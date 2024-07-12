Европейские союзники сократят инвестиции в Китай, если Пекин продолжит помогать Москве, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию. Глава Белого дома сделал это предупреждение после того, как НАТО обвинило Китай в содействии российскому вторжению в Украину.

Американский лидер отметил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, "если они будут поставлять России информацию, возможности и потенциал".

По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любую страну, в частности - европейские страны, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

"Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в случае, если Китай продолжит свою помощь - ред.)", - отметил Байден.

Отметим, что в решении саммита НАТО, который состоялся 9-11 июля в Вашингтоне, Китай назван решающей силой, способствующей войне России против Украины.

