2 577 4

В рекрутинговые центры обратилось 10 тыс. человек, около тысячи из них уже военнослужащие, - Минобороны

рекрутинг

В рекрутинговые центры Министерства обороны Украины обратились более 10 тысяч человек. Около 1 тысячи человек из них уже являются военнослужащими.

Об этом сообщил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

"На сегодня уже более 10 тысяч обращений в наши центры", - заявил Бежевец. По его словам, эти люди получили соответствующие консультации.

"На сегодня чуть более 3 тысяч находятся в процессе подбора вакансий. И порядка тысячи людей уже или оформляются в ТЦК, или служат, или в учебных центрах. То есть уже являются военнослужащими", - рассказал он.

Уполномоченный представитель Минобороны отметил, что желающие могут непосредственно контактировать с воинскими частями, поскольку большинство вакансий выложены онлайн.

Читайте также: Минобороны начинает проект по отбору и рекрутингу операторов БПЛА для Сухопутных войск ВСУ

"А в таких центрах оказывают помощь для тех, кто хочет собрать больше информации, у кого не получается связаться с конкретной воинской частью, или кто просто хочет определяться, как я могу приобщиться, учитывая свой опыт, состояние здоровья и профиль", - отметил он.

12 июля в Одессе открылся 27-й рекрутинговый центр в Силы обороны Украины.

Минобороны (9581) мобилизация (2904) рекрутинг (149)
Міноборони не хоче пояснити такі дива - рекрут не проходить медосмотр в підрозділ по здоров'ю, але придатний для мобілізації в інші частини на таку саму посаду?
12.07.2024 20:32 Ответить
який такий рекрут?
коли по вулицях хапають?
а мами знали - соль, вермішель. спічкі.. на років з 5
12.07.2024 20:40 Ответить
27 рекрутинговых центров только, что созданных и 10 тысяч потенциальных новобранцев из которых 1000 рекрутов.
Создайте 270 центров и будет 100 тысяч и 10 тысяч рекрутов.
И не нужно будет ставить планы перед 880 тцк и сп и давить на них, чтобы любой ценой выполняли...
Что мешало это сделать еще год назад? Когда проект Гвардии Наступу показал, что люди готовые воевать есть и они просто хотят к себе нормального отношения?
12.07.2024 23:56 Ответить
Результат: на вході - гривня, а на виході - чверть копійки, зате скільки своїх людей прилаштовано
13.07.2024 10:56 Ответить
 
 