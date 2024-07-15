РУС
Ночью были "прилеты" по воинской части россиян на мысе Фиолент рядом с оккупированным Севастополем, - СМИ

В окупованому Севастополі лунали вибухи вночі 15 липня

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночных ударов дронов была поражена российская воинская часть на мысе Фиолент.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" и Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

"Дым в Севастополе рассеивается. Ночью были прилеты к российской воинской части в районе мыса Фиолент. Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (в/ч 85702)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего было 8 взрывов. Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

У Севастополі вражена військова частина на мисі Фіолент

Указано, что военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

Ранее минобороны РФ заявило о сбивании шести беспилотников над оккупированным Крымом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заявили о сбивании якобы 22 украинских беспилотников

Напомним, об атаке украинских беспилотников в ночь на 15 июля заявили власти оккупированного Севастополя, Брянской и Липецкой области.

На рашистів, зійшов Благодатний Вогонь з України!
Тепер, їм буде краще…

Слава Захисникам України!
15.07.2024 09:54 Ответить
Ще б метрів на 100-150 правіше. Але і так непогано.
15.07.2024 09:59 Ответить
Янсур анабой, таке казкове місце зас...ли своїми балалайками((
15.07.2024 10:02 Ответить
Ракети треба, ракети.
15.07.2024 10:04 Ответить
а чому не ракети?? дерьмак не дозволяе.....
15.07.2024 10:05 Ответить
все по-плану...по-оманському плану....
15.07.2024 10:52 Ответить
Дуже бентежить, що давно не застосовується ракетне озброєння , в т. ч. касетного типу. Відчувається , що знову дія яказь заборона. Чи Бідона чи зевлади? Щоби не було ескалації, так мразоти?
