9 008 46

50 человек с представителями Львовской табачной фабрики напали на правоохранителей во время проведения следственных действий, - БЭБ

Напад на співробітників БЕБ на Львівській тютюновій фабриці

Около 50 человек вместе с представителями Львовской табачной фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ, не допуская их в помещение на территории для проведения обыска.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ, передает Цензор.НЕТ.

Препятствование проведению следственных действий

"Вчера вечером в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.

В частности, около 50 человек спортивной внешности вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска", - говорится в сообщении.

Читайте также: И. о. руководителя детективов БЭБ Ткачук блокирует следственные действия на Львовской табачной фабрике, - журналист Плинский

Как отмечается, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль.

В дальнейшем указанные лица пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что они на этот момент были изъяты в соответствии с протоколом осмотра.

"Требование патрульных полицейских прекратить незаконные действия было проигнорировано, а их служебное авто заблокировано. После этого неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. Сейчас они в больнице", - сообщили в пресс-службе.

Смотрите также: В Украине работают три производителя контрафактных сигарет, что вредит легальным фабрикам, - эксперт

Открыто уголовное производство

В БЭБ отметили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Там сообщили, что следственные действия на территории фабрики проводятся в установленном законом порядке, в рамках уголовного производства по решению суда и с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Сейчас представители фабрики и другие лица продолжают препятствовать правоохранителям в проведении следственных действий и игнорируют требования постановления следственного судьи на проведение обыска на складских и производственных помещениях", - резюмировали в БЭБ.

Также читайте: На Киевщине обезвредили подпольное производство сигарет. Изъято продукции на 2 миллиона

Ранее сообщалось, что Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины и ряд других организаций поддержали действия Бюро экономической безопасности (БЭБ), направленные на борьбу с нелегальным рынком табака.

Американско-Украинский Деловой Совет (USUBC) также высоко оценил работу правоохранительных органов.

Кроме того, Бюро экономической безопасности провело 24 одновременных обыска на производстве и в складских помещениях пяти отечественных производителей табачной продукции, в ходе которых были обнаружены поддельные марки акцизного налога и доказательства изготовления контрафактных сигарет. По данным Даниила Гетманцева, работу фабрик приостановили.

обыск (1935) табак (303) Бюро экономической безопасности (249)
Топ комментарии
+31
близько 50 осіб спортивної зовнішності

Та це ж цілий автобус ухилянтів! Де були ТЦК? 🤔
12.07.2024 12:18 Ответить
+17
ТЦК, що ********? Від "50 чоловік спортивної зовнішності" можна і по голові отгребти не слабо.
12.07.2024 12:26 Ответить
+13
Пів-роти штурмової піхоти...
12.07.2024 12:20 Ответить
близько 50 осіб спортивної зовнішності

Та це ж цілий автобус ухилянтів! Де були ТЦК? 🤔
12.07.2024 12:18 Ответить
ТЦК, що ********? Від "50 чоловік спортивної зовнішності" можна і по голові отгребти не слабо.
12.07.2024 12:26 Ответить
А якщо ветеран з ТЦК одному з 50-ти прострелить коліно?
12.07.2024 12:37 Ответить
А он не приехал, как видите, зная, что сядет за это в тюрьму и надолго. На этих 50 человек нужно вдвое больше тцкашников. А в каком военкомате вы видели 100 тцкашников?
12.07.2024 13:00 Ответить
У ТЦК вони заброньовані як працівники оборонно-стратегічного підприємства.
12.07.2024 12:35 Ответить
Силовики татаровські. ЄС і США вимагають реформувати зе-БЕБ. Висновок, - тупо усунення конкурентів.
12.07.2024 12:38 Ответить
можливо цих 50 осіб "спортивної статури" і було ТЦК .???х/зн.
12.07.2024 13:09 Ответить
В них точно бронювання є, бо дуже цінні.
12.07.2024 13:30 Ответить
ми перетворились на країну вєчноЗЄльоного бардака

