УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4931 відвідувач онлайн
Новини
2 577 4

До рекрутингових центрів звернулось 10 тис. осіб, близько тисячі з них вже є військовослужбовцями, - Міноборони

рекрутинг

До рекрутингових центрів Міністерства оборони України звернулися понад 10 тисяч осіб. Близько 1 тисячі осіб з них вже є військовослужбовцями.

Про це повідомив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

"На сьогодні вже понад 10 тисяч звернень до наших центрів", — заявив Бежевець. За його словами, ці люди отримали відповідні консультації.

"На сьогодні трохи більше 3 тисяч знаходяться в процесі підбору вакансій. І порядку тисячі людей вже або оформлюються в ТЦК, або служать, або в навчальних центрах. Тобто вже є військовослужбовцями", — розповів він.

Уповноважений представник Міноборони зазначив, що охочі можуть безпосередньо контактувати з військовими частинами, оскільки більшість вакансій викладені онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони розпочинає проєкт з відбору та рекрутингу операторів БпЛА для Сухопутних військ ЗСУ

"А в таких центрах надають допомогу для тих, хто хоче зібрати більше інформації, у кого не виходить сконтактувати з конкретною військовою частиною, або хто просто хоче визначатись, як я можу долучитись з огляду на свій досвід, стан здоров’я і профіль", — зауважив він.

12 липня в Одесі відкрився 27-й рекрутинговий центр до Сил оборони України.

Автор: 

Міноборони (7678) мобілізація (3228) Рекрутинг (160)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міноборони не хоче пояснити такі дива - рекрут не проходить медосмотр в підрозділ по здоров'ю, але придатний для мобілізації в інші частини на таку саму посаду?
показати весь коментар
12.07.2024 20:32 Відповісти
який такий рекрут?
коли по вулицях хапають?
а мами знали - соль, вермішель. спічкі.. на років з 5
показати весь коментар
12.07.2024 20:40 Відповісти
27 рекрутинговых центров только, что созданных и 10 тысяч потенциальных новобранцев из которых 1000 рекрутов.
Создайте 270 центров и будет 100 тысяч и 10 тысяч рекрутов.
И не нужно будет ставить планы перед 880 тцк и сп и давить на них, чтобы любой ценой выполняли...
Что мешало это сделать еще год назад? Когда проект Гвардии Наступу показал, что люди готовые воевать есть и они просто хотят к себе нормального отношения?
показати весь коментар
12.07.2024 23:56 Відповісти
Результат: на вході - гривня, а на виході - чверть копійки, зате скільки своїх людей прилаштовано
показати весь коментар
13.07.2024 10:56 Відповісти
 
 