50 человек с представителями Львовской табачной фабрики напали на правоохранителей во время проведения следственных действий, - БЭБ

Около 50 человек вместе с представителями Львовской табачной фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ, не допуская их в помещение на территории для проведения обыска.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ, передает Цензор.НЕТ.

Препятствование проведению следственных действий

"Вчера вечером в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска", - говорится в сообщении.

Читайте также: И. о. руководителя детективов БЭБ Ткачук блокирует следственные действия на Львовской табачной фабрике, - журналист Плинский

Как отмечается, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль.

В дальнейшем указанные лица пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на этот момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

"Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебное авто заблокировано. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. Сейчас они в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Смотрите также: В Украине работают три производителя контрафактных сигарет, что вредит легальным фабрикам, - эксперт

Открыто уголовное производство

В БЭБ отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Там сообщили, что следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном законом порядке, в рамках уголовного производства по решению суда и с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования постановления следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях", - резюмировали в БЭБ.

Также читайте: На Киевщине обезвредили подпольное производство сигарет. Изъято продукции на 2 миллиона

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины и ряд других организаций поддержали действия Бюро экономической безопасности (БЭБ), направленные на борьбу с нелегальным рынком табака.

Американско-Украинский Деловой Совет (USUBC) также высоко оценил работу правоохранительных органов.

Кроме того, Бюро экономической безопасности провело 24 одновременных обыска на производстве и в складских помещениях пяти отечественных производителей табачной продукции, в ходе которых были обнаружены поддельные марки акцизного налога и доказательства изготовления контрафактных сигарет. По данным Даниила Гетманцева, работу фабрик приостановили.