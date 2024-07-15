РУС
Новости
4 826 15

В Кремле признали результаты саммита НАТО "угрожающими" для России, – Bloomberg

Лідери країн на саміті НАТО

В Кремле заявили, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне являются "угрожающими" для России и сигнализируют об отсутствии оснований для начала переговоров о прекращении войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что своим заявлением о том, что Украина будет в НАТО. "Альянс демонстрирует свою решимость оставаться для нас врагом".

Потенциальное членство Украины в НАТО было одной из причин, которой Россия обосновала свое вторжение в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Белый дом объявил в среду, что с 2026 года он будет периодически размещать в Германии оружие большой дальности, в частности крылатые ракеты "Томагавк", в качестве средства сдерживания.

В ответ Песков заявил, что противостояние между Россией и США является глубоким и нет никаких признаков "выхода из этой спирали".

Также читайте: Зеленский: В этой войне мы не можем говорить об успехе

Он заявил журналистам, что план развертывания ракет США является "очень провокационным", а затем предположил, что нарастает противостояние типа холодной войны.

Также Песков заявил, что Россия планирует "внимательно наблюдать" за выборами президента США, отвечая на вопрос, может ли ситуация измениться после ноябрьского голосования.

Напомним, на саммите НАТО, который прошел в Вашингтоне 9-11 июня, состоялась встреча лидеров государств, подписавших с Украиной соглашения по безопасности.

Автор: 

НАТО (10370) саммит (1233) Bloomberg (222)
Топ комментарии
+6
Для кацапів є загрозою даже існування України яка нікого не чіпала і в рази слабша за і НАТО, і за мордор. Для кацапів будь-яка країна є загрозою
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
+5
прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що своєю заявою про те, що Україна буде в НАТО. "Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом".
А що робить - коли в РОсії "з кожного утюга" вде десять років верещать про "На Берлин - за немками!" Та "США - в ядерний пепел!" ?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:58 Ответить
+4
взагалі не зрозумів!
кисєльов, соловьйов, скабєєва, вже ж два роки з нато воює.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:53 Ответить
Шо ж там загрозливого - коли рашка штампує снарядів більше як все НАТО
показать весь комментарий
15.07.2024 08:52 Ответить
взагалі не зрозумів!
кисєльов, соловьйов, скабєєва, вже ж два роки з нато воює.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:53 Ответить
прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що своєю заявою про те, що Україна буде в НАТО. "Альянс демонструє свою рішучість залишатися для нас ворогом".
А що робить - коли в РОсії "з кожного утюга" вде десять років верещать про "На Берлин - за немками!" Та "США - в ядерний пепел!" ?
показать весь комментарий
15.07.2024 08:58 Ответить
Для кацапів є загрозою даже існування України яка нікого не чіпала і в рази слабша за і НАТО, і за мордор. Для кацапів будь-яка країна є загрозою
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
... хіба єтака країна?
показать весь комментарий
15.07.2024 09:03 Ответить
Отже, кацапи задоволені пустопорожніми деклараціями, які підписує НАТО з так званим "президентом" зеленським
показать весь комментарий
15.07.2024 09:09 Ответить
Єдина загроза це первинні кацапи з інтелектом неандертальців. Може хоч Китай їх навчить коли захопить до Уралу.
показать весь комментарий
15.07.2024 09:19 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 09:37 Ответить
які загрози? нАтА - імпотентний оборонний блок, який ні разу за свою історію не нападав на більше-менш сильного противника. а про напад нАтА на найбільшу територію, яка ще й має ядерку - можна не те, що забути, а навіть і не мріяти....
показать весь комментарий
15.07.2024 09:53 Ответить
А типу рашка сильно краще у боротьбі проти більш-менш озброєної армії? Сочасні збройні сили зкотились і безнаказане авіаційну бомбардування, ракетні удари і локальну боротьбу проти децентралізованої партизанщини. Всі інші види брйових дій перетворюються в мясорубку.
показать весь комментарий
15.07.2024 11:05 Ответить
А коли ми прочитаємо правду
У Кремлі визнали результати саміту НАТО правління Путіна "загрозливими" для Росії, - Bloomberg

показать весь комментарий
15.07.2024 10:07 Ответить
Результати САМІТУ НАТО-це запрошення куйла до дальнішого безнаказаного знищення України і геноциду українців і є вкрай загрозливими для існування держави України
показать весь комментарий
15.07.2024 10:20 Ответить
Меня так ето улыбает мягко говоря. Рашисты всю жизнь называли НАТО врагом и кричали что НАТО на них хочет напасть а теперь обеспокоились что НАТО их враг.
показать весь комментарий
15.07.2024 10:34 Ответить
Основания для начала переговоров просты - валенки собирают свои манатки и шлепают из Украины к мамкам и папкам. Начиная выплачивать триллион евро репараций Украине.
Увязать усиление НАТО из за враждебной риторики кремля и кремлевских угроз с переговорами по миру в Украине там же смешно как увязать лысину Путина с яйцами Медведева ))
показать весь комментарий
15.07.2024 11:10 Ответить
Так. Риго-ОПешне шобло теж розчароване. Зеля про це сам заявив.
показать весь комментарий
15.07.2024 12:06 Ответить
 
 