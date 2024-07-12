Україна має права завдавати ударів у відповідь по території РФ, - глава МЗС Норвегії Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що позиція його країни щодо спроможності України завдавати ударів по російській території "зрозуміла і відповідає міжнародному праву".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Якщо вас атакують, ви можете відповідати на напад також на території нападника", - сказав він.

Посадовець також розповів про загрози, з якими стикається Норвегія з боку Росії, і пояснив, за яких умов можна застосувати статтю 5 у разі гібридних атак, таких як атаки на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, ЗСУ можуть застосовувати французьку зброю, щоб завдавати ударів по будь-яких військових об’єктах у Росії, які становлять загрозу Україні, але не по Кремлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО мають різні безпекові загрози, але зараз усі зосереджені на Росії, - посол США Сміт