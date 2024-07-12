ДБР викрило працівника ДСНС, який за хабар обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації
На Львівщині ДБР викрило працівника ДСНС, який обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації за хабар. Готуються клопотання про обрання пожежнику запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують у Державному бюро розслідувань.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру працівнику пожежно-рятувального загону ДСНС Львівської області, який за хабар обіцяв допомогти з відстрочкою від мобілізації мешканцю містечка поблизу Львова.
Службовець запевнив, що має контакти у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і може домовитися не лише про оновлення облікових даних, а й допомогти отримати відстрочку від мобілізації на 1 рік. Таку послугу пожежник оцінив у 5,5 тис. доларів США.
Пожежник взяв гроші в авто свого автомобіля, після чого його затримали правоохоронці.
Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Готуються клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків. Розслідування триває, встановлюється причетність до протиправної діяльності інших осіб.
Ціла ДБР та ще разом з СБУ провели Міжвідомчу Державну Операцію...
по відлову сержанта пожежника, що пообіцяв окремому одному мешканцю відстрочку на рік.
Скільки агентів було задіяно - не менше двадцяти (по взводу від відомства)?