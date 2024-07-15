РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7245 посетителей онлайн
Новости Война
2 404 1

В Харькове были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов

У Харкові пролунали вибухи

Поздно вечером воскресенья, 14 июля, в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого в 22:10 Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на Харьковщине тактической авиацией РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью враг ударил по Харькову, есть пострадавшие

Автор: 

взрыв (6915) Харьков (7752)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 