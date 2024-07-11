В течение дня уничтожены 4 вражеских разведывательных беспилотника, - ВК "Південь"

В течение дня 11 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 4 вражеских разведывательных беспилотника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь"

Силами ПВО уничтожено два БпЛА "Орлан-10" и по одному "ZALA" и "Supercam".

