Четверо военных пытались бежать в Молдову, одного из них застрелили: ГБР расследует обстоятельства инцидента. ФОТО

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

Военные сбежали из учебной части

По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

