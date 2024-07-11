РУС
9 926 91

Германия будет отправлять в Украину военнообязанных, если правительство возглавит ХДС/ХСС, - премьер Баварии Зедер

Німецька опозиція допускає повернення військовозобов'язаних до України

Премьер-министр Баварии в Германии и глава партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер не исключает возможности того, что федеральное правительство во главе с Союзом может начать возвращать военнообязанных мужчин в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASB Zeitung.

Отмечается, что в последние недели союзные партии - ХСС и Христианско-демократический союз (ХДС) - обсуждали вопрос снятия защиты с украинских призывников.

По словам Зедера, если немецкое правительство возглавит ХДС/ХСС, оно вышлет украинцев призывного возраста в случае, если Украина обратится с соответствующей просьбой.

В частности, он выступил против того, чтобы украинские беженцы автоматически получали право на социальную помощь. Партия сразу отнеслась к этому скептически, добавил Зедер.

Издание отметило, что украинские беженцы, которые выехали в Германию, получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.

В свою очередь председатель Союза Юнге (JU) Иоганнес Винкель, утверждает, что эти украинцы должны защищать собственную страну, а не искать убежища в Германии.

Автор: 

Германия (7282) мужчины (155) мобилизация (2904)
Топ комментарии
+29
Хто для вас більша проблема, "ухилянти" чи ті хто розмінував Чонгар та тримає за гратами Червінського?
11.07.2024 16:47
+28
Краще б більше військової допомоги передали, тауруси в тому числі, ніж спостерігати як кацапи знищують українців
11.07.2024 16:37
+27
Популізм політиків не має кордонів та національності.
11.07.2024 16:39
Зараз як таргани почнуть розбігатися по всім сусіднім країнам
11.07.2024 16:35
Заздріть мовчки.
11.07.2024 17:07
Чому тут заздрити? Це бомжування у статусі, з якого заблоковане отримання якихось громадянств. Бідні люди, ці ухиллєси насправді.
11.07.2024 18:00
як би так мʼякіше сказати, але ви зовсім не володієте інформацією!
11.07.2024 18:03
Бомжам плотять по більше ніж 2000 євро на місяць. Заздри мовчки.
11.07.2024 18:41
Рівень бідняків в ЄС. Так чому тут заздрити, справді?
11.07.2024 19:11
в Італії середня зарплата 1200 євро з податками
11.07.2024 20:19
я не знаю як на такі гроші в Україні виживати, яка Італія ))
12.07.2024 11:06
Так ти ТЦКшний хабарник? Чи ментовський? Скільки хабарів береш?
16.07.2024 23:15
я айтшник. мені фірма досі платить.
17.07.2024 10:54
Тобто задрот? Тепер ясно, чому ти так легко погодився з тим, що введення воєнного стану одним махом забирає усі твої Конституційні права. Хоча по закону це не так
17.07.2024 20:41
Бомжують громадяни України у себе вдома. Яких держава за всі роки існування незалежності рахувала не за людей, а за худобу. І не треба ніяких заперечень, вони просто не сприймаються суспільством. Тому прикладів наводити навіть не буду, тому що про це всі знають. А у Європі до людей відносяться як до людей. Ось так. Тому владі треба терміново повернутись до людей не тим, чим вона повернута сьогодні, а обличчям. Причому негайно. Хоча ми розуміємо, що цього не станеться. Тому все так і залишиться: - влада окремо, а люди окремо. Незрозуміло тільки що буде у такому разі з самою Україною як країною
11.07.2024 21:21
Цей Задер - маргінал, куплений кремльом. Він постійно меле щось подібне для мало розвиненої публіки.
11.07.2024 16:42
Я взагалі припускаю, що це проститутка яка може отримувати гроші і з Москви і з Києва. Треба Зелі і Дєрьмаку заяву про видачу - озвучив і взяв згідно прайсу. А скільки зловтішання у наших українських придурків
11.07.2024 17:08
Придурки це в перекладі з ухилянтскьої на людську - ті хто служить своїй країні і хоче щоб інші теж це робили 🤡
11.07.2024 19:12
Ні, придурки це придурки. В мене чимало знайомих воює, але ніхто мене не засуджує, що я за кордоном. Всі засудження і звинувачення в ухилянтстві я чую з боку політруків, які самі не воюють. І їх бере злість, що я в пляжі в Маямі купаюся,а вони лижуть дупу владі за копійки по американських мірках
11.07.2024 20:55
Та припини, клоун маямський )) просто твої знайомі соромляться сказати тобі правду, а я ні. Бо звалив ти зовсім не від влади а від своїх обов'язків.
12.07.2024 09:44
Є стаття 33 Конституції, яка дає мені право звалити.
12.07.2024 18:45
Ти чудово знаєш що інша стаття Конституції обмежує це право за певних обставин. І тому всі хто звалив є злочинцями.
12.07.2024 19:48
Стаття 64 ні хєра не обмежує. Вона тільки допускає обмеження. У статті 33 прямо написано, що її може обмежити тільки парламент. Не Кабмін і не придурки з прикордонної служби
13.07.2024 01:27
А парламент ввів ВС - це і є обмеження 33-ї статті.
15.07.2024 10:00
От ти невіглас, а я на відміну від тебе маю уявлення про процедуру. Це так не робиться. Є закон від 1994 року, де встановлено порядок виїзду з України і в ст. 6 є вичерпний перелік підстав для заборони на виїзд. Ніяких чоловіків там нема. Так не робиться, що ввели воєнний стан Конституція не діє. Для кожної окремої статті є своя процедура. Крім того, не можна для чоловіків Конституцію обмежити, а для жінок ні. Є стаття 24 і є принцип рівності перед законом, який не підлягає обмеженню навіть під час воєнного стану
16.07.2024 04:07
"Є закон від 1994 року, де встановлено порядок виїзду з України"

