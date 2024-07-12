До рекрутингових центрів звернулось 10 тис. осіб, близько тисячі з них вже є військовослужбовцями, - Міноборони

До рекрутингових центрів Міністерства оборони України звернулися понад 10 тисяч осіб. Близько 1 тисячі осіб з них вже є військовослужбовцями.

Про це повідомив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"На сьогодні вже понад 10 тисяч звернень до наших центрів", — заявив Бежевець. За його словами, ці люди отримали відповідні консультації.

"На сьогодні трохи більше 3 тисяч знаходяться в процесі підбору вакансій. І порядку тисячі людей вже або оформлюються в ТЦК, або служать, або в навчальних центрах. Тобто вже є військовослужбовцями", — розповів він.

Уповноважений представник Міноборони зазначив, що охочі можуть безпосередньо контактувати з військовими частинами, оскільки більшість вакансій викладені онлайн.

"А в таких центрах надають допомогу для тих, хто хоче зібрати більше інформації, у кого не виходить сконтактувати з конкретною військовою частиною, або хто просто хоче визначатись, як я можу долучитись з огляду на свій досвід, стан здоров’я і профіль", — зауважив він.

12 липня в Одесі відкрився 27-й рекрутинговий центр до Сил оборони України.