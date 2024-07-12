ГБР разоблачило работника ГСЧС, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации

На Львовщине ГБР разоблачило работника ГСЧС, который обещал помочь с отсрочкой от мобилизации за взятку. Готовятся ходатайства об избрании пожарному меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Государственном бюро расследований.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении работнику пожарно-спасательного отряда ГСЧС Львовской области, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации жителю городка вблизи Львова.







Служащий заверил, что имеет контакты в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и может договориться не только об обновлении учетных данных, но и помочь получить отсрочку от мобилизации на 1 год. Такую услугу пожарный оценил в 5,5 тыс. долларов США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области ГБР заблокировало схему переправки уклонистов, организованную директором благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

Пожарный взял деньги в авто своего автомобиля, после чего его задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении средств за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Также читайте: В Одесской области разоблачили правоохранителя, который за деньги переправлял военнообязанных в Молдову

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей. Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности других лиц.