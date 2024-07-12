РУС
В Норвежском море столкнулись корабль РФ "Михаил Рудницкий" и глубоководный аппарат "АС-36", - ГУР

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат

1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР.

Как отмечается, модернизация аппарата "АС-36" происходила в Санкт-Петербурге на мощностях "Канонерского судоремонтного завода" с 2017 года.

Носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота России "Михаил Рудницкий".

"В момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, что привело к столкновению корпусов корабля и "АС-36". В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", - добавили в украинской разведке.

Сейчас россияне проводят оценку ущерба и времени, необходимого для ремонта "АС-36", добавили в ГУР.

+12
Рукожопи ))
12.07.2024 10:15 Ответить
+9
Це той, що як пріснопам'ятний "Лошарик", намірівався різати підводні трансатлантичні оптоволоконні кабелі?
12.07.2024 09:59 Ответить
+9
кацапи були бухі, як зазвичай
12.07.2024 10:05 Ответить
супер
12.07.2024 09:59 Ответить
Це той, що як пріснопам'ятний "Лошарик", намірівався різати підводні трансатлантичні оптоволоконні кабелі?
12.07.2024 09:59 Ответить
Нет. Это типа спасатель.
12.07.2024 12:42 Ответить
А ось і відповідь надійшла:
агентство Bloomberg повідомляє, шо: на думку наукового співробітника Норвезького інституту оборонних досліджень Катаржини Зіск, перерізання кабелю морського інституту і пошкодження кабелю на Шпіцбергені мають ознаки операцій рашистської розвідки.
14.07.2024 01:36 Ответить
"Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!"Пока саветская техника в руках "хахлов была - ана работала...."
12.07.2024 13:51 Ответить
була
діскотєка під кобздона..
затанцювались
12.07.2024 10:02 Ответить
кацапи були бухі, як зазвичай
12.07.2024 10:05 Ответить
Аставайся мальчік с намі
Будіш нашим каральом
Ла ла ла, ла ла ла..
12.07.2024 10:10 Ответить
Рукожопи ))
12.07.2024 10:15 Ответить
І що? Она утанула?
12.07.2024 10:16 Ответить
Скрепи налетіли на скрепи, бо керувала кацапська карма.
12.07.2024 10:28 Ответить
Хвантікі від цукерок "рошен" на глибоководному апараті АС-36 виявлені?
12.07.2024 10:33 Ответить
Эта сранная ымперия и сама развалилась бы и без войны (но чуть дольше)!!!
12.07.2024 15:11 Ответить
Мирний научній глубакаводний аппарат сразу накинулся на первое же судно,
которое попалось ему под руку.
Чтоби чужиє боялись.
12.07.2024 15:29 Ответить
Лошарик вибухнув під час "обстежень" міжнародних кабелів, і тепер терористи щось зумили "дослідити", але через поспіх.. (помітили небесне око) і поламали новоспечений "лошарик".
12.07.2024 20:47 Ответить
 
 