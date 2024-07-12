РУС
2 560 23

Европейские союзники сократят инвестиции в Китай, если Пекин продолжит помогать Москве, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию. Глава Белого дома сделал это предупреждение после того, как НАТО обвинило Китай в содействии российскому вторжению в Украину.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Американский лидер отметил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, "если они будут поставлять России информацию, возможности и потенциал".

По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любую страну, в частности - европейские страны, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

Читайте также: КНР является главным проводником агрессии РФ против Украины, - Столтенберг рассказал, что НАТО будет нарабатывать стратегию по Китаю

"Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в случае, если Китай продолжит свою помощь - ред.)", - отметил Байден.

Отметим, что в решении саммита НАТО, который состоялся 9-11 июля в Вашингтоне, Китай назван решающей силой, способствующей войне России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай играет ключевую роль в поддержке агрессии РФ против Украины, - Столтенберг

Автор: 

Байден Джо (2801) Европа (2036) Китай (3186) россия (97281)
Топ комментарии
+11
Опоздали уже лет на тридцать.
12.07.2024 09:15 Ответить
+6
Та всі вже чули про твої "пекельні" санкції ...
12.07.2024 09:16 Ответить
+5
А США "готові скоротити інвестиції у Китай"?
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
12.07.2024 09:18 Ответить
Опоздали уже лет на тридцать.
12.07.2024 09:15 Ответить
Та всі вже чули про твої "пекельні" санкції ...
12.07.2024 09:16 Ответить
Якщо їх нема то чого рашисти благають їх зняти ?
12.07.2024 09:24 Ответить
Бо не сильно печуть, коли печуть то не благають, а верещать від болю ...
12.07.2024 10:05 Ответить
Ну якщо тобі саме верещання треба , послухай стони алко-мішки з приводу підсумків саміту НАТО
12.07.2024 10:06 Ответить
А США "готові скоротити інвестиції у Китай"?
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
12.07.2024 09:18 Ответить
ти про американців розповідай бо може забув якої країни ти президент . і спати вже пора вісьма вечора !
12.07.2024 09:18 Ответить
Голосуючі по приколи вчать президента США , що робити. Укатайка з вас, недолугих
12.07.2024 09:25 Ответить
я нагадаю що першими блазня обрали американці , а українці зробили по зразку з еталона демократії .
12.07.2024 09:32 Ответить
А може наступного разу скопіюємо промисловість США ,або її меді кеа

А ні найгірший епізод з їх історії. Ще б куклуксклан скопіювали /facepalm
12.07.2024 09:33 Ответить
так наші урядовці і спопіювали , перенесли все виробництво в Китай а в дома борються за екологію навіть населення скоротили щоб кисень менше з повітря забирало .
12.07.2024 09:46 Ответить
Оооо, ще один розумово відсталий графоман, Йди прочитай хоча б колобка, ай кью сразу підвищиться в 2 рази
12.07.2024 10:33 Ответить
розумово-відсталими були твої батьки, тому ти тільки зараз прочитав Колобка . назва книги пишеться з великої літери дебіле !
12.07.2024 15:57 Ответить
ключове тут "можуть". вони багато чого можуть, але мало що роблять
12.07.2024 09:23 Ответить
американці ще менше . компоненти ракети що прилетіла в лікарню тому підтвердження .
12.07.2024 09:28 Ответить
Ще трохи попатякаєте і Китай всіх вас скоротить
12.07.2024 09:26 Ответить
Та ти шо ,люб"язний ,китайську мову вже вчишь ,любитель тоталітарних режимів?
12.07.2024 10:36 Ответить
попередження за попередженням, скільки попереджень вже було за два роки? хоча б щось подіяло?
12.07.2024 09:28 Ответить
Це давно треба робити, які інвестиції у террористов?
12.07.2024 09:49 Ответить
Шо ...досі платять китаю ?! Так вони вже в Білорусі біля кордонів ЄС ...
12.07.2024 09:57 Ответить
Може скоротять а може буде так як із санкціями проти орків, вроді і вводять але так щоб їх можна було обійти... або з кредитами підсанкційному Ірану...

Байден одразу при приході до влади зняв додаткові мита на китайську продукцію, щоб типу інфляція в штатах не росла... але в реальності цим він дав змогу китайцям так себе вести, нарощувати озброєння, вилісти з іпотечної кризи, допомагати оркам.... Якби тоді поставили економіку Китаю на лопатки косооких можна було дотиснути на любі умови співпраці, як не крути але товарооборот між Китає та США і ЄС... складає 700 млрд...

А тепер з цією війною та дешевими ресурсами від орків їх економіка позаконкуренцією і вже вони можуть диктувати умови штатам ...
12.07.2024 10:39 Ответить
Тобто, інвестиції в кетай продовжуються - чекаємо ще ракет з західними компонентами. І компоненти ж гарнів - рашисти удосконалили свої х101 до того, що вони літають дуже низько (на рівні 17-го поверху), і спокійно обходять петріоти. Ті їх просто не бачать. Франція надала нам кілька якихось систем для виявлення низьколітаючих ракет, але це ні про що...
12.07.2024 11:12 Ответить
 
 