А є закон про ВС який згідно з Конституцією вводить обмеження певних прав. Якщо ти думаєш що права це щось інше ніж те що прописано в законах - ти помиляєшся. І якраз закон про ВС обмежує дію інших законів, в тому числі того самого закону від 94-го року.
Ось, почитай коротше:"https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96"

"Є стаття 24 і є принцип рівності перед законом"

я впевнений що то поняття зеленого не маєш що насправді означає цей юридичний термін а тому трактуєш його так як тобі таксист дядя Вася розказав.
16.07.2024 09:56
Ідіот, я в Україні 11 років працював із законодавством. Тому я чітко знаю: введення воєнного стану автоматично НЕ обмежує права людини, а лише дає рамочні норми, в рамках яких кожне конкретне право може бути обмежене змінами до відповідного закону. І мені не потрібна твоя вікіпедія, я читаю власне Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21 січня 1994 року № 3857-XII. Стаття 6 цього Закону називається "Підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України". Оця стаття і є тим самим законним обмеженням прав, згаданих у ч. 2 статті 33. Там немає такої підстави як військовий стан. І немає ніяких чоловіків18-60. Тому це тобі КВНщик дядя Вова може розказувати, що воєнний стан - це автоматично уся Конституція "на паузі". Ні хєра. Воєнний стан - це підстава внести зміни до цього закону. І тільки так можна обмежити статтю 33 у звязку із ВС. До речі, влітку 2022 зелені придурки хотіли внести зміни до цього закону, ввписавши у статтю 6 що під час ВС заборонено виїзд чоловікам 18-60, крім звільнених від мобілізації. Але цей законопроєкт очевидно був неконституційний, бо вводив вибіркове обмеження прав громадян в залежності від їх статі. А це вже порушення статті 24 Конституції. Тобто якщо права обмежуються, вони повинні обмежуватися для всіх громадян. В результаті сьогодні заборона на виїзд чоловіків тримається на відмчій писульці начальника ДПСУ Дейнеко (ця писулька взагалі не є законом і не має права встановлювати жодних норм, навіть підзаконних, але на її підставі чоловіків не випускали з початку війни аж до 9 вересня 2022 року) і неконституційна постанова КМУ від 10.09.2022 №1044 за підписом Шмигаля, хоча Кабмін теж не має права обмежувати Конституцію. Так що це тобі ТЦКшні чи ДПСУшні придурки можуть розповідати, що воєнний стан автоматично скасовує Конституцію. Ні хєра. Тільки у відповідності до правової процедури і тільки на підставі конкретних змін до конкретного закону,а не просто по факту дії воєнного стану. І я вже готую позов до ЄСПЧ, коли я відсужу у держави Україна 50-70 тисяч євро, ти переконаєшся, що я був правий, а ти неук і юридичний невіглас
показать весь комментарий
16.07.2024 17:50
"Так що це тобі ТЦКшні чи ДПСУшні придурки можуть розповідати, що воєнний стан автоматично скасовує Конституцію"

