ГБР разоблачило работника ГСЧС, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации

На Львовщине ГБР разоблачило работника ГСЧС, который обещал помочь с отсрочкой от мобилизации за взятку. Готовятся ходатайства об избрании пожарному меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Государственном бюро расследований.

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении работнику пожарно-спасательного отряда ГСЧС Львовской области, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации жителю городка вблизи Львова.

Працівник ДСНС обіцяв допомогти ухилянвм з відстрочкою
Працівник ДСНС обіцяв допомогти ухилянвм з відстрочкою
Працівник ДСНС обіцяв допомогти ухилянвм з відстрочкою

Служащий заверил, что имеет контакты в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и может договориться не только об обновлении учетных данных, но и помочь получить отсрочку от мобилизации на 1 год. Такую услугу пожарный оценил в 5,5 тыс. долларов США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области ГБР заблокировало схему переправки уклонистов, организованную директором благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

Пожарный взял деньги в авто своего автомобиля, после чего его задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении средств за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Працівник ДСНС обіцяв допомогти ухилянтам з відстрочкою

Также читайте: В Одесской области разоблачили правоохранителя, который за деньги переправлял военнообязанных в Молдову

Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей. Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности других лиц.

А пожежники шо? - лисі?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:55 Ответить
Можливо нехай зеєрмаки розповідять розповідь, яким чином виїхали і далі виїзджають підар@си типу аристовича ?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:57 Ответить
Трухін, Трубіцин, ...реабілітовані ?
показать весь комментарий
12.07.2024 14:26 Ответить
АФІГЕТЬ!
Ціла ДБР та ще разом з СБУ провели Міжвідомчу Державну Операцію...
по відлову сержанта пожежника, що пообіцяв окремому одному мешканцю відстрочку на рік.
Скільки агентів було задіяно - не менше двадцяти (по взводу від відомства)?
показать весь комментарий
12.07.2024 14:05 Ответить
Черговий раз насцяли в очі лохторату перед "після 16" безладом,людоловством та беззаконням.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:14 Ответить
Я так розумію, що ухилянти в особі дбр намагаються довести свою корисність на підставі подібних історій.
показать весь комментарий
12.07.2024 14:12 Ответить
О, боже! Викрили одного з тисячі
показать весь комментарий
12.07.2024 14:41 Ответить
 
 