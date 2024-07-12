Украина имеет право наносить ответные удары по территории РФ, - глава МИД Норвегии Эйде

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что позиция его страны относительно способности Украины наносить удары по российской территории "понятна и соответствует международному праву".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Если вас атакуют, вы можете отвечать на нападение также на территории нападающего", - сказал он.

Чиновник также рассказал об угрозах, с которыми сталкивается Норвегия со стороны России, и объяснил, при каких условиях можно применить статью 5 в случае гибридных атак, таких, как атаки на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.