її не потрібно автоматично скасовувати тому що вона і так допускає обмеження прав під час діє ВС.

Але я передивився закони і можливо ти маєш рацію - зебіли не змогли правильно оформити це обмежженя у законний спосіб
17.07.2024 11:11
Допускає, але це не ознчає, що усі можливі обмеження автоматично вводяться у зв"язку із введенням воєнного стану. Наприклад, вилучення майна для суспільних потреб чи загальна трудова повинність передбачені спеціальними законами, ухваленими Верхрвною Радою. А от заборона на виїзд за кордон - це виключно вигадка Кабміну і прикордонників
17.07.2024 16:00
Хєр хто за них після таких заяв проголосує.
11.07.2024 16:42
У тих кого ця заява стосується, нема права голосу, так що зніми "капелюха всемогутності і надважливості".
11.07.2024 18:15
Отакої... Гордим ухилянтам лишається тільки тікати до своїх, в рашку.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:43
Хто для вас більша проблема, "ухилянти" чи ті хто розмінував Чонгар та тримає за гратами Червінського?
11.07.2024 16:47
Ясна річ, "ухилянти". Він комуніст, йому головне, щоб хтось не жив краще. А те, що він сам у багні - то для нього вторинне
11.07.2024 17:21
Підуть всі!!! А може не всі?
11.07.2024 16:54
Як там твій кіт на імя Трупик, клоуне? Ніхто нас нікуди не видасть. Навіть не мрій. Краще запитай, на хєра україньска влада тратить гроші на проплату подібних німецьких фріків-придурків? Це мінус оснащення ЗСУ
11.07.2024 17:12
та не будуть видавати, не сци. а от під видом рекрутингу, то будуть там вас вишуковувати і мобілізовувати як віськовозобов'язаних громадян України. далі навчальні центри під керівництвом Бундесверу, чи інструкторів французького Легіону, чи як зараз вже у Польщі запускається проєкт з рекрутингу українських чоловіків. ну а далі - дорога на фронт в Україну в статусі українських військовослужбовців. так що ти тут не розкидайся образами українців, а краще тікай з цивілізованої країни у якусь бананову республіку, де тебе вже і не шукатимуть. )
11.07.2024 17:58
Rino Rino почитайте профіль цього добродія.
11.07.2024 18:08
та можна і не читати і так видно, що то за людина. )
11.07.2024 18:11
По-перше, я в США, тому Бундесвер мене точно не стосується.
По-друге, звідки фантазії, що нас хтось буде спеціально шукати? Ото місцевій поліції немає чого робити))
По-третє, є Конвенція, яка забороняє примусову видачу біженців. Тому ти нікого не оббрешеш своєю пропагандою
По-четверте, а що ти відшукав у моєму профілі? Що я на цензорі 10 років? Чи що я шаную Чорновіла і Зенона Позняка?
11.07.2024 21:00
був би ти, наприклад, в Нікарагуа чи в Болівії, тоді так, міг би тут вумнічати. ) А що Бундесвер, що Легіон, що американські збройні сили - це все колективний Захід. тому ні за якими ти конвенціями і біженцями можеш не сховатись. хіба що в Нікарагуа чи в Болівії. якщо ти громадянин України, то ти військовозобов'язаний, а не біженець. біженцем може бути твоя дружина, батьки, дитина. но не ти. ти - військовозобов'язаний.
11.07.2024 22:21
Кретине, це тобі ТЦКшники чи ДПСУшники розповіли таку хєрню? Американський уряд на відміну від тебе, вважає мене біженцем. А ще є Загальна декларація прав людини. І вона теж не писалася для жінок і чоловіків окремо.
Я розумію, що придурки типу тебе живуть в паралельній реальності, але от тобі факт: за даними Прикордонної поліції Румунії, 12000 чоловіків перейшли Тису і отримали у Румунії статус біженця. Речник ДПСУ придурок Демченко може тільки брехати з цього приводу, що їх усіх видадуть і вони не мають права на статус біженця. Чого ще нікого не видали безпосередньо при в'їзді, довбню? Твій опіум тут не працює))))
11.07.2024 22:33
то молись, щоб до влади не прийшов Трамп. бо він обіцяв розібратись з такими "біженцями", як ти. ))
11.07.2024 22:59
От тобі, нікчемо, аби щось гавкнути, щоб відробити кісточку. Трамп може базікати, що завгодно, але в США є державні інститути. Це тобі не придурошна путінська росія, копію якої будує Зеля в Україні. Розкажи, чому Україна не може домогтися видачі Шарія з Іспанії чи Наумова з Сербії? При тому що по них є реальні кримінальні справи. З США тим більше. Ростислава Шапошнікова знаєш? От його і при Області, і при Трампі, і при Байдені не видали. Не розказуй казочки. Цей двобій зі мною ти програв технічним нокаутом
