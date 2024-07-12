В Норвежском море столкнулись корабль РФ "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат "АС-36", - ГУР

1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР.

Как отмечается, модернизация аппарата "АС-36" происходила в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года.

Носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота России "Михаил Рудницкий".

Также читайте: Вчера войска РФ привлекали к обстрелу ракетоноситель "Адмирал Макаров", - Плетенчук

"В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36". В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", - добавили в украинской разведке.

Сейчас россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36", добавили в ГУР.

Также смотрите: РФ держит в Черном и Азовском морях 7 кораблей, 3 из них – ракетоносители. ИНФОГРАФИКА