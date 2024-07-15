В Харькове были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов

Поздно вечером воскресенья, 14 июля, в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого в 22:10 Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на Харьковщине тактической авиацией РФ.

