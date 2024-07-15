В России заявили о сбивании якобы 22 украинских беспилотников

Россию ночью 15 июля массированно атаковали по меньшей мере 22 дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны РФ.

По заявлению ведомства, 15 дронов уничтожили над Брянской областью, один - над Липецкой областью и шесть - над аннексированным Крымом.

Ранее сообщалось, что об атаке украинских беспилотников заявили власти оккупированного Севастополя, Брянской и Липецкой области.

