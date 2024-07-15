Ночью были "прилеты" по воинской части россиян на мысе Фиолент рядом с оккупированным Севастополем, - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночных ударов дронов была поражена российская воинская часть на мысе Фиолент.

Об этом сообщает "Суспільне Крим" и Telegram-канал "Крымский ветер", информирует Цензор.НЕТ.

"Дым в Севастополе рассеивается. Ночью были прилеты к российской воинской части в районе мыса Фиолент. Это дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12 зенитного ракетного полка (в/ч 85702)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего было 8 взрывов. Предположительно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.







Указано, что военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

Ранее минобороны РФ заявило о сбивании шести беспилотников над оккупированным Крымом.

Напомним, об атаке украинских беспилотников в ночь на 15 июля заявили власти оккупированного Севастополя, Брянской и Липецкой области.