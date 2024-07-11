РУС
Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов

Австралія

Правительство Австралии решило предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это - самый большой вклад страны с момента полномасштабного вторжения РФ.

"Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки - это самый большой вклад в военные действия с момента вторжения РФ", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Австралия также предоставит "небольшое количество" персонала для нового командования НАТО для Украины - 700 человек для обучения и помощи в области безопасности.

Читайте также: Новый пакет помощи Украине на 225 млн дол. будет включать батарею Patriot и разные типы боеприпасов, - Пентагон

Сообщается, что австралийский военный пакет содержит управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.

По словам австралийского правительства, общая сумма поддержки со стороны Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.

Дякуємо уряду і народу Австралії за допомогу !
Так рашистів, вже два роки, як відсторонили від участі у футбольних турнірах під егідою UEFA та FIFA.
Тому ні клуби ні збірна рашки ніде не грають.
Тому i вiдмовились пускати)))
Одразу в офшори.....
Дякуємо уряду і народу Австралії за допомогу ! а де допомога для ЗСУ від українських олігархів чи війна це не їх справа, вони тільки грабувати вміють?
Чиїїх доларів - своїх, чи американських?
Дякуємо уряду і народу Австралії за допомогу !
Дякую!
Дякуємо ! Це не Юлька інвалідка Путіна підтримала в війні з Грузією,так ще дебілів їїстороників повно в країні
