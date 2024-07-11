Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов

Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это - самый большой вклад страны с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки - это самый большой вклад в военные действия с момента вторжения РФ", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Австралия также предоставит "небольшое количество" персонала для нового командования НАТО для Украины - 700 человек для обучения и помощи в области безопасности.

Сообщается, что австралийский военный пакет содержит управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.

По словам австралийского правительства, общая сумма поддержки со стороны Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.