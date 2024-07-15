В России заявили о сбивании якобы 22 украинских беспилотников
Россию ночью 15 июля массированно атаковали по меньшей мере 22 дрона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в минобороны РФ.
По заявлению ведомства, 15 дронов уничтожили над Брянской областью, один - над Липецкой областью и шесть - над аннексированным Крымом.
Ранее сообщалось, что об атаке украинских беспилотников заявили власти оккупированного Севастополя, Брянской и Липецкой области.
Крим дозволено і ракетами...але зелена мразота цього не робе...
І Ваші не зовсім розумні висновки стосовно того...щоб було... якби вибрали Пороха. А не було б війни! Реально!! Бо армію озброювали... модернізували... підіймали і люди йшли служити. Ракетні програми... договори з НАТО... велика політична робота... достатньо повільно..але підіймалася економіка. Чи може Ви не чули слова *****... нам всеодно ..хто буде президентом України... Аби не Порошенко І я на 100 впевнений... що Порох би не знищував армію... не відводив би війська і стовідсотково підняв би весь світ на ноги... якщо б ситуація з руснявими військами у українських кордонів була б загрозливою і пахло нападом.
Скажу Вам одне..мій не дуже розумний друже!!! Путлер зробив велику помилку... напавши 24.02.2022 року. Величезну. Треба було почекати ще пару років... і зелена паскуда розвалила б армію до роти почесної варти... знищила б усе..що було...і тоді ми з Вами тут ні про що не писали і нічого б не говорили. Коли наш дурноголовий тупий народ не хоче думати..аналізувати.. (це для більш ніх 80 відсотків неможливо) то він і вмивається кров*ю... за наслідки своєї тупісті.