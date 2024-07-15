РУС
Четверо военных пытались бежать в Молдову, одного из них застрелили: ГБР расследует обстоятельства инцидента. ФОТО

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего, который пытался нелегально пересечь украино-молдавскую границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Военные сбежали из учебной части

По оперативным данным, 14 июля 2024 года в Захаровском районе Одесской области четверо военнослужащих сбежали из учебной части и пытались пешком перейти в Республику Молдова. Для того чтобы подъехать к границе, беглецы наняли такси.

При попытке перехода границы пограничники заметили их и задержали. Один из беглецов напал на пограничника, пытаясь убежать. В ответ тот применил табельное оружие и застрелил нападавшего.

Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

На Одещині застрелили дезертира

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что пограничник застрелил военного-дезертира, который напал на него в Одесской области.

+36
Наградіть грамотой і отпуском домой.
"Прі нєвозможності задєржать нарушітєлєй - прімєніть оружіє, прєждє чєм оні успєют пєрєйті на тєріторію капіталістічєского государства".

15.07.2024 12:24 Ответить
+16
15.07.2024 12:32 Ответить
+15
Прикордонник виконував свої обовя'язки , а дезертири порушили закон , все просто .
15.07.2024 11:42 Ответить
Как-то по дебильному написан текст"Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника " то він нападав чи тікав?
15.07.2024 12:37 Ответить
Ваша версія "Один із втікачів напав на прикордонника, щоб відібрати в нього зброю... продовжуйте які ваші варіанти подальших подій. Ось Вам варіанти, який ви вважаєте найбільш правдоподібним?

1. нанести травми пограничнику, щоб той не завадив втечі за кордон
2. вбити пограничника і втекти за кордон
3. вбити пограничника і залишитись в Україні
4. відібрати в пограничника зброю і залишатись на місці події.
15.07.2024 12:52 Ответить
Жора , не делай дурака. Ясно написано что напал . Я думаю так - не с пустыми руками. А присяга что - пустые слова? Там ясно сказано что за нарушение кара.
15.07.2024 13:02 Ответить
найомнічєство - вбивати людей за гроші, то в рашці

ЗСУ вбивають ворогів за сумління та захист України
15.07.2024 14:09 Ответить
Хорош уже ***** пороть. Добровольцы закончились, страну могут спасти только мобилизованные, нравится это кому-то или нет
15.07.2024 14:46 Ответить
Ну так тим хто тікає та страна накуй не всралася. Ви так не знаходите? І не треба про те, що краіна дуже багато для людей зробила, і шо тепер вонт винні їй.
16.07.2024 07:49 Ответить
В даному випадку йдеться не про ухилянтів на Тисі, а про дезертирів. Питання відпадають самі собою...
15.07.2024 14:21 Ответить
Такі самі ухілянти, якіх зловил ТЦК. Вони з учебки бігли.
15.07.2024 19:05 Ответить
Питання відпадуть коли всяке бидло яке захищає прикордонника піде служити а не спати на цензорі
15.07.2024 19:44 Ответить
А оце бидло, що написало цю фуйню, що робить на цензорі?
15.07.2024 20:42 Ответить
А чого відпадає? У нас є закон, який дозволяє стріляти в спину дезиртиру-утікачу без зброї? Не несіть зуйні
16.07.2024 07:51 Ответить
А знаєте, хто найбільше засуджує ухилянтів? 37% людей похилого віку (60+) вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18-29 років) не соромно. Як, імовірно, і їхнім батькам (50-59 років) - 52% людей цього віку можуть зрозуміти ухилянтів".
Ось вам і свіженьке дослідження.
В ньому хтось знайшов свій вік?
15.07.2024 14:27 Ответить
ну коли тебе це не стосується, можна кричати і про перемогу і про кордони 91 року.... Та чого там можна про похід на москву кричати...
Нажаль це класика
15.07.2024 23:00 Ответить
Всю ×уйню перерахував, окрім головного - що кажуть про ухілянтів фронтовики. Отже шукати треба не вік, а твого сраного замовника, який видав тобі таку тупу методичку.
15.07.2024 23:44 Ответить
А ти відміни 10 років тюрми за дезертирство і невиконання наказів, і побачимо де будуть фронтовики
16.07.2024 01:23 Ответить
Фронтовики там тільки і мріють щоб під 3 тис КАБів що росія скидає щомісяця затягнути когось іншого, але то був їх вибір, могли обрати і тюрму але вижити.
16.07.2024 01:25 Ответить
Доречі це відповідь на висер, про те що не варто лишати війну наступним поколінням... Та ті гниди виховані підороязикими самі здадуть без бою Україну
19.07.2024 21:52 Ответить
Країна демографічно пробиває дно, міграція тільки з сербами ще не випередила. Мільярдер тікає по чужому поспарту. А людям показують потопельників, вкажуть що люди не повертається бо боягузи - і немає проблем щоб стріляти.
Кому потрібно нападати на прикордонника, якщо ціль покинути країну? Коли напад кваліфікують не як самозахист. Люди тупіють зі швидкістю світла.
15.07.2024 14:57 Ответить
Ета другоє. І ваапще - іпсо)))
16.07.2024 07:52 Ответить
а по тобі зразу скажеш, що ти сцикопіхата малорос.
15.07.2024 15:41 Ответить
Беріть вище. Мені байдуже хто чи що вам потрібно. Вам багнюка дає розуміння що ви можете нею кидатись.
Насолоджуйтесь.
15.07.2024 19:49 Ответить
Злишся, набери в рот базнюки і плюнь на мій коментар.
16.07.2024 07:23 Ответить
ну як скажеш.... Раз для тебе це адекватно, то тебе жалко...
П.С - до твого відома в світі була лише одна країна з якої люди тікають навіть попри ризик смерті, і тепер до цього списку добавилась ще одна " країна мрій "
15.07.2024 23:01 Ответить
Словесна діарея. Пожалій себе малороска ти сциклива. Ти так як я не жила і жити не будеш сцикопіхота.
16.07.2024 07:18 Ответить
да ну? У нас можна стріляти у спину втікачам через кордон? Про який самозахист йде мова, якщо у втікача не було зброї?)))
16.07.2024 07:54 Ответить
Точка у вас на кацапії підароязика шмара, і не тобі "точки" ставити
19.07.2024 21:53 Ответить
Що сцикопіхота, дупа від страху скуйовдилась? Сциш коли страшно...
25.07.2024 18:08 Ответить
хм, четверо вояків тікали із начальної частини - а що вони будуть робити на фронті, коли будуть озброєні? - чи то абсолютно неважливо (завдання бути в окопі і чекати на приліт)
15.07.2024 16:03 Ответить
А хто каже, що їм дадуть зброю?

