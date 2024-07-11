Норвегия и Германия передадут Украине осенью полную батарею IRIS-T
Норвегия вместе с Германией передаст Украине этой осенью полную батарею зенитного комплекса IRIS-T для усиления ПВО.
Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Жестокие атаки, которые мы видели на этой неделе, показывают, почему украинцам так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией, Норвегия передаст Украине этой осенью полную батарею противовоздушной обороны IRIS-T", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде подчеркнул, что украинцы лучше всего понимают, что им нужно. "Поэтому мы тесно общаемся с Украиной, когда определяем, как именно мы должны направить нашу поддержку стране", - сказал он.
Эта передача IRIS-T будет профинансирована в рамках норвежской программы "Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine".
Отмечается, что кроме увеличения выделения средств на немецкую инициативу по усилению ПВО "Immediate Action for Air Defence initiative", Норвегия предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования противовоздушной обороны в Украине. Эта поддержка осуществляется через третьи страны.
Дякуємо, Норвегія!!! Takk, Norge!!!