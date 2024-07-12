50 осіб із представниками Львівської тютюнової фабрики напали на правоохоронців під час проведення слідчих дій, - БЕБ

Близько 50 осіб разом із представниками Львівської тютюнової фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ, не допускаючи їх до приміщення на території для проведення обшуку.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ, передає Цензор.НЕТ.

Перешкоджання проведенню слідчих дій

"Вчора ввечері у м. Винники, Львівської області на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами Бюро економічної безпеки група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків.

Зокрема близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики та не допускали у приміщення для проведення обшуку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, частина з них незаконно виносила з місця проведення обшуку продукцію та завантажувала її в автомобіль.

Надалі зазначені особи намагались вивезти тютюнові вироби з території, не зважаючи на те, що вони на цей момент були вилучені відповідно до протоколу огляду.

"Вимога патрульних поліцейських припинити незаконні дії була проігнорована, а їх службове авто заблоковано. Після цього невстановлені особи почали стрибати по ньому та вчиняти інші хуліганські дії, застосовувати силу до правоохоронців. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження. Наразі вони знаходяться в лікарні", - повідомили в пресслужбі.

Відкрито кримінальне провадження

У БЕБ зауважили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Там повідомили, що слідчі дії на території фабрики проводяться у встановленому законом порядку, в рамках кримінального провадження за ухвалою суду та з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

"Наразі представники фабрики та інші особи продовжують перешкоджати правоохоронцям у проведенні слідчих дій та ігнорують вимоги ухвали слідчого судді на проведення обшуку на складських та виробничих приміщеннях", - резюмували в БЕБ.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес-асоціація, Американська торговельна палата, Федерація роботодавців України й ще ряд інших організацій підтримали дії Бюро економічної безпеки (БЕБ), що спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

Американсько-Українська Ділова Рада (USUBC) також високо оцінила роботу правоохоронних органів.

Крім того, Бюро економічної безпеки провело 24 одночасних обшуки на виробництві та у складських приміщеннях п'яти вітчизняних виробників тютюнової продукції, під час яких виявили підроблені марки акцизного податку та докази виготовлення контрафактних сигарет. За даними Данила Гетманцева, роботу фабрик зупинили.

