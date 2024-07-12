Україна має права завдавати ударів у відповідь по території РФ, - глава МЗС Норвегії Ейде
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція його країни щодо спроможності України завдавати ударів по російській території "зрозуміла і відповідає міжнародному праву".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Якщо вас атакують, ви можете відповідати на напад також на території нападника", - сказав він.
Посадовець також розповів про загрози, з якими стикається Норвегія з боку Росії, і пояснив, за яких умов можна застосувати статтю 5 у разі гібридних атак, таких як атаки на енергетичну інфраструктуру.
Нагадаємо, ЗСУ можуть застосовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об’єктах у Росії, які становлять загрозу Україні, але не по Кремлю.
Топ коментарі
+4 Vitaliy Vodafone
показати весь коментар12.07.2024 09:41 Відповісти Посилання
+3 роман #583809
показати весь коментар12.07.2024 09:48 Відповісти Посилання
+1 Герхард
показати весь коментар12.07.2024 09:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб путів спав спокійно, отримуючі кожного дня, що дозволу немає?
Ну отака хибна концепція стримування.
А от Рейган вже взявся за Совок серйозно.
Схоже, що Госдеп не ту концепцію з полички взяв. Чи у нинішньої адміністрації кишка тонка.