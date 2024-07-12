Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить допомагати Москві, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати Росію. Очільник Білого дому зробив це попередження після того, як НАТО звинуватило Китай у сприянні російському вторгненню в Україну.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Американський лідер зазначив, що Пекін не постачає зброю Москві, але також наголосив, що Китай не отримає фінансової вигоди, "якщо вони постачатимуть Росії інформацію, можливості та потенціал".
За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін вважає, що Китай є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку країну, зокрема європейські країни, щоб інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".
"Деякі з наших європейських друзів скоротять свої інвестиції (у разі, якщо Китай продовжить свою допомогу - ред.)", - зазначив Байден.
Зазначимо, що в рішенні саміту НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні, Китай названо вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.
Всі "розумні" тільки коли ІНШИМ дають поради.
А ні найгірший епізод з їх історії. Ще б куклуксклан скопіювали /facepalm
Байден одразу при приході до влади зняв додаткові мита на китайську продукцію, щоб типу інфляція в штатах не росла... але в реальності цим він дав змогу китайцям так себе вести, нарощувати озброєння, вилісти з іпотечної кризи, допомагати оркам.... Якби тоді поставили економіку Китаю на лопатки косооких можна було дотиснути на любі умови співпраці, як не крути але товарооборот між Китає та США і ЄС... складає 700 млрд...
А тепер з цією війною та дешевими ресурсами від орків їх економіка позаконкуренцією і вже вони можуть диктувати умови штатам ...