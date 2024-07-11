В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

Официальный Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны.

Читайте также: Страны НАТО предоставили Украине только половину обещанной помощи, - президент Румынии Йоханнис

Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины. Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.

Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В целом наше государство подписало уже 23 двусторонних соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.