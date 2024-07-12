УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10383 відвідувача онлайн
Новини
1 178 10

Україна має права завдавати ударів у відповідь по території РФ, - глава МЗС Норвегії Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція його країни щодо спроможності України завдавати ударів по російській території "зрозуміла і відповідає міжнародному праву".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Якщо вас атакують, ви можете відповідати на напад також на території нападника", - сказав він.

Посадовець також розповів про загрози, з якими стикається Норвегія з боку Росії, і пояснив, за яких умов можна застосувати статтю 5 у разі гібридних атак, таких як атаки на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, ЗСУ можуть застосовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об’єктах у Росії, які становлять загрозу Україні, але не по Кремлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають різні безпекові загрози, але зараз усі зосереджені на Росії, - посол США Сміт

Автор: 

Норвегія (827) росія (67880) Україна (6174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Щоб Зеленський більше не говорив, що Україні заборонено бити по території РФ
показати весь коментар
12.07.2024 09:41 Відповісти
+3
шкода що ті хто це розуміють не мають можливості дати далекобійну зброю .
показати весь коментар
12.07.2024 09:48 Відповісти
+1
Думаю, щоб нагадувати *****, що заборона може бути знята за певних обставин.
Ну отака хибна концепція стримування.
показати весь коментар
12.07.2024 09:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я хочу знати, навіщо постійно торпедувати цю тему і в когось питати дозволо в публічному просторі?
Щоб путів спав спокійно, отримуючі кожного дня, що дозволу немає?
показати весь коментар
12.07.2024 09:33 Відповісти
Думаю, щоб нагадувати *****, що заборона може бути знята за певних обставин.
Ну отака хибна концепція стримування.
показати весь коментар
12.07.2024 09:38 Відповісти
Концепція на рівні ясельної групи. Жах.
показати весь коментар
12.07.2024 10:22 Відповісти
Ну була у США така х...ня у 70-ті до Рейгана.
А от Рейган вже взявся за Совок серйозно.

Схоже, що Госдеп не ту концепцію з полички взяв. Чи у нинішньої адміністрації кишка тонка.
показати весь коментар
12.07.2024 11:23 Відповісти
Щоб Зеленський більше не говорив, що Україні заборонено бити по території РФ
показати весь коментар
12.07.2024 09:41 Відповісти
шкода що ті хто це розуміють не мають можливості дати далекобійну зброю .
показати весь коментар
12.07.2024 09:48 Відповісти
Балты и бритты норм, а все остальные так себе.
показати весь коментар
12.07.2024 09:49 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
показати весь коментар
12.07.2024 10:22 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 11:24 Відповісти
 
 