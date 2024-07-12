У Норвезькому морі зіткнулись корабель РФ "Михайло Рудницький" і глибоководний апарат "АС-36", - ГУР
1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".
Про це це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР.
Як зазначається, модернізація апарата "АС-36" відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "Канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року.
Носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михайло Рудницький".
"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницького" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36". Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", - додали в український розвідці.
Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36", додало ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
агентство Bloomberg повідомляє, шо: на думку наукового співробітника Норвезького інституту оборонних досліджень Катаржини Зіск, перерізання кабелю морського інституту і пошкодження кабелю на Шпіцбергені мають ознаки операцій рашистської розвідки.
діскотєка під кобздона..
затанцювались
Будіш нашим каральом
Ла ла ла, ла ла ла..
которое попалось ему под руку.
Чтоби чужиє боялись.