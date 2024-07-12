У Норвезькому морі зіткнулись корабель РФ "Михайло Рудницький" і глибоководний апарат "АС-36", - ГУР

1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".

Про це це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР.

Як зазначається, модернізація апарата "АС-36" відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.

Носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михайло Рудницький".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає два своїх кораблі в Чорному й Азовському морях, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницького" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36". Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - додали в український розвідці.

Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36", додало ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорноморський флот РФ, імовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО