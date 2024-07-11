РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7959 посетителей онлайн
Новости
9 153 20

CША и Германия помешали России совершить покушение на убийство гендиректора Rheinmetall Паппергера, - CNN

Армін Паппергер

США и Германия разрушили планы россиян по убийству генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, осуществляющего поставки в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В начале этого года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом CNN сообщили пять американских и западных чиновников, знакомых с делом.

Они утверждают, что покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Паппергера был наиболее подготовленным.

Когда американцы узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

Читайте: Покушение на Фицо: нападавший объяснил, что он не согласен с политикой правительства

Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в украинской войне.

В издании напоминают, что в ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокое беспокойство в России.

Совет Нацбезопасности США отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии.

Но пресс-секретарь совета Эдриэнн Уотсон отметила: "Усиление подрывной кампании России - это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и чему уделяем особое внимание в течение последних нескольких месяцев".

Также читайте: Туск об агенте, который предлагал спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборационистов не будет никаких поблажек

Автор: 

Германия (7282) покушение (1061) россия (97281) США (27938) Rheinmetall (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Продовжуйте панове німці, продовжуйте давати візи кацапам.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:06 Ответить
+16
чув цю новину на CNN десь години з 3 тому.
питання тількі одне,
як ці, злетівши з даху повністю, кацапняві,
щє й головують зараз оон
то що таке ця срань-оон?
і кому вона вона взагалі потрібна?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:56 Ответить
+10
Нізя. Ескалація.
показать весь комментарий
11.07.2024 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дзеркальна відповідь...
показать весь комментарий
11.07.2024 19:38 Ответить
Нізя. Ескалація.
показать весь комментарий
11.07.2024 19:51 Ответить
Буде, але ніхто не буде на цьому піаритися! Особливо у змі, а тим паче на цензорі.нет в коментарях! Все буде зроблено тихо і без натяка на замовника!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:15 Ответить
Невдячні свині ! А дє зеркальна відповідь Ермачидли -ЗЕЛЕНСЬКОГО за всі кроваві злочини проти людяності?І бачитє розумні люди , почули РОПЕРЕДЖЕННЯ, а ваші шути тількиамили партнерам Арахламідія:» SNN гірше скабеевой», « наша розвідка краща , ми не бачим ударного угрупування партнерів, тому розміновуємо Чонгар і відводимо війська від Киева» ,» готуйтесь до шашликів «
показать весь комментарий
11.07.2024 20:36 Ответить
Нахабно хамили , вивозили родичів і виводили мільярди в офшори , намародерені на великому Крадівництві , а простаків дурили і сміялись
показать весь комментарий
11.07.2024 20:39 Ответить
так це кацапи намагалися зробити "відповідь" за виробництво снарядів та відкриття заводів!
німці їм дали по рогам
показать весь комментарий
11.07.2024 20:26 Ответить
Ссыкотно!
показать весь комментарий
11.07.2024 21:02 Ответить
..там узкій дух.. там узью пахнєт..
Мабуть по запаху вирахували.
показать весь комментарий
11.07.2024 19:40 Ответить
Але відповіді за це не буде, бо головне, щоб не було ескалації. Так, соплежуї західні?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:41 Ответить
про що це ви? Рейнметалл виробляє для України снаряди і відкриває кілька заводів по ремонту військової техніки!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:25 Ответить
подоляцьке створіння 🤖, зелене посміховісько , куди не плюнь -крот на гниді , агентом поганяє :Ермак - папаша гебня , падаляк -братан гебня, Гетьманцев-Сівкович, портнов, абдрістович , Баканов. Шевченко. Буданов
показать весь комментарий
11.07.2024 20:44 Ответить
Ще кілька терактів чи замахів на теракти і країни Шенгену змушені будуть провести масштабну акцію із депортації за межі своїх кордонів всіх володільців паспортів з двоголовим мутантом.
показать весь комментарий
11.07.2024 19:45 Ответить
чув цю новину на CNN десь години з 3 тому.
питання тількі одне,
як ці, злетівши з даху повністю, кацапняві,
щє й головують зараз оон
то що таке ця срань-оон?
і кому вона вона взагалі потрібна?
показать весь комментарий
11.07.2024 19:56 Ответить
Продовжуйте панове німці, продовжуйте давати візи кацапам.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:06 Ответить
є така народна мудрість - тримай друзів поруч, а ворогів ще ближче!
показать весь комментарий
11.07.2024 20:29 Ответить
"Але речниця ради Едріенн Вотсон зазначила: "Посилення підривної кампанії Росії - це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно Джерело: 0 Ставитеся серйозно до замаху на вбивство? До явного злочину? Терпіть далі
показать весь комментарий
11.07.2024 20:21 Ответить
невже хотіли ракету по ньому навести?
розвели россрань по всій Європі
всі росіяни і ниючі по матушці
повинні пендалем відправлятись на
радниє скрєпи
Кожна країна повинна визнати це стадо токсичним
розмовляєш мовою матушкі
геть на росію.
показать весь комментарий
11.07.2024 20:46 Ответить
От скажіть мені будь ласка, ЩО повинна учудити рашка, щоб ці "голуби миру" нарешті озвіріли. зібрались до купи та вломили б їй по самісіньке?! Чи тільки, коли пиня довбане ядеркою по Нью-Йорку? Чи і тоді якийсь трамп буде верещати: "Так їм і треба! Бо мене, улюбленого там судили!!!"?!
показать весь комментарий
11.07.2024 21:51 Ответить
змаже ***** ложку новічком - нехай з підлоги лиже....
показать весь комментарий
12.07.2024 05:03 Ответить
Вже давно настав час опустити "залізну завісу"для росіяк від ЄС
показать весь комментарий
12.07.2024 11:13 Ответить
 
 