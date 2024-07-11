Боррель о вариантах завершения войны: Для ЕС нет другого плана, кроме плана Зеленского
Евросоюз продолжает последовательно поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ и выступает против позиции тех, кто предлагает за быстрое завершение этой войны, даже если это будет сделано за счет поражения Украины.
Об этом в четверг в Вашингтоне перед началом второго пленарного заседания лидеров стран НАТО с участием партнеров из Индо-Тихоокеанского региона и ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не согласны с теми, кто говорит, что продолжение поддержки Украины только затягивает войну, с теми, кто говорит, что мир должен прийти быстро, даже если это будет означать, что Украина должна сдаться. Мы выступаем против такой идеи. Мы должны предоставить Украине способность, чтобы достичь победы в борьбе с российской агрессией. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы сохранить суверенитет и независимость этой страны, и сохранить безопасность для всего свободного мира", - подчеркнул Боррель.
По его словам, существует прямая взаимосвязь между Индо-Тихоокеанским регионом и Украиной, и этот вопрос будет среди главных в повестке дня сегодняшней встречи лидеров НАТО.
"Китай продолжает поддерживать Россию в формате "безграничной дружбы", Северная Корея является важнейшим поставщиком военных материалов для России. Нарушение международного права, в частности морского, в Индо-Тихоокеанском регионе представляют угрозу для стабильности всего региона. Поэтому мы обсудим с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, как НАТО и европейские страны могут присоединиться к обеспечению стабильности в этом регионе", - отметил Боррель.
Он напомнил, что Альянс НАТО в течение 75 лет обеспечивал мир и защищал свободный мир.
"Сегодня мы имеем большую угрозу и большой вызов в Украине. Чтобы Украина смогла победить в борьбе с российской агрессией, мы должны и дальше ее поддерживать. Мы, Европейский Союз, делаем именно это", - сказал высокий представитель ЕС.
Боррель отметил, что если ЕС и другие западные демократии прекратят поддержку Украины, война может завершиться быстро, потому что Киев не будет иметь возможностей для защиты. Это могло бы привести к установлению в Киеве марионеточного режима и к уничтожению народа Украины российским агрессором. Евросоюз не принимает такого сценария завершения войны, заявил высокий представитель.
"Если мы не хотим, чтобы эта война завершилась таким образом, мы должны продолжать поддерживать Украину. Это является позицией всего Европейского Союза. Для Европейского Союза нет другого плана, кроме плана Зеленского. Это единственный мирный план, который является приемлемым для нас, европейцев", - подчеркнул Боррель.
1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Радіаційна та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ядерна безпека .
2. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Продовольча безпека .
3. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Енергетична безпека .
4. Звільнення всіх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонених і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортованих (в тому числі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022 викрадених українських дітей ).
5. Виконання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуту ООН і відновлення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності України та світового порядку.
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
7. Повернення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C справедливості .
8. Протидія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 екоциду .
9. Недопущення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F ескалації .
10. Фіксація закінчення війни.
Як цей план запровадити - завдання низки міжнародних саммітів. Якщо русня відмовляється від виконання плану - в рамках цих саммітів буде розроблена міжнародна стратегія примушення русні до виконання цього плану.
2 проблеми вирішують зразу: поки можуть вибивають рашкинських зомбі, потім мир і нові поселенці замість існуючої нації, а клоуну за участь в цьому всьому "зелений" бонус, який би ще ідіот в світі на таке підписався крім нашого наркоші.
Поэтому Янелоха к новым планам победы над Ху#лом привязывать не надо.
Их у него столько, сколько кустов "медицинского канабиса" у него в голове.