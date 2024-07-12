50 человек с представителями Львовской табачной фабрики напали на правоохранителей во время проведения следственных действий, - БЭБ
Около 50 человек вместе с представителями Львовской табачной фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ, не допуская их в помещение на территории для проведения обыска.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ, передает Цензор.НЕТ.
Препятствование проведению следственных действий
"Вчера вечером в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.
В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска", - говорится в сообщении.
Как отмечается, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль.
В дальнейшем указанные лица пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на этот момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.
"Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебное авто заблокировано. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. Сейчас они в больнице", - сообщили в пресс-службе.
Открыто уголовное производство
В БЭБ отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Там сообщили, что следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном законом порядке, в рамках уголовного производства по решению суда и с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Сейчас представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования постановления следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях", - резюмировали в БЭБ.
Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины и ряд других организаций поддержали действия Бюро экономической безопасности (БЭБ), направленные на борьбу с нелегальным рынком табака.
Американско-Украинский Деловой Совет (USUBC) также высоко оценил работу правоохранительных органов.
Кроме того, Бюро экономической безопасности провело 24 одновременных обыска на производстве и в складских помещениях пяти отечественных производителей табачной продукции, в ходе которых были обнаружены поддельные марки акцизного налога и доказательства изготовления контрафактных сигарет. По данным Даниила Гетманцева, работу фабрик приостановили.
Та це ж цілий автобус ухилянтів! Де були ТЦК? 🤔
.
Але ці кондони з коментарями все псують....
Героям Слава....
Чи ви тут всі, з дубу впали, і вважаєте що це все робиться з самих благих намірів, ви точно з України ?
і ментів били, і один одного
І чому ганндони з ТЦК вартують під оборонними підприємствами, намагаючись схопити якогось особливо важливого для оборонки інженера, а на нафіг ннне потрібну країнні табачнну фабрику за граєю штурмовиків не приходять?
Повеселились на славу та ще й заллють всі разом це спиртом увечері, поки український народ зі своїм держбюджетом залишились в дураках.
Добре в глибокому тилу бикувати...
А чому ні у кого не виникає питання - чому десь раз у квартал - наїзд на Винницьку фабрику
Притому - різних структур .
А де ділися десятки відомихї львівських підприємств - від автобусного з Електроном до лако-фарбового
Може бізнес має право себе захищати