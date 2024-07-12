РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости
1 178 10

Украина имеет право наносить ответные удары по территории РФ, - глава МИД Норвегии Эйде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что позиция его страны относительно способности Украины наносить удары по российской территории "понятна и соответствует международному праву".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Если вас атакуют, вы можете отвечать на нападение также на территории нападающего", - сказал он.

Чиновник также рассказал об угрозах, с которыми сталкивается Норвегия со стороны России, и объяснил, при каких условиях можно применить статью 5 в случае гибридных атак, таких, как атаки на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.

Читайте также: Союзники закупят для Украины почти 120 тысяч снарядов калибра 152 мм

Автор: 

Норвегия (745) россия (97281) Украина (45126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Щоб Зеленський більше не говорив, що Україні заборонено бити по території РФ
показать весь комментарий
12.07.2024 09:41 Ответить
+3
шкода що ті хто це розуміють не мають можливості дати далекобійну зброю .
показать весь комментарий
12.07.2024 09:48 Ответить
+1
Думаю, щоб нагадувати *****, що заборона може бути знята за певних обставин.
Ну отака хибна концепція стримування.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я хочу знати, навіщо постійно торпедувати цю тему і в когось питати дозволо в публічному просторі?
Щоб путів спав спокійно, отримуючі кожного дня, що дозволу немає?
показать весь комментарий
12.07.2024 09:33 Ответить
Думаю, щоб нагадувати *****, що заборона може бути знята за певних обставин.
Ну отака хибна концепція стримування.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:38 Ответить
Концепція на рівні ясельної групи. Жах.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:22 Ответить
Ну була у США така х...ня у 70-ті до Рейгана.
А от Рейган вже взявся за Совок серйозно.

Схоже, що Госдеп не ту концепцію з полички взяв. Чи у нинішньої адміністрації кишка тонка.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:23 Ответить
Щоб Зеленський більше не говорив, що Україні заборонено бити по території РФ
показать весь комментарий
12.07.2024 09:41 Ответить
шкода що ті хто це розуміють не мають можливості дати далекобійну зброю .
показать весь комментарий
12.07.2024 09:48 Ответить
Балты и бритты норм, а все остальные так себе.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:49 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:22 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 11:24 Ответить
 
 