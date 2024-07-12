В рекрутинговые центры обратилось 10 тыс. человек, около тысячи из них уже военнослужащие, - Минобороны

В рекрутинговые центры Министерства обороны Украины обратились более 10 тысяч человек. Около 1 тысячи человек из них уже являются военнослужащими.

Об этом сообщил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

"На сегодня уже более 10 тысяч обращений в наши центры", - заявил Бежевец. По его словам, эти люди получили соответствующие консультации.

"На сегодня чуть более 3 тысяч находятся в процессе подбора вакансий. И порядка тысячи людей уже или оформляются в ТЦК, или служат, или в учебных центрах. То есть уже являются военнослужащими", - рассказал он.

Уполномоченный представитель Минобороны отметил, что желающие могут непосредственно контактировать с воинскими частями, поскольку большинство вакансий выложены онлайн.

"А в таких центрах оказывают помощь для тех, кто хочет собрать больше информации, у кого не получается связаться с конкретной воинской частью, или кто просто хочет определяться, как я могу приобщиться, учитывая свой опыт, состояние здоровья и профиль", - отметил он.

12 июля в Одессе открылся 27-й рекрутинговый центр в Силы обороны Украины.