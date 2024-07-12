УКР
50 осіб із представниками Львівської тютюнової фабрики напали на правоохоронців під час проведення слідчих дій, - БЕБ

Напад на співробітників БЕБ на Львівській тютюновій фабриці

Близько 50 осіб разом із представниками Львівської тютюнової фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ, не допускаючи їх до приміщення на території для проведення обшуку.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

Перешкоджання проведенню слідчих дій

"Вчора ввечері у м. Винники, Львівської області на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків.

Зокрема близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль.

Надалі зазначені особи намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

"Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні", - повідомили в пресслужбі.

Відкрито кримінальне провадження

У БЕБ зауважили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Там повідомили, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

"Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях", - резюмували в БЕБ.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України й ще ряд інших організацій підтримали дії Бюро економічної безпеки (БЕБ), що спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

Американсько-Українська Ділова Рада (USUBC) також високо оцінила роботу правоохоронних органів.

Крім того, Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет. За даними Данила Гетманцева, роботу фабрик зупинили.

обшук (2024) тютюн (575) Бюро економічної безпеки (745)
+31
близько 50 осіб спортивної зовнішності

Та це ж цілий автобус ухилянтів! Де були ТЦК? 🤔
12.07.2024 12:18 Відповісти
+17
ТЦК, що ********? Від "50 чоловік спортивної зовнішності" можна і по голові отгребти не слабо.
12.07.2024 12:26 Відповісти
+13
Пів-роти штурмової піхоти...
12.07.2024 12:20 Відповісти
А якщо ветеран з ТЦК одному з 50-ти прострелить коліно?
показати весь коментар
12.07.2024 12:37 Відповісти
А он не приехал, как видите, зная, что сядет за это в тюрьму и надолго. На этих 50 человек нужно вдвое больше тцкашников. А в каком военкомате вы видели 100 тцкашников?
показати весь коментар
12.07.2024 13:00 Відповісти
У ТЦК вони заброньовані як працівники оборонно-стратегічного підприємства.
показати весь коментар
12.07.2024 12:35 Відповісти
Силовики татаровські. ЄС і США вимагають реформувати зе-БЕБ. Висновок, - тупо усунення конкурентів.
показати весь коментар
12.07.2024 12:38 Відповісти
можливо цих 50 осіб "спортивної статури" і було ТЦК .???х/зн.
показати весь коментар
12.07.2024 13:09 Відповісти
В них точно бронювання є, бо дуже цінні.
показати весь коментар
12.07.2024 13:30 Відповісти
ми перетворились на країну вєчноЗЄльоного бардака