.
13.07.2024 08:36 Ответить
ACAB
12.07.2024 12:19 Ответить
Пів-роти штурмової піхоти...
12.07.2024 12:20 Ответить
и шо - не одного выстрела по-ногам хотя бы из резонострела? p.s "пострадавшие" поліціянти 100 процев в доле - только имитировали свои "слідчі дії"
12.07.2024 12:21 Ответить
ні, не було пострілу. А вот якщо би це були водії з пассажирами, дітлохи або невагітні жінки, ось тоді без пострілів би не обішлося.
12.07.2024 13:14 Ответить
Мусора можуть три постріли у спіну зробить неозброєному водію.Кліментіновські орли!
12.07.2024 14:01 Ответить
Є ще в країні мобресурс!
12.07.2024 12:22 Ответить
Шось гарне покурили
12.07.2024 12:27 Ответить
В Україні немає Національної гвардії, чи ці нападавші нападали з адвокатом і вже з рішенням суду про самооборону?
12.07.2024 12:28 Ответить
Нарешті люди почали робити те на що заслуговують ці 🤡 🤡 🤡....
12.07.2024 12:28 Ответить
Так гарно...
Але ці кондони з коментарями все псують....
Героям Слава....
12.07.2024 12:30 Ответить
шо саме робити? тарить левые сигареты без уплаты налогов?
12.07.2024 12:33 Ответить
Ви взагалі хоча б щось знаєте про це блокування підприємства, скільки це триває, скільки було втрачено надходжень в бюджет воюючої країни....
Чи ви тут всі, з дубу впали, і вважаєте що це все робиться з самих благих намірів, ви точно з України ?
12.07.2024 14:12 Ответить
Ми все знаєм.Що та фабрика належить найбільшому тепер корупціонеру Львівщини Козловському.Крім того будівельний бізнес,готельний,ресторанний тощо.Пів Львова скупив,найбільше озеро у Львові -Комсомольське - захопив разом з десятками гектарів реліктового букового лісу,набудував кругом готелів,стадіонів з понтом по прикладу братів Суркісів для футболу.Скільки ліній на фабриці працювали втемну?А Винниківський ринок в ценрі Львова який раптом опинився у власності його дочки?Де тут "бюджет воюючої країни"?Ясно що і це для нього минеться,відкупиться як завжди.
12.07.2024 16:53 Ответить
ну, тітушня та чОПи найбільш активно працювали ще при Ющенку,
і ментів били, і один одного
12.07.2024 12:39 Ответить
приїхали кошмарити бізнес похоже що без офіційних документів-інакше б визвали силовиків
12.07.2024 12:33 Ответить
Гріша Козловський і офіційний бізнес це речі несумісні я цього "бізнесмена" знаю ще з 90-их а ці невідомі люди прикривають так звану "мишку" яка надходить з одного невеличкого міста в Тернопільській області.
12.07.2024 12:51 Ответить
Знов мінтяри відгребли, то добрє і буде тільки поширюватись бо вже дуже часто приймають участь у "законних" віджиманнях.
12.07.2024 12:35 Ответить
Ну до ВЕБ довіри немає. Але що то за силовики, яким тряпками по морді надавали?
12.07.2024 12:36 Ответить
Винниківська республіка?
12.07.2024 12:39 Ответить
уявляю таку картинку в США чи Німеччині. Цих 50 'патріотів' спортивної зовнішності, певно, теж дуже хочуть в НАТО і ЄС, хоча не знають для чого саме
12.07.2024 12:39 Ответить
Реформа БЕБ - одна з умов вступу в ЄС. Татаров горою стоїть за стару БЕБ.
12.07.2024 12:41 Ответить
І чому не була викликана підмога і всі ці 50 не були заарештовані?
І чому ганндони з ТЦК вартують під оборонними підприємствами, намагаючись схопити якогось особливо важливого для оборонки інженера, а на нафіг ннне потрібну країнні табачнну фабрику за граєю штурмовиків не приходять?
12.07.2024 12:42 Ответить
Две группировки вошли в конфликт,на стороне одних,купленные за грошики,хлопчики в форме и с посвидченнями,на стороне других частая армия из бывших в форме.
12.07.2024 12:46 Ответить
Так і було, мусара нє прі дєлах кришеватєлі за кримінальні гроші розірграли войнушку з мусарами служивими.
Повеселились на славу та ще й заллють всі разом це спиртом увечері, поки український народ зі своїм держбюджетом залишились в дураках.
12.07.2024 20:54 Ответить
БЕБи як дворові бобики. Авторитет татарова та його чинчинів у Винниках нікчемний. Добре, хоч не обіс......ли.
12.07.2024 12:51 Ответить
Странно, почему тцк не приехало повестки раздавать, не потому ли, что ребята были спортивной внешности?
12.07.2024 12:57 Ответить
Галичина - український П'ємонт? Чи ні?
Добре в глибокому тилу бикувати...
12.07.2024 12:58 Ответить
А ГОРИТ ОНА НАВЕРНО НА УРА !)
12.07.2024 13:19 Ответить
Опять вкидывают лохторату тцк, титушек, макуху прелую---и прёт проходит! За последние 20 лет все абсолютно табачные фабрики запада страны и не только работали на контрабанду причём акцизным товаром! Что само по себе жуткое серьёзное дело во всем мире у нормальных. Это базовая часть любого бюджета страны. А у нас воля вольная. Лярды зелени ушли в офшоры только и только с этого бизнесса контрабанды табачных изделий. И знали все чьи фабрики, и все рабочие знали что, куда, почём и кто истинный владелец итд и тп. Тонели, вертолёты, лодки, автобусы, вагоны---жаль **** моря нет---так бы танкерами плыло! Если нам нужна дешёвая оперетка---так сойдёт. Но если нам нужна страна и нация? Тогда решайте сегодня завтра будет поздно. Враг на пороге. Ну ясно что делать. Война спишет. Перестрелять---сегодня к вечеру. Остальное от лукавого. Мягко выражаясь.
12.07.2024 13:45 Ответить
Клоуни з табачною мафією впоратись не можуть, а то касапів вирішили розвалити. Ага...
12.07.2024 14:04 Ответить
Не можуть? З чого ви це взяли? Не хочуть, бо це ж "свої"
12.07.2024 20:56 Ответить
ні для кого не таємниця, що вся бандота зараз у приватних охоронних фірмах, які чомусь НЕ МОБІЛІЗОВУЮТЬ.В Одесі Муніціпальна варта, всілякі Самсони, Зевси.... кишать здоровенними биками, які , як у даному випадку, охороняють кримінальний бізнес, прокацапських гандонів, які ображають ветеранів і т.д. Всі це знають, бачать, але влада їх не чіпає, бо користується також їхніми послугами
12.07.2024 14:36 Ответить
Треба мати надзвичайно добрий ДАХ щоб так поводитися.
12.07.2024 14:51 Ответить
С "рабочим классом" Винниковской табачки не могли справится коммуняки - третья смена (ночная) всегда работала налево, к.ак и на львоской ликерке)))
12.07.2024 14:58 Ответить
А чому їх не постріляли? Нахіба нам така поллюція?
12.07.2024 15:20 Ответить
блін , стільки понаписували...
А чому ні у кого не виникає питання - чому десь раз у квартал - наїзд на Винницьку фабрику
Притому - різних структур .
А де ділися десятки відомихї львівських підприємств - від автобусного з Електроном до лако-фарбового
Може бізнес має право себе захищати
12.07.2024 21:40 Ответить
 
 