В Харькове были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали о пуске КАБов
Поздно вечером воскресенья, 14 июля, в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на своих корреспондентов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове были слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Незадолго до этого в 22:10 Воздушные силы сообщали о пусках КАБов на Харьковщине тактической авиацией РФ.
