У Норвезькому морі зіткнулись корабель РФ "Михайло Рудницький" і глибоководний апарат "АС-36", - ГУР

У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат

1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".

Про це це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР.

Як зазначається, модернізація апарата "АС-36" відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.

Носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михайло Рудницький".

"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницького" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36". Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - додали в український розвідці.

Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36", додало ГУР.

Топ коментарі
+12
Рукожопи ))
12.07.2024 10:15 Відповісти
+9
Це той, що як пріснопам'ятний "Лошарик", намірівався різати підводні трансатлантичні оптоволоконні кабелі?
12.07.2024 09:59 Відповісти
+9
кацапи були бухі, як зазвичай
12.07.2024 10:05 Відповісти
супер
12.07.2024 09:59 Відповісти
Це той, що як пріснопам'ятний "Лошарик", намірівався різати підводні трансатлантичні оптоволоконні кабелі?
12.07.2024 09:59 Відповісти
Нет. Это типа спасатель.
12.07.2024 12:42 Відповісти
А ось і відповідь надійшла:
агентство Bloomberg повідомляє, шо: на думку наукового співробітника Норвезького інституту оборонних досліджень Катаржини Зіск, перерізання кабелю морського інституту і пошкодження кабелю на Шпіцбергені мають ознаки операцій рашистської розвідки.
14.07.2024 01:36 Відповісти
"Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!"Пока саветская техника в руках "хахлов была - ана работала...."
12.07.2024 13:51 Відповісти
була
діскотєка під кобздона..
затанцювались
12.07.2024 10:02 Відповісти
кацапи були бухі, як зазвичай
12.07.2024 10:05 Відповісти
Аставайся мальчік с намі
Будіш нашим каральом
Ла ла ла, ла ла ла..
12.07.2024 10:10 Відповісти
Рукожопи ))
12.07.2024 10:15 Відповісти
І що? Она утанула?
12.07.2024 10:16 Відповісти
Скрепи налетіли на скрепи, бо керувала кацапська карма.
12.07.2024 10:28 Відповісти
Хвантікі від цукерок "рошен" на глибоководному апараті АС-36 виявлені?
12.07.2024 10:33 Відповісти
Эта сранная ымперия и сама развалилась бы и без войны (но чуть дольше)!!!
12.07.2024 15:11 Відповісти
Мирний научній глубакаводний аппарат сразу накинулся на первое же судно,
которое попалось ему под руку.
Чтоби чужиє боялись.
12.07.2024 15:29 Відповісти
Лошарик вибухнув під час "обстежень" міжнародних кабелів, і тепер терористи щось зумили "дослідити", але через поспіх.. (помітили небесне око) і поламали новоспечений "лошарик".