11.07.2024 23:55
а на рахунок профілю твого.. там нема чого дивитися. для мене та й для багатьох форумчан тут присутніх твій профіль - ти просто сцикун і чмошник. тож якщо ти вже спетляв з України, то загубись вже десь там і тут не відсвічуй. а то як тільки тут новина з'являється на сайті про біженців, ти відразу сюди лізеш в коменти і обсираєш, обзиваєш тут українців. це бридко. я тобі більше скажу. на цьому форумі процентів може десь під 90 форумчан не голосували і не підтримують зелену владу. проте тобі все одно, аби тільки когось тут обгадити, пообзивати... карма вона така, має здатність повертатися. ти тут себе релігійною людиною у профілі позиціонуєш. Релігійна високодуховна людина ніколи не дозволить собі обзивати інших людей кретинами, дебілами, бидлом і т.д... що ти тут постійно робиш. прибережи свою прить, "нокаутер", вона тобі ще може знадобитися. ти хоч там в Америці не ходи у вишиванці, а то там багато кацапської ботви проживає. мало лі шо. чи краще ходи.. ) он один кацапський пілот-перебіжчик теж думав в Європі заховатись за конвенціями і правами.. не заховався..
12.07.2024 03:08
В сухому підсумку - ні фіга ти не довів, що є механізми мене видати. Намагаєшся спетляти і забалакати тему гаслами. Не вказуй мені, що і коли мені коментувати. Ти відверто ********* українців за кордоном, що їх видадуть, а мене звинувачуєщ у зневазі до українців. Так, я виїхав. І ні про що не шкодую. Бо маю знайомих, які стали інвалідами на цій війні. Нікому вони на хєр не потрібні, у тому числі ряженим патріотам типу тебе. Я не релігійний. Я віруючий. Якщо ти уважно читатимеш Біблію, то побачиш, що в одному місці Бог через пророка Малахію навіть обіцяє священикам обличчя гімном намазати. Ти просто цього не знаєш
12.07.2024 04:43
ти не віруючий, а лицемір..
12.07.2024 11:05
Ти ще й богослов? Мабуть такої ж якості як і знавець міжнародних конвенцій про права біженців
12.07.2024 18:46
Ахаха ахаха - за зєлю голосував?
11.07.2024 18:48
ніт. за Ющенка, за Ющенка, за Гриценка і на останніх за Пороха. а ти?
11.07.2024 18:53
Чому мовчить Ізраїль?!!
11.07.2024 16:51
Тонко) 😂
11.07.2024 16:54
...просто кидок не предполагался
11.07.2024 17:12
👍
11.07.2024 16:53
Та хоть СС і СD не будуть вони воювати, поїдуть далі.
11.07.2024 17:05
Задовбали постити хєрню. Ніхто нікого не видаватиме.Цей чиновник взагалі не має жодного відношення до вирішення цього питання. Не сподівайтеся. Ніхто в Україну з нас не повернеться. Скільки б ви не постили такої хєрні
11.07.2024 17:06
не возвращайся трусишка! и всегда говори за себя, если ты конечно мужик.
11.07.2024 17:49
а чому він "трусішка"? щоб поїхати в невідомість в іншу культуру, мову і там повністю облаштувати своє життя, потрібно мати недюжу відвагу!
11.07.2024 18:02
По твоєму, то він просто мученик-альтруіст.
11.07.2024 18:45
не кожен може бути рембою і вбивати всіх праворуч і ліворуч!
от в мене, наприклад, одна з освіт, отриманих свідомо - вихователь дітей дошкільного віку!
як вважаєш, я можу вбивати людей праворуч і ліворуч? ))))
11.07.2024 20:16
Найбільше кричать про те, що треба воювати жінки і пенсіонери. Ті, хто точно самі не підуть. Я зробив для України за 11 років роботи в ній більше, ніж усі ці ряжені патріоти. І зараз тяжко працюю, хоча маю дві вищі освіти, а ще вчу англійську мову до рівня носія, щоб працювати податковим юристом, ким я працював в Україні. Перший час у США працював по чотирнадцять годин на добу, а спав по три-чотири години. Але кого це обходить, друже? Нафронтніца Курноса постить мемчики в інтернеті. Але якби я лежав у посадці, хрін би вона хоч сто гривень пожертвувала моїй старенькій мамі, у якої я єдиний син, яка відпрацювала понад 50 років як лікар вищої категорії і має від чудової держави Україна пенсію 90 доларів на місяць
