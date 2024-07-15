В Кремле признали результаты саммита НАТО "угрожающими" для России, – Bloomberg
В Кремле заявили, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне являются "угрожающими" для России и сигнализируют об отсутствии оснований для начала переговоров о прекращении войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что своим заявлением о том, что Украина будет в НАТО. "Альянс демонстрирует свою решимость оставаться для нас врагом".
Потенциальное членство Украины в НАТО было одной из причин, которой Россия обосновала свое вторжение в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Белый дом объявил в среду, что с 2026 года он будет периодически размещать в Германии оружие большой дальности, в частности крылатые ракеты "Томагавк", в качестве средства сдерживания.
В ответ Песков заявил, что противостояние между Россией и США является глубоким и нет никаких признаков "выхода из этой спирали".
Он заявил журналистам, что план развертывания ракет США является "очень провокационным", а затем предположил, что нарастает противостояние типа холодной войны.
Также Песков заявил, что Россия планирует "внимательно наблюдать" за выборами президента США, отвечая на вопрос, может ли ситуация измениться после ноябрьского голосования.
Напомним, на саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне 9-11 июня, состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.
