До рекрутингових центрів звернулось 10 тис. осіб, близько тисячі з них вже є військовослужбовцями, - Міноборони
До рекрутингових центрів Міністерства оборони України звернулися понад 10 тисяч осіб. Близько 1 тисячі осіб з них вже є військовослужбовцями.
Про це повідомив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"На сьогодні вже понад 10 тисяч звернень до наших центрів", — заявив Бежевець. За його словами, ці люди отримали відповідні консультації.
"На сьогодні трохи більше 3 тисяч знаходяться в процесі підбору вакансій. І порядку тисячі людей вже або оформлюються в ТЦК, або служать, або в навчальних центрах. Тобто вже є військовослужбовцями", — розповів він.
Уповноважений представник Міноборони зазначив, що охочі можуть безпосередньо контактувати з військовими частинами, оскільки більшість вакансій викладені онлайн.
"А в таких центрах надають допомогу для тих, хто хоче зібрати більше інформації, у кого не виходить сконтактувати з конкретною військовою частиною, або хто просто хоче визначатись, як я можу долучитись з огляду на свій досвід, стан здоров’я і профіль", — зауважив він.
12 липня в Одесі відкрився 27-й рекрутинговий центр до Сил оборони України.
коли по вулицях хапають?
а мами знали - соль, вермішель. спічкі.. на років з 5
Создайте 270 центров и будет 100 тысяч и 10 тысяч рекрутов.
И не нужно будет ставить планы перед 880 тцк и сп и давить на них, чтобы любой ценой выполняли...
Что мешало это сделать еще год назад? Когда проект Гвардии Наступу показал, что люди готовые воевать есть и они просто хотят к себе нормального отношения?