11.07.2024 21:07
Я не пенсіонер і сам служу але ухилянти це сміття
11.07.2024 21:26
А ти по мені вже вирок суду приніс по статті 336 ККУ? Якого хєра ти називаєш мене ухилянтом без рішення суду? Від чого я ухилився, якщо ніколи не підписував повістку на відправлення у військову частину? Давай подискутуємо, наскільки законною є заборона на виїзд чоловіків. Закону про обмеження статті 33 Конституції немає. Є срана писулька погранців, підперта антиконституційною постановою Кабміну. То якого хєра нас видавати, якщо ми нічого не порушили, ні в Україні, ні в країні перебування?
11.07.2024 22:00
Ти ж був Будинком. Вже Дужан. Скільки за зміну на цензорі Подоляк зараз платить. Давай я тобі вдвічі більше заплачу, будеш топити за зворотнє
11.07.2024 21:11
Був Дужиком
11.07.2024 21:12
Як би такі заухилянтські пі те си, як ти, не забанювали мій нік,то так би Дужиком і був. А так доводиться тримати декілька схожих.
12.07.2024 10:09
Ти сам мене минулого разу банив під аналогічною блювотою якогось німецького чиновника. Думав що тобі не прилетить відповіль?
12.07.2024 18:47
он обычный трус в душЕ и сыкун в потенции! убежалО за кардон существо и рассказывает, что его в страну не вернут. не удивлюсь если тот герой в стрингах ходит.
11.07.2024 19:28
Курноса нафроетніца, скільком нашим хлопцям інвалідам війни ти допомогла?
11.07.2024 21:02
больше чем ты заморский герой-патриот! у тебя из мужицкого имя наверно только! фамилию и ту у жены выпросил! общаться с тобой означает опуститься до твоего уровня! будь здоров, великий труженик каким ты себя считаешь!
11.07.2024 21:44
Ти ще не зрозуміла, що мене не цікавить твоя думка про мене? Давай розкажи мені як я сиджу на пособіях і соціалці)))
11.07.2024 21:56
Кажете що ніхто з вас в Україну не повернеться, а для чого тоді в профілі Цензор нет ви написали Бог- понад усе! Україна -понад усе крім Бога ? Чи це не ви писали?Чи можливо Бог вам забороняє повертатися чи ваші націонал консервативні погляди?
11.07.2024 18:01
Єрмак Татаров і зєлєбоба перетворили Україну на рабовласницьку засрату провінцію Бандустану. В таку країну тільки ідіоти повернуться. Проголосували по пріколу - от і захищайте своїх приколістів. А вони вас в цей час ще й грабувати умудряються.
11.07.2024 18:46
Україна понад усе як країна, а не як держава. Країну я люблю, а державу ненавиджу
11.07.2024 21:09
Любите ви виключно свою дупу, а не країну!
11.07.2024 23:14
Мені не потрібна Ваша ліцензія аби любити Україну так як я вважаю за потрібне. Я з самого початку не сприймав зелену владу, а щ початком війни чітко бачу ознаки побудови путінської росії під українським прапором. Цю державу треба на хрін ховати і перезасновувати, як французи п'ять разів перезасновували свою Республіку. А ще в мене життя одне. І не Вам вказувати мені, як я маю його прожити. Можливо, Ви вірили у каву на набережній Ялти минулого року. Я з самого початку казав і зараз кажу, що війна триватиме дуже довго, і я в свої 33 роки можу зістаритися, так і не побачивши мир. Тому я виїхав. І мені плювати на тих, хто мене засуджує
12.07.2024 00:07
Взагалі немає такого юридичного механізму в Німеччині. Ну якщо припустити, що таке стане можливим, то доведеться вислати купу африканських, сирійських і ще чорт знає яких біженців. Тому що закон для всіх один.
11.07.2024 17:11
Тимчасовий захист і статус біженця не одне й те саме!
Але статус тимчасового захисту є консенсусом ЄС, тобто дійсно це нонсенс, якщо з Німеччини висилатимуть, а з інших країн ЄС ні.
11.07.2024 18:12
Закон ЄС забороняє депортацію людей в країни війни. В Німеччині є своя імлементація, та, якщо уявити, що її скасують, то буде працювати правило: міжнародне право перевищує національне. Ця промова - чисто перед виборами, щоб голоси з АфД на себе переманювати...
13.07.2024 03:24
Да чего ходить вокруг да около, расширить полномочия ТЦК на всю Европу.
11.07.2024 18:16
Ви спочатку спитайте, чи потрібна така допомога Зе-шоблу. Їм перемога не на часі!
11.07.2024 18:34
А коли сформують полк Квартал 95 і батальйон Ліга сміху?