13.07.2024 08:36 Відповісти
ACAB
Пів-роти штурмової піхоти...
и шо - не одного выстрела по-ногам хотя бы из резонострела? p.s "пострадавшие" поліціянти 100 процев в доле - только имитировали свои "слідчі дії"
ні, не було пострілу. А вот якщо би це були водії з пассажирами, дітлохи або невагітні жінки, ось тоді без пострілів би не обішлося.
Мусора можуть три постріли у спіну зробить неозброєному водію.Кліментіновські орли!
Є ще в країні мобресурс!
Шось гарне покурили
В Україні немає Національної гвардії, чи ці нападавші нападали з адвокатом і вже з рішенням суду про самооборону?
Нарешті люди почали робити те на що заслуговують ці 🤡 🤡 🤡....
Так гарно...
Але ці кондони з коментарями все псують....
Героям Слава....
шо саме робити? тарить левые сигареты без уплаты налогов?
Ви взагалі хоча б щось знаєте про це блокування підприємства, скільки це триває, скільки було втрачено надходжень в бюджет воюючої країни....
Чи ви тут всі, з дубу впали, і вважаєте що це все робиться з самих благих намірів, ви точно з України ?
Ми все знаєм.Що та фабрика належить найбільшому тепер корупціонеру Львівщини Козловському.Крім того будівельний бізнес,готельний,ресторанний тощо.Пів Львова скупив,найбільше озеро у Львові -Комсомольське - захопив разом з десятками гектарів реліктового букового лісу,набудував кругом готелів,стадіонів з понтом по прикладу братів Суркісів для футболу.Скільки ліній на фабриці працювали втемну?А Винниківський ринок в ценрі Львова який раптом опинився у власності його дочки?Де тут "бюджет воюючої країни"?Ясно що і це для нього минеться,відкупиться як завжди.
показати весь коментар
12.07.2024 16:53 Відповісти
ну, тітушня та чОПи найбільш активно працювали ще при Ющенку,
і ментів били, і один одного
приїхали кошмарити бізнес похоже що без офіційних документів-інакше б визвали силовиків
Гріша Козловський і офіційний бізнес це речі несумісні я цього "бізнесмена" знаю ще з 90-их а ці невідомі люди прикривають так звану "мишку" яка надходить з одного невеличкого міста в Тернопільській області.
Знов мінтяри відгребли, то добрє і буде тільки поширюватись бо вже дуже часто приймають участь у "законних" віджиманнях.
Ну до ВЕБ довіри немає. Але що то за силовики, яким тряпками по морді надавали?
Винниківська республіка?
уявляю таку картинку в США чи Німеччині. Цих 50 'патріотів' спортивної зовнішності, певно, теж дуже хочуть в НАТО і ЄС, хоча не знають для чого саме
Реформа БЕБ - одна з умов вступу в ЄС. Татаров горою стоїть за стару БЕБ.
І чому не була викликана підмога і всі ці 50 не були заарештовані?
І чому ганндони з ТЦК вартують під оборонними підприємствами, намагаючись схопити якогось особливо важливого для оборонки інженера, а на нафіг ннне потрібну країнні табачнну фабрику за граєю штурмовиків не приходять?
Две группировки вошли в конфликт,на стороне одних,купленные за грошики,хлопчики в форме и с посвидченнями,на стороне других частая армия из бывших в форме.
Так і було, мусара нє прі дєлах кришеватєлі за кримінальні гроші розірграли войнушку з мусарами служивими.
Повеселились на славу та ще й заллють всі разом це спиртом увечері, поки український народ зі своїм держбюджетом залишились в дураках.
БЕБи як дворові бобики. Авторитет татарова та його чинчинів у Винниках нікчемний. Добре, хоч не обіс......ли.
Странно, почему тцк не приехало повестки раздавать, не потому ли, что ребята были спортивной внешности?
Галичина - український П'ємонт? Чи ні?
Добре в глибокому тилу бикувати...
А ГОРИТ ОНА НАВЕРНО НА УРА !)
Опять вкидывают лохторату тцк, титушек, макуху прелую---и прёт проходит! За последние 20 лет все абсолютно табачные фабрики запада страны и не только работали на контрабанду причём акцизным товаром! Что само по себе жуткое серьёзное дело во всем мире у нормальных. Это базовая часть любого бюджета страны. А у нас воля вольная. Лярды зелени ушли в офшоры только и только с этого бизнесса контрабанды табачных изделий. И знали все чьи фабрики, и все рабочие знали что, куда, почём и кто истинный владелец итд и тп. Тонели, вертолёты, лодки, автобусы, вагоны---жаль **** моря нет---так бы танкерами плыло! Если нам нужна дешёвая оперетка---так сойдёт. Но если нам нужна страна и нация? Тогда решайте сегодня завтра будет поздно. Враг на пороге. Ну ясно что делать. Война спишет. Перестрелять---сегодня к вечеру. Остальное от лукавого. Мягко выражаясь.
Клоуни з табачною мафією впоратись не можуть, а то касапів вирішили розвалити. Ага...
Не можуть? З чого ви це взяли? Не хочуть, бо це ж "свої"
ні для кого не таємниця, що вся бандота зараз у приватних охоронних фірмах, які чомусь НЕ МОБІЛІЗОВУЮТЬ.В Одесі Муніціпальна варта, всілякі Самсони, Зевси.... кишать здоровенними биками, які , як у даному випадку, охороняють кримінальний бізнес, прокацапських гандонів, які ображають ветеранів і т.д. Всі це знають, бачать, але влада їх не чіпає, бо користується також їхніми послугами
Треба мати надзвичайно добрий ДАХ щоб так поводитися.
С "рабочим классом" Винниковской табачки не могли справится коммуняки - третья смена (ночная) всегда работала налево, к.ак и на львоской ликерке)))
А чому їх не постріляли? Нахіба нам така поллюція?
блін , стільки понаписували...
А чому ні у кого не виникає питання - чому десь раз у квартал - наїзд на Винницьку фабрику
Притому - різних структур .
А де ділися десятки відомихї львівських підприємств - від автобусного з Електроном до лако-фарбового
Може бізнес має право себе захищати
