В течение дня уничтожены 4 вражеских разведывательных беспилотника, - ВК "Південь"
В течение дня 11 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 4 вражеских разведывательных беспилотника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь"
Силами ПВО уничтожено два БпЛА "Орлан-10" и по одному "ZALA" и "Supercam".