Чи ця лоснящаяся шобла так і буде дурачити довірливих і глупуватих українчиків зі сцени своїми ЗБОРАМИ на туалетний папір для третього взводу?
11.07.2024 18:44
Они просто начнут переезжать во Францию, Италию и Швейцарию.
11.07.2024 19:00
Украину должны защищать армии всего цивилизованного мира, а не только Украинцы.
А они, пока что, за два с половиной года даже авиации предоставить не могут, одно лишь словоблудие по этому поводу.
11.07.2024 20:34
Ф игня ! Он сам не знает, что говорит !
11.07.2024 22:12
він каже те, що потрібно
десятки тисяч здорових українських "чоловіків" ховаються в Німеччині
ми ж їх бачимо в церквах, на курсах німецької мови...- вони ховають очі, але все зрозуміло
якщо твоя країна під ворожою агресією, ти зобов'язаний її захищати
так думають німці
11.07.2024 23:16
Плювати, що вони там думають. Є закон. А свої суб'єктивні уявлення про якусь справедливість хай кожен запхне собі в дупу
12.07.2024 00:10
Справа в тому, що є парадігма ЄС, яка забороняє депортацію людей в країни, де йде війна. В Німеччині ця ідея імплементована в §60 AufenthG - федеральний закон. Навіть, якщо німецька влада скасує цей закон, то тоді буде діяти правило: закони ЄС переважають місцеві, якщо є конфлікт.

Тому цей спіч Зьодера - чистий популізм перед виборами, перетягування голосів від АфД.

А, взагалі, він дуже гарно ставиться до України та багато допомогає, там де він може - наприклад, невійськовим обладнанням.
13.07.2024 03:20
 
 