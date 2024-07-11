CША и Германия помешали России совершить покушение на убийство гендиректора Rheinmetall Паппергера, - CNN

США и Германия разрушили планы россиян по убийству генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, осуществляющего поставки в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В начале этого года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом CNN сообщили пять американских и западных чиновников, знакомых с делом.

Они утверждают, что покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Паппергера был наиболее подготовленным.

Когда американцы узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

Читайте: Покушение на Фицо: нападавший объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

В издании напоминают, что в ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокое беспокойство в России.

Совет Нацбезопасности США отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии.

Но пресс-секретарь совета Эдриэнн Уотсон отметила: "Усиление подрывной кампании России - это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и чему уделяем особое внимание в течение последних нескольких месяцев".

Также читайте: Туск об агенте, который предлагал спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборационистов не будет никаких поблажек