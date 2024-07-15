Если Трамп выиграет на выборах в США, мы будем работать. Я этого не боюсь, - Зеленский
Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, включая Республиканскую партию, если она придет к власти.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими журналистами в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Киев будет развивать отношения с Соединенными Штатами независимо от результатов предстоящих президентских выборов и выборов в Конгресс.
Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".
"Но хочу вам сказать: большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины", - резюмировал президент.
- Государство это Я.
этот еще творчески доосмыслил великого:
- законодательная,исполнительная и судебная власти это мои шесть потужных менеджеров.
-
Але ще більше я боюся 73%.Їх вибір "нєпрєдсказуєм"