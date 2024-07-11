РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7816 посетителей онлайн
Новости
1 893 24

Боррель о вариантах завершения войны: Для ЕС нет другого плана, кроме плана Зеленского

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Евросоюз продолжает последовательно поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ и выступает против позиции тех, кто предлагает за быстрое завершение этой войны, даже если это будет сделано за счет поражения Украины.

Об этом в четверг в Вашингтоне перед началом второго пленарного заседания лидеров стран НАТО с участием партнеров из Индо-Тихоокеанского региона и ЕС заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не согласны с теми, кто говорит, что продолжение поддержки Украины только затягивает войну, с теми, кто говорит, что мир должен прийти быстро, даже если это будет означать, что Украина должна сдаться. Мы выступаем против такой идеи. Мы должны предоставить Украине способность, чтобы достичь победы в борьбе с российской агрессией. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы сохранить суверенитет и независимость этой страны, и сохранить безопасность для всего свободного мира", - подчеркнул Боррель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боррель о визите Орбана в Москву: Он не представляет ЕС

По его словам, существует прямая взаимосвязь между Индо-Тихоокеанским регионом и Украиной, и этот вопрос будет среди главных в повестке дня сегодняшней встречи лидеров НАТО.

"Китай продолжает поддерживать Россию в формате "безграничной дружбы", Северная Корея является важнейшим поставщиком военных материалов для России. Нарушение международного права, в частности морского, в Индо-Тихоокеанском регионе представляют угрозу для стабильности всего региона. Поэтому мы обсудим с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, как НАТО и европейские страны могут присоединиться к обеспечению стабильности в этом регионе", - отметил Боррель.

Он напомнил, что Альянс НАТО в течение 75 лет обеспечивал мир и защищал свободный мир.

"Сегодня мы имеем большую угрозу и большой вызов в Украине. Чтобы Украина смогла победить в борьбе с российской агрессией, мы должны и дальше ее поддерживать. Мы, Европейский Союз, делаем именно это", - сказал высокий представитель ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники

Боррель отметил, что если ЕС и другие западные демократии прекратят поддержку Украины, война может завершиться быстро, потому что Киев не будет иметь возможностей для защиты. Это могло бы привести к установлению в Киеве марионеточного режима и к уничтожению народа Украины российским агрессором. Евросоюз не принимает такого сценария завершения войны, заявил высокий представитель.

"Если мы не хотим, чтобы эта война завершилась таким образом, мы должны продолжать поддерживать Украину. Это является позицией всего Европейского Союза. Для Европейского Союза нет другого плана, кроме плана Зеленского. Это единственный мирный план, который является приемлемым для нас, европейцев", - подчеркнул Боррель.

Автор: 

переговоры (5155) Евросоюз (17595) Боррель Жозеп (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
підтримую, ми також не бачимо іншого плану крім Зеленського. ЄС має підтримувати Україну стільки скільки вистачить мобілізаційного ресурсу, а коли мрії рашистів реалізуються і замість українців в Україні будуть жити пакистанці та індуси то можна буде їх і прийняти в НАТу
показать весь комментарий
11.07.2024 17:38 Ответить
+6
План Янелоха был сдать Украину в Стамбуле Ху#лу в марте 2022 г.
Поэтому Янелоха к новым планам победы над Ху#лом привязывать не надо.
Их у него столько, сколько кустов "медицинского канабиса" у него в голове.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:56 Ответить
+2
Якщо не секрет, звідки ви цю упороту наркоманію взяли? Цікаво
показать весь комментарий
11.07.2024 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
план, це просто перелік пунктів, без досягнення яких війна не закінчиться.
1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Радіаційна та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 ядерна безпека .
2. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Продовольча безпека .
3. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Енергетична безпека .
4. Звільнення всіх https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 полонених і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортованих (в тому числі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022 викрадених українських дітей ).
5. Виконання https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статуту ООН і відновлення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності України та світового порядку.
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
7. Повернення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C справедливості .
8. Протидія https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 екоциду .
9. Недопущення https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F ескалації .
10. Фіксація закінчення війни.

Як цей план запровадити - завдання низки міжнародних саммітів. Якщо русня відмовляється від виконання плану - в рамках цих саммітів буде розроблена міжнародна стратегія примушення русні до виконання цього плану.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:39 Ответить
Якось компенсації всі забуті.
показать весь комментарий
11.07.2024 18:12 Ответить
Це все написані просто гарні пункти, які пишуть зеленому незнайці, але вони не здійсненні і в ЄС це знають!
показать весь комментарий
12.07.2024 07:41 Ответить
підтримую, ми також не бачимо іншого плану крім Зеленського. ЄС має підтримувати Україну стільки скільки вистачить мобілізаційного ресурсу, а коли мрії рашистів реалізуються і замість українців в Україні будуть жити пакистанці та індуси то можна буде їх і прийняти в НАТу
показать весь комментарий
11.07.2024 17:38 Ответить
мрії рашистів "Київ за три дні" вже обісрались, кицьку
показать весь комментарий
11.07.2024 17:40 Ответить
Палестинців, сирійців, іракців кудись треба пересиляти, в Європі вони нікому не потрібні. Українців на убой а на звільнені території нових посиленців.
2 проблеми вирішують зразу: поки можуть вибивають рашкинських зомбі, потім мир і нові поселенці замість існуючої нації, а клоуну за участь в цьому всьому "зелений" бонус, який би ще ідіот в світі на таке підписався крім нашого наркоші.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:51 Ответить
Якщо не секрет, звідки ви цю упороту наркоманію взяли? Цікаво
показать весь комментарий
11.07.2024 17:53 Ответить
В мене підозра, що таку чухню затирають жертвам баранограму, але можу помилятись.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:55 Ответить
"... і Мухаммад пророк єго."
показать весь комментарий
11.07.2024 17:46 Ответить
План Янелоха был сдать Украину в Стамбуле Ху#лу в марте 2022 г.
Поэтому Янелоха к новым планам победы над Ху#лом привязывать не надо.
Их у него столько, сколько кустов "медицинского канабиса" у него в голове.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:56 Ответить
Підтримую. Формула миру міжнародна, а не янелоха.
показать весь комментарий
11.07.2024 17:57 Ответить
Там навіть не медичний і не канабіс..
показать весь комментарий
11.07.2024 18:14 Ответить
Один маленький USS Gerald R. Ford возле Севастополя решил бы большинство проблем
показать весь комментарий
11.07.2024 17:59 Ответить
Борель ти як баба Зіна на базарі ...Такі ви наївні...................)))) зе і є зрада
показать весь комментарий
11.07.2024 18:01 Ответить
Іншими словами, плану нема!
показать весь комментарий
11.07.2024 18:05 Ответить
Та дивлячись який..той, що курять - скоріш за все є..
показать весь комментарий
11.07.2024 18:15 Ответить
Насміхається, що у Зеленского нема ніякого плану?
показать весь комментарий
11.07.2024 18:29 Ответить
может зелёный...?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:20 Ответить
Значит ЄС правлять такі ж кінчені імбецили.
показать весь комментарий
11.07.2024 19:00 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 19:10 Ответить
Це не план зеленського, свій план він вже зробив!
показать весь комментарий
12.07.2024 07:32 Ответить
 
 