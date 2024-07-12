УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
2 560 23

Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить допомагати Москві, - Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати Росію. Очільник Білого дому зробив це попередження після того, як НАТО звинуватило Китай у сприянні російському вторгненню в Україну.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Американський лідер зазначив, що Пекін не постачає зброю Москві, але також наголосив, що Китай не отримає фінансової вигоди, "якщо вони постачатимуть Росії інформацію, можливості та потенціал".

За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін вважає, що Китай є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку країну, зокрема європейські країни, щоб інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає сенсу зараз вести переговори з Путіним, - Байден

"Деякі з наших європейських друзів скоротять свої інвестиції (у разі, якщо Китай продовжить свою допомогу - ред.)", - зазначив Байден.

Зазначимо, що в рішенні саміту НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні, Китай названо вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.

Читайте також: КНР є головним провідником агресії РФ проти України, - Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю

Автор: 

Байден Джо (2899) Європа (2021) Китай (4913) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Опоздали уже лет на тридцать.
показати весь коментар
12.07.2024 09:15 Відповісти
+6
Та всі вже чули про твої "пекельні" санкції ...
показати весь коментар
12.07.2024 09:16 Відповісти
+5
А США "готові скоротити інвестиції у Китай"?
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
показати весь коментар
12.07.2024 09:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опоздали уже лет на тридцать.
показати весь коментар
12.07.2024 09:15 Відповісти
Та всі вже чули про твої "пекельні" санкції ...
показати весь коментар
12.07.2024 09:16 Відповісти
Якщо їх нема то чого рашисти благають їх зняти ?
показати весь коментар
12.07.2024 09:24 Відповісти
Бо не сильно печуть, коли печуть то не благають, а верещать від болю ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:05 Відповісти
Ну якщо тобі саме верещання треба , послухай стони алко-мішки з приводу підсумків саміту НАТО
показати весь коментар
12.07.2024 10:06 Відповісти
А США "готові скоротити інвестиції у Китай"?
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
показати весь коментар
12.07.2024 09:18 Відповісти
ти про американців розповідай бо може забув якої країни ти президент . і спати вже пора вісьма вечора !
показати весь коментар
12.07.2024 09:18 Відповісти
Голосуючі по приколи вчать президента США , що робити. Укатайка з вас, недолугих
показати весь коментар
12.07.2024 09:25 Відповісти
я нагадаю що першими блазня обрали американці , а українці зробили по зразку з еталона демократії .
показати весь коментар
12.07.2024 09:32 Відповісти
А може наступного разу скопіюємо промисловість США ,або її меді кеа

А ні найгірший епізод з їх історії. Ще б куклуксклан скопіювали /facepalm
показати весь коментар
12.07.2024 09:33 Відповісти
так наші урядовці і спопіювали , перенесли все виробництво в Китай а в дома борються за екологію навіть населення скоротили щоб кисень менше з повітря забирало .
показати весь коментар
12.07.2024 09:46 Відповісти
Оооо, ще один розумово відсталий графоман, Йди прочитай хоча б колобка, ай кью сразу підвищиться в 2 рази
показати весь коментар
12.07.2024 10:33 Відповісти
розумово-відсталими були твої батьки, тому ти тільки зараз прочитав Колобка . назва книги пишеться з великої літери дебіле !
показати весь коментар
12.07.2024 15:57 Відповісти
ключове тут "можуть". вони багато чого можуть, але мало що роблять
показати весь коментар
12.07.2024 09:23 Відповісти
американці ще менше . компоненти ракети що прилетіла в лікарню тому підтвердження .
показати весь коментар
12.07.2024 09:28 Відповісти
Ще трохи попатякаєте і Китай всіх вас скоротить
показати весь коментар
12.07.2024 09:26 Відповісти
Та ти шо ,люб"язний ,китайську мову вже вчишь ,любитель тоталітарних режимів?
показати весь коментар
12.07.2024 10:36 Відповісти
попередження за попередженням, скільки попереджень вже було за два роки? хоча б щось подіяло?
показати весь коментар
12.07.2024 09:28 Відповісти
Це давно треба робити, які інвестиції у террористов?
показати весь коментар
12.07.2024 09:49 Відповісти
Шо ...досі платять китаю ?! Так вони вже в Білорусі біля кордонів ЄС ...
показати весь коментар
12.07.2024 09:57 Відповісти
Може скоротять а може буде так як із санкціями проти орків, вроді і вводять але так щоб їх можна було обійти... або з кредитами підсанкційному Ірану...

Байден одразу при приході до влади зняв додаткові мита на китайську продукцію, щоб типу інфляція в штатах не росла... але в реальності цим він дав змогу китайцям так себе вести, нарощувати озброєння, вилісти з іпотечної кризи, допомагати оркам.... Якби тоді поставили економіку Китаю на лопатки косооких можна було дотиснути на любі умови співпраці, як не крути але товарооборот між Китає та США і ЄС... складає 700 млрд...

А тепер з цією війною та дешевими ресурсами від орків їх економіка позаконкуренцією і вже вони можуть диктувати умови штатам ...
показати весь коментар
12.07.2024 10:39 Відповісти
Тобто, інвестиції в кетай продовжуються - чекаємо ще ракет з західними компонентами. І компоненти ж гарнів - рашисти удосконалили свої х101 до того, що вони літають дуже низько (на рівні 17-го поверху), і спокійно обходять петріоти. Ті їх просто не бачать. Франція надала нам кілька якихось систем для виявлення низьколітаючих ракет, але це ні про що...
показати весь коментар
12.07.2024 11:12 Відповісти
 
 