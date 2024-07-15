Четверо военных пытались бежать в Молдову, одного из них застрелили: ГБР расследует обстоятельства инцидента. ФОТО
Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Военные сбежали из учебной части
По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.
При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.
Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничник застрелил военного-дезертира, который напал на него в Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. нанести травми пограничнику, щоб той не завадив втечі за кордон
2. вбити пограничника і втекти за кордон
3. вбити пограничника і залишитись в Україні
4. відібрати в пограничника зброю і залишатись на місці події.
ЗСУ вбивають ворогів за сумління та захист України
Ось вам і свіженьке дослідження.
В ньому хтось знайшов свій вік?
Нажаль це класика
Кому потрібно нападати на прикордонника, якщо ціль покинути країну? Коли напад кваліфікують не як самозахист. Люди тупіють зі швидкістю світла.
Насолоджуйтесь.
П.С - до твого відома в світі була лише одна країна з якої люди тікають навіть попри ризик смерті, і тепер до цього списку добавилась ще одна " країна мрій "
"Президент України Володимир Зеленський розповів, що 14 бригад ЗСУ не мають достатньої кількості зброї ."https://wz.lviv.ua/news/516302-14-bryhad-zsu-ne-maiut-dostatno-zbroi
"Чорні свитки" по-ДзЄрьмаковськи. Асфальтом будуть відбиватися. Слава найшашличнішому!https://wz.lviv.ua/news/516302-14-bryhad-zsu-ne-maiut-dostatno-zbroi
чого такі модні?
Людино, це триндєц яка честь і хвала? Він не кацапа пристрелив а українця, ти про що говориш?
П.С - якщо коментарі таких кровожерливих хом'ячків як ти нарізати і виставити на загальний огляд, то відкриється питання а чи не божевільні терористи ці українці
По перше, два в одному- і прикордонник, і вертухай. А ще, якщо потрібно, може бути і касіром. Навіть три в одному.
По друге, які файні хлопці ці прикордонники - навіть тікаючи ухилянти/дезертири не в змозі відвести очей від сяючого образу мужнього захисника України і змінюють напрямок руху просто в його обійми.
По третє, як зросла військова вправність - ніяких поранених, тільки на смерть, наповал. Таких прикордонників не можна на нуль, не дай Боже ще загинуть.
Залишилося тільки їм сказати що ворог на сході а не на заході і все, рашці кінець.
По перше, два в одному- і прикордонник, і вертухай. А ще, якщо потрібно, може бути і касіром. Навіть три в одному.
По друге, які файні хлопці ці прикордонники - навіть тікаючи ухилянти/дезертири не в змозі відвести очей від сяючого образу мужнього захисника України і змінюють напрямок руху просто в його обійми.
По третє, як зросла військова вправність - ніяких поранених, тільки на смерть, наповал. Таких прикордонників не можна на нуль, не дай Боже ще загинуть.
Залишилося тільки їм сказати що ворог на сході а не на заході і все, рашці кінець.