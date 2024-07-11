Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности
В Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.
Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.
Официальный Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны.
Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины. Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.
Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В целом наше государство подписало уже 23 двусторонних соглашения о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ісус прийшов у храм в Єрусалимі. Він спостерігав, як люди дають гроші для церкви. Чимало заможних людей давало багато грошей.
Бідна вдова дала дві монети, що називалися лепти. Це було дуже мало, але це були її останні гроші.
Ісус подивився на вдову і розповів учням про її вчинок.
Він сказав, що багаті люди давали набагато більше за неї, але вони мали б давати ще більше.
У вдови не було багато грошей. Вона віддала все, що мала. Вона віддала Богу більше, ніж всі багаті люди.
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/mark/12.44?lang=ukr#p44 Марк 12:44
працюєїб@лом торгує.Так що в цьому сенсі-паритет.Один на одного нападати не будуть.Які Вам ще реформи потрібні?
чим би воно не бавилось, аби коксу не просило…
Чого воні варті???