое правительство возглавит ХДС/ХСС, оно вышлет украинцев призывного возраста в случае, если Украина обратится с соответствующей просьбой.
В частности, он выступил против того, чтобы украинские беженцы автоматически получали право на социальную помощь. Партия сразу отнеслась к этому скептически, добавил Зедер.
Издание отметило, что украинские беженцы, которые выехали в Германию, получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.
В свою очередь председатель Союза Юнге (JU) Иоганнес Винкель, утверждает, что эти украинцы должны защищать собственную страну, а не искать убежища в Германии.
А є закон про ВС який згідно з Конституцією вводить обмеження певних прав. Якщо ти думаєш що права це щось інше ніж те що прописано в законах - ти помиляєшся. І якраз закон про ВС обмежує дію інших законів, в тому числі того самого закону від 94-го року.
Ось, почитай коротше:"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96"
"Є стаття 24 і є принцип рівності перед законом"
я впевнений що то поняття зеленого не маєш що насправді означає цей юридичний термін а тому трактуєш його так як тобі таксист дядя Вася розказав.
її не потрібно автоматично скасовувати тому що вона і так допускає обмеження прав під час діє ВС.
Але я передивився закони і можливо ти маєш рацію - зебіли не змогли правильно оформити це обмежженя у законний спосіб
По-друге, звідки фантазії, що нас хтось буде спеціально шукати? Ото місцевій поліції немає чого робити))
По-третє, є Конвенція, яка забороняє примусову видачу біженців. Тому ти нікого не оббрешеш своєю пропагандою
По-четверте, а що ти відшукав у моєму профілі? Що я на цензорі 10 років? Чи що я шаную Чорновіла і Зенона Позняка?
Я розумію, що придурки типу тебе живуть в паралельній реальності, але от тобі факт: за даними Прикордонної поліції Румунії, 12000 чоловіків перейшли Тису і отримали у Румунії статус біженця. Речник ДПСУ придурок Демченко може тільки брехати з цього приводу, що їх усіх видадуть і вони не мають права на статус біженця. Чого ще нікого не видали безпосередньо при в'їзді, довбню? Твій опіум тут не працює))))
от в мене, наприклад, одна з освіт, отриманих свідомо - вихователь дітей дошкільного віку!
як вважаєш, я можу вбивати людей праворуч і ліворуч? ))))
Але статус тимчасового захисту є консенсусом ЄС, тобто дійсно це нонсенс, якщо з Німеччини висилатимуть, а з інших країн ЄС ні.
Чи ця лоснящаяся шобла так і буде дурачити довірливих і глупуватих українчиків зі сцени своїми ЗБОРАМИ на туалетний папір для третього взводу?
А они, пока что, за два с половиной года даже авиации предоставить не могут, одно лишь словоблудие по этому поводу.
десятки тисяч здорових українських "чоловіків" ховаються в Німеччині
ми ж їх бачимо в церквах, на курсах німецької мови...- вони ховають очі, але все зрозуміло
якщо твоя країна під ворожою агресією, ти зобов'язаний її захищати
так думають німці
Тому цей спіч Зьодера - чистий популізм перед виборами, перетягування голосів від АфД.
А, взагалі, він дуже гарно ставиться до України та багато допомогає, там де він може - наприклад, невійськовим обладнанням.