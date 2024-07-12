ГБР разоблачило работника ГСЧС, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации
На Львовщине ГБР разоблачило работника ГСЧС, который обещал помочь с отсрочкой от мобилизации за взятку. Готовятся ходатайства об избрании пожарному меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Государственном бюро расследований.
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении работнику пожарно-спасательного отряда ГСЧС Львовской области, который за взятку обещал помочь с отсрочкой от мобилизации жителю городка вблизи Львова.
Служащий заверил, что имеет контакты в местном территориальном центре комплектования и социальной поддержки и может договориться не только об обновлении учетных данных, но и помочь получить отсрочку от мобилизации на 1 год. Такую услугу пожарный оценил в 5,5 тыс. долларов США.
Пожарный взял деньги в авто своего автомобиля, после чего его задержали правоохранители.
Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении средств за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей. Расследование продолжается, устанавливается причастность к противоправной деятельности других лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ціла ДБР та ще разом з СБУ провели Міжвідомчу Державну Операцію...
по відлову сержанта пожежника, що пообіцяв окремому одному мешканцю відстрочку на рік.
Скільки агентів було задіяно - не менше двадцяти (по взводу від відомства)?