Сутки на Донетчине: враг более 3000 раз обстрелял населенные пункты, погиб человек

За сутки в Донецкой области враг обстрелял 8 населенных пунктов, есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

На Мирноград россияне сбросили две управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30СН" - попали в пятиэтажку и учебное заведение. По меньшей мере один человек погиб, еще 7 получили ранения.

"По предварительной информации, два человека находятся под завалами. Повреждены 8 многоквартирных домов, - сообщили в полиции области.

Краматорский район

По Лиману оккупанты ударили четырьмя авиабомбами "ОДАБ-500" с УМПК - ранили трех гражданских лиц. Повреждены 4 дома, 2 админздания, кафе, магазин, 7 хозяйственных построек, авто.

Также в Лиманской громаде разрушен дом в Закитном; в Торском 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Николаевке Константиновской громады повторно повреждены частные дома. В Гнатовке в результате артобстрела повреждены 6 частных домов.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 3 многоэтажки и 3 нежилых здания. В Зализном Торецкой громады ранен человек.

