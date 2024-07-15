РУС
Новости Война
В России заявили о сбивании якобы 22 украинских беспилотников

Россию ночью 15 июля массированно атаковали по меньшей мере 22 дрона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны РФ.

По заявлению ведомства, 15 дронов уничтожили над Брянской областью, один - над Липецкой областью и шесть - над аннексированным Крымом.

Ранее сообщалось, что об атаке украинских беспилотников заявили власти оккупированного Севастополя, Брянской и Липецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Россия увидит, что мы имеем успех, она будет искать мира, - Ринкевичс

Так, все більше підозр про те, що у грі союзників "можна - не можна" бити вглиб рашки наданими ракетами є третій фактор: Андрюша дЄрьмак, який нашіптує Блазню у вуха страшилки "ніззя біть па братьям, нам с німі ешьчьо даґаварівацца", від чого у юдомалороса трясуться колінця.
15.07.2024 09:53 Ответить
Коли вже ракети підуть на росію?
15.07.2024 09:26 Ответить
Ну да,дрони збивають ,а щепки летят по нафтобазам
15.07.2024 09:33 Ответить
Коли вже ракети підуть на росію?
15.07.2024 09:26 Ответить
ЧИМ саме "збивали"? Електропідстанціями чи нафтобазами?
15.07.2024 09:28 Ответить
Ну да,дрони збивають ,а щепки летят по нафтобазам
15.07.2024 09:33 Ответить
Чим збили?
15.07.2024 09:28 Ответить
Чого гадати - якшо ніде не горить - то не є добре
15.07.2024 09:30 Ответить
Бо дрони мають лише відволікати увагу і перевантажувати систему ППО рашки. За дронами мають летіти ракети.
15.07.2024 09:54 Ответить
Якшо вони є
15.07.2024 09:59 Ответить
15.07.2024 09:35 Ответить
і шість - над анексованим Кримом.

Крим дозволено і ракетами...але зелена мразота цього не робе...
15.07.2024 09:36 Ответить
Так, все більше підозр про те, що у грі союзників "можна - не можна" бити вглиб рашки наданими ракетами є третій фактор: Андрюша дЄрьмак, який нашіптує Блазню у вуха страшилки "ніззя біть па братьям, нам с німі ешьчьо даґаварівацца", від чого у юдомалороса трясуться колінця.
15.07.2024 09:53 Ответить
Це ще з оману зрозуміло
15.07.2024 10:10 Ответить
... я не полінувався знайти Вас на іншій сторінці Цензора... враховуючі то..що чи Ваш допис видалили..чи Ви самі трохи порозумнішали!!! Я не приховую своєї прихильності до Пороха. Це керівник високого рівня. Враховуючі..що Ви теж не в захваті від зеленої паскуди... і від Пороха.. то у мене питання... То хто повинен був у 2019 році зайняти місце президента? І щось мені підказує... що Ви з тих... кому ніколи подумати... зробити аналіз..і прийняти рішення. Ви просто не пішли на вибори... За Вас зробили вибір інші..дурноголові... А результат ..це війна.
І Ваші не зовсім розумні висновки стосовно того...щоб було... якби вибрали Пороха. А не було б війни! Реально!! Бо армію озброювали... модернізували... підіймали і люди йшли служити. Ракетні програми... договори з НАТО... велика політична робота... достатньо повільно..але підіймалася економіка. Чи може Ви не чули слова *****... нам всеодно ..хто буде президентом України... Аби не Порошенко І я на 100 впевнений... що Порох би не знищував армію... не відводив би війська і стовідсотково підняв би весь світ на ноги... якщо б ситуація з руснявими військами у українських кордонів була б загрозливою і пахло нападом.
Скажу Вам одне..мій не дуже розумний друже!!! Путлер зробив велику помилку... напавши 24.02.2022 року. Величезну. Треба було почекати ще пару років... і зелена паскуда розвалила б армію до роти почесної варти... знищила б усе..що було...і тоді ми з Вами тут ні про що не писали і нічого б не говорили. Коли наш дурноголовий тупий народ не хоче думати..аналізувати.. (це для більш ніх 80 відсотків неможливо) то він і вмивається кров*ю... за наслідки своєї тупісті.
28.09.2024 10:06 Ответить
Ракети треба, ракети.
15.07.2024 10:30 Ответить
На росії потєрь нєт, всё збіваєм!))))
15.07.2024 15:24 Ответить
 
 