Украина имеет право наносить ответные удары по территории РФ, - глава МИД Норвегии Эйде
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что позиция его страны относительно способности Украины наносить удары по российской территории "понятна и соответствует международному праву".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Если вас атакуют, вы можете отвечать на нападение также на территории нападающего", - сказал он.
Чиновник также рассказал об угрозах, с которыми сталкивается Норвегия со стороны России, и объяснил, при каких условиях можно применить статью 5 в случае гибридных атак, таких, как атаки на энергетическую инфраструктуру.
Напомним, ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб путів спав спокійно, отримуючі кожного дня, що дозволу немає?
Ну отака хибна концепція стримування.
А от Рейган вже взявся за Совок серйозно.
Схоже, що Госдеп не ту концепцію з полички взяв. Чи у нинішньої адміністрації кишка тонка.