"Президент України Володимир Зеленський розповів, що 14 бригад ЗСУ не мають достатньої кількості зброї ."https://wz.lviv.ua/news/516302-14-bryhad-zsu-ne-maiut-dostatno-zbroi

"Чорні свитки" по-ДзЄрьмаковськи. Асфальтом будуть відбиватися. Слава найшашличнішому!https://wz.lviv.ua/news/516302-14-bryhad-zsu-ne-maiut-dostatno-zbroi
15.07.2024 16:34 Ответить
Взагалі то так, ідея в тому щоб розважити росіян живими мішенями для КАБів і дронів та потягнути час.
16.07.2024 01:31 Ответить
ну якщо він так добре вміє стріляти тоді в окоп його
15.07.2024 16:20 Ответить
от ви всі що коментуєте які втікачі погані, ви воюєте, волонтерите чи рідних у цій війні втратили?

чого такі модні?
15.07.2024 16:40 Ответить
Бо дурні і вірять у те чого не було, а як все було ні хто поки не знає.
15.07.2024 17:03 Ответить
це просто люди зараженні ура-пропагандою, для них цінність людського життя нівелюється, це тепер гірше паруасів.... Якщо зараз так, то представти що буде через років 5 таких карусель
15.07.2024 23:03 Ответить
Погранці виконали свої обов язки честь і хвала їм
15.07.2024 21:57 Ответить
ти ж розумієш що ситуація яка описана це страшно? Ти розумієш стан населення і ситуацією в державі? З рідної землі люди тікають навіть незважаючи на можливу смерть.... Таке відбувається тільки ще мабуть в КНДР, в Сирії в якій більше 10 років йде громадянка немає такого трешу.....
Людино, це триндєц яка честь і хвала? Він не кацапа пристрелив а українця, ти про що говориш?
П.С - якщо коментарі таких кровожерливих хом'ячків як ти нарізати і виставити на загальний огляд, то відкриється питання а чи не божевільні терористи ці українці
15.07.2024 23:07 Ответить
Заградотряди таваріща сталіна до бою готові!
16.07.2024 01:29 Ответить
Треба було просто заплатити гроші. Або бути "поважною людиною". У бік "поважної лбдини" ніхто не сіпається і боїться слово сказати. А тут типу герої. І судячи з переважної більшості коментарів - люди деградують. Розподіляй і володарюй. Маніпулятивна новина - і люди вже ********* між собою. А в цей час чергова "повпжна людина" перетинає кордон. А йому "пат казирьок" віддають і бажають вдалої подорожі
16.07.2024 05:52 Ответить
Я так розумію, що у нас прикордонники тепер не кордони держави охороняють, а стали вєртухаями як у лагері, які виловлюють утікачів та відстріюють, коли забажають
16.07.2024 08:02 Ответить
Непонятно, читаешь здесь комментарии, и не понимаешь, кто здесь в косоворотке, а кто в вышиванке.
16.07.2024 11:10 Ответить
Я пишаюся нашими погранцями.
По перше, два в одному- і прикордонник, і вертухай. А ще, якщо потрібно, може бути і касіром. Навіть три в одному.
По друге, які файні хлопці ці прикордонники - навіть тікаючи ухилянти/дезертири не в змозі відвести очей від сяючого образу мужнього захисника України і змінюють напрямок руху просто в його обійми.
По третє, як зросла військова вправність - ніяких поранених, тільки на смерть, наповал. Таких прикордонників не можна на нуль, не дай Боже ще загинуть.
Залишилося тільки їм сказати що ворог на сході а не на заході і все, рашці кінець.
16.07.2024 14:17 Ответить
Я пишаюся нашими погранцями.
По перше, два в одному- і прикордонник, і вертухай. А ще, якщо потрібно, може бути і касіром. Навіть три в одному.
По друге, які файні хлопці ці прикордонники - навіть тікаючи ухилянти/дезертири не в змозі відвести очей від сяючого образу мужнього захисника України і змінюють напрямок руху просто в його обійми.
По третє, як зросла військова вправність - ніяких поранених, тільки на смерть, наповал. Таких прикордонників не можна на нуль, не дай Боже ще загинуть.
Залишилося тільки їм сказати що ворог на сході а не на заході і все, рашці кінець.
16.07.2024 14:18 Ответить
+
16.07.2024 17:08 Ответить
