Европейские союзники сократят инвестиции в Китай, если Пекин продолжит помогать Москве, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если Пекин продолжит поддерживать Россию. Глава Белого дома сделал это предупреждение после того, как НАТО обвинило Китай в содействии российскому вторжению в Украину.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Американский лидер отметил, что Пекин не поставляет оружие Москве, но также подчеркнул, что Китай не получит финансовой выгоды, "если они будут поставлять России информацию, возможности и потенциал".
По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин считает, что Китай является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любую страну, в частности - европейские страны, чтобы инвестировать туда в обмен на обязательства со стороны Европы".
"Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в случае, если Китай продолжит свою помощь - ред.)", - отметил Байден.
Отметим, что в решении саммита НАТО, который состоялся 9-11 июля в Вашингтоне, Китай назван решающей силой, способствующей войне России против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
А ні найгірший епізод з їх історії. Ще б куклуксклан скопіювали /facepalm
Байден одразу при приході до влади зняв додаткові мита на китайську продукцію, щоб типу інфляція в штатах не росла... але в реальності цим він дав змогу китайцям так себе вести, нарощувати озброєння, вилісти з іпотечної кризи, допомагати оркам.... Якби тоді поставили економіку Китаю на лопатки косооких можна було дотиснути на любі умови співпраці, як не крути але товарооборот між Китає та США і ЄС... складає 700 млрд...
А тепер з цією війною та дешевими ресурсами від орків їх економіка позаконкуренцією і вже вони можуть диктувати умови штатам ...