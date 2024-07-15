Если Трамп выиграет на выборах в США, мы будем работать. Я этого не боюсь, - Зеленский

Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, включая Республиканскую партию, если она придет к власти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Киев будет развивать отношения с Соединенными Штатами независимо от результатов предстоящих президентских выборов и выборов в Конгресс.

Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".

"Но хочу вам сказать: большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", - резюмировал